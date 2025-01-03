最寒冷時節小寒！宜多吃黑芝麻、紫米，保暖別忘多喝水

文／孫麗翠

小寒

書名：《四時節氣手記》 作者：孫麗翠 出版社：有鹿文化 出版日期：2023年11月3日

「小寒」是冬季的第五個節氣；此時北半球陽光斜射至極，地表熱量散失，氣溫持續下降，進入一年之中最寒冷的時節，也是陰邪最盛的時期。小寒節氣的特點就是寒冷，甚至下一個節氣大寒都很少會冷如小寒。而在南半球，太陽直射，是夏天要開始到達最熱的時候。

冷氣持續久就轉為寒氣，身體遇寒氣血則凝，血液回流到腦部的速度減慢，人的反應也跟著遲緩，肉體從來就是受制於溫度與日照的影響，這樣的實情成為萬物不得不遵循依據配天而生存的法則，衍生出與大自然共生的戒律，每個節氣都有不同的與天地自然對應的方式，隨著時間，形成了生活的節奏，每一小節就又發生一個個的節慶，每個節慶都是有著真心誠意創造出的祭典儀式，以趨吉避凶，化解因寒來暑往，使肉體困結的壓力所生出的病痛；吉是平順安康，凶是寒濕燥熱所影響身心而造成的不順暢。

現實中，寒氣會造成氣血淤塞，當血液流通不良就容易引發高血壓、栓塞性中風，以及心臟問題；糖尿病患者可能因食欲增加及運動量減少而使血糖增高，戒律是飯吃七分飽，飲食盡量清淡。

血管壁因天氣寒冷而收縮，血液循環力道遲緩，氧氣因此無法如常順利輸送到達頭部，此時引發的頭痛、頭暈，具是頭部缺氧所導致。

腳與腰背受寒會產生鼻塞，呼吸因此無法通暢，就會影響心肺功能，再進而影響大小腸與胃的吸收消化與排泄，容易腹瀉（此時可善用吹風機，吹十約分，五至十次，吹一下，停一下，再吹暖肚臍以及腹部。膝蓋若不舒服也可用吹風機吹後膝，肩頸不舒服吹肩頸。幫助驅寒怯濕）。若感覺眼睛特別刺痛，可以熱毛巾敷眼，防止眼睛中風。

若偶爾陽光乍現，溫度微升，在享受美好的冬陽的當下，仍要注意保暖。穿暖，吃暖，睡暖。身體在氣候寒暖變化中，氣血容易失去原本規律的運行狀況，會非常不舒適。晚上最好能泡腳，可放兩大勺海鹽於熱水中，最少要泡十五分鐘才能讓熱氣從身體末端的雙腳生熱，導引氣血往身體上方回流；在飲食上，重複再說一次，戒律是飯吃七分飽，飲食盡量清淡，避免吃過於濃郁油膩的食物加重胃腸的工作負擔，消耗身體能量於消化上。

腎臟遇寒收縮所造成的元氣不足，會讓肉體疲倦，牙會痛，腰背及尾椎痠痛，腳踝氣弱會容易慣性扭傷。

別以為冬天少汗就不用多喝水，水的供應不足會造成膀胱經不通暢，會產生頭痛、頸子僵硬、肩頸痛、耳鳴、耳聾、中耳炎、外耳道炎、腮腺炎、紅眼淚流。膀胱經經過腦部，不順暢時會影響腦的運作而神智不清，甚至錯亂。多喝水，多讓膀胱有機會在排尿時運動收提鬆放的功能，不但可以在冬寒時排泄身體毒素，也有助於身體下盤的結實；別忘了，冬天走腎經與膀胱，十分的需要水分緩和因寒冬所造成的乾縮。

冬至過後一陽生，生起時，生命也開始準備轉向，要輪到屬木元素的肝臟負責生發大計，飲水不足就無法供給屬木的肝臟所需要的濕潤，肝臟這木無水乾澀，即造成筋骨僵硬，髖骨痛大腿側邊的膽經緊硬或酸脹，也會抽筋，連帶著眼睛也容易乾澀。接著因為肝臟功能受制，免疫力就會出現問題，特別在頭部、頸部的淋巴會有腫大現象。

當執一個節氣時，應檢視上一節氣身體所受之感，覺察當執節氣因前者所緣生的延變，學著在下一節氣未來之前就安頓身心，展備就順。

這些讓人恐懼擔憂的節氣，以及寒冷所造成的陰影，在年尾一個接一個的，一重一重的威脅著所嚮往的美好生活。解套的方法，就是保暖，在每天生活中實踐保暖的細節，藉身體力行，在寒天中活出暖意，先保暖讓自己氣血活絡，再由一連串的節慶與人團聚，讓溫暖傳播。

節氣養身保暖生陽

這樣的行動幫助自己過冬：

●疏通頭：以手指在髮間頭皮畫線條、畫圈圈，再由前往後疏通，多做幾次，讓頭頂溫暖。

●堅固齒：用手指敲臉頰牙齦處，並上下齒輕輕地相碰撞，並以舌攪動牙齦與齒。

●活動舌：舌根及舌尖抖動，舌頭繞著上下牙齦左右舔轉多次，一直到出口水，再用口水漱口，漱喉，吞下。

●揉擰耳：雙手掌壓住兩耳，由耳垂往上轉圈揉擦。再稍用力向上、向旁、向下拉耳朵。

●搓腰腎：以手被拍打後腰，再轉圈揉搓。

●每天順著膀胱經拍打，由「委中穴」往下延伸拍至「承山穴」。（見「足太陽膀胱經」。）把屬水的膀胱經氣打順，讓泌尿系統順暢，頭腦清楚，眼睛變亮，讓腰背明顯的放鬆。

●隨時戴圍巾，多穿幾層襪子。（別忘了，從白露開始腳就不露。）

●飲食：

花時間研究食材，好好地為自己，為親愛的人下廚煮飯，好好地坐下吃飯；多喝何首烏湯。多補充黑色食物：黑木耳、黑芝麻、紫米、黑豆、荸薺，多用麻油薑；煮鍋臘八粥與人分享，幫助暖腎氣使順暢。

冬至後，天氣必須寒冷才可幫助身體抑菌，建立強健抗體，小寒的寒，是身體與自然界生命循環最重要的過程。寒，是重要的生命經歷。於心念，是要讓自己覺醒，警醒一直在生活中貪取安樂舒適的假象，一直盲目的忙碌繞著物質在奔跑；藉著寒冷停住，觀照自己的身心狀態，一點一點的從頭到腳關照自己身體的感受，重新認識自己，讓身體謹慎行持。天冷心暖；一陽生，生喜悅心。寒至極時，同時是將回暖之時，萬物開始萌動，小寒大寒，在凜冽的寒風中，新年即將到來。

●本文摘選自有鹿文化出版之《四時節氣手記》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！