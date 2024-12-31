不想被當老一輩人... 該如何跟想法不同的職場後輩相處？

文／沈熙正

書名：《不必口吐荊棘，也能自信鋒利》 作者：沈熙正 出版社：采實文化 出版時間：2022年2月24日

要如何跟想法不同的後輩好好相處呢？最近聽到年輕人們說的話，常常對想法如此不同感到訝異，但也不希望自己就此被當成長輩。

三十歲後段的Y課長在女性職員佔大多數的大企業上班。他說：「現在進來公司的新人或一九八○年後半到一九九○年初出生的年輕人，凡事以自己為中心，不願意犧牲自己。但是我跟前輩都是來自要懂得自我犧牲的年代。雖然我們也認為不放棄自己的主張，直視對方眼睛地表明自己想法也是一種修行。」

已經工作一段時間的三十歲中後段上班族，正巧夾在後輩和前輩之間。他們的苦惱就是完全不知道該如何跟後輩們好好相處。千禧世代哭訴不知道要如何融入最近變化頗大的世代和全新出現的世代。如果無法好好相處，就會被他們認為是老一輩人，可是即使好好相處了，還是有許多部分無法理解。

無論是誰永遠都會遇到世代和文化不同的後輩，因此矛盾的產生是無法避免的。之後世界可能一年或幾個月就會產生變化，所以這種情況只會持續存在。因此，每個人到死之前，必須費盡心思跟其他世代溝通是宿命。

首先要傾聽後輩們說的話。這是上策。聽之後，才能找出理解的道路。甚至有時候只是聽而已，就可以解決彼此的矛盾。因為一般來說，下屬常常因為上司不聽自己說話而累積不滿。而且連聽都不聽的話，是不可能理解的。在聽的過程中，不管自己有多麼想反駁，也要咬緊牙關，即使感覺像有人拿針扎自己的大腿，也要忍著聽完後輩們要說的話。

某家大企業五十歲後段的P代表很受後輩們的愛戴。後輩們私下總是把其他前輩們當成老一輩來看，甚至有聚餐時，也會藉口說「我已經有約了，這次就不參加了」。但如果是這位人氣CEO主辦的聚會，就連新入職員們也會全部出席。詢問了原因之後，原來是這位CEO會認真聽對方說話。那家公司的某課長說：「因為社長都會認真聽我說話，所以我沒有不滿。即使那個事情無法馬上得到解決，他願意聽像我這樣年輕後輩說的話已經是極大的關懷了。」

我之後另外問了P代表，他說：「對方可能認為我只是聽而已，並沒有採取措施。但是我認為光是聽這件事情本身就已經是做了很多事。即使聽完之後，結果沒有任何改變，我也是竭盡全力去瞭解這些事情了。」

傾聽可以改變彼此關係。不僅對自身來說獲益匪淺，也會讓自己的社會生活或家庭生活更加美滿。在聽的過程中，如果有自己必須去理解的部分，就要努力去理解。如果有無法理解的部分，也要誠實地說出來，並找出切入點。對方知道自己在努力去理解的話，也會發現彼此要努力的地方。

當然也有些人是自我中心主義者，完全不打算接受對方。如果是這樣的話，也要特意地好好相處為了在職場上生存下去，就必須跟含著金湯匙出生的獨生子女世代互相協助。

我認識一位四十歲中段的美術總監。他因為從事藝術工作，所以一直需要瞭解最新趨勢和隨時打開五官，因為這是他的工作。為此他去東京、青島、台北、柏林等城市尋找和學習最新流行元素。他也會走訪韓國國內新開的咖啡廳、品牌店等去發現新事物。最後，他領悟到只有親眼所見，親身體會才能夠掌握到真正的流行趨勢。也就是說跟年輕人相處，聽他們說自己喜歡的東西、去的地方、關係的事物等，就可以收集到許多情報。

某一次他看一位穿著與眾不同，極為奇特的年輕人，就鄭重地過去搭話，表明自己想要跟對方說說話的想法。還有一次，他去咖啡廳的時候看到服務生很特別，就表明自己願意支付打工費，請對方跟自己分享自身的故事。就這樣，用兩到三小時就可以從二十多歲的時髦年輕人身上聽到許多情報。這些都是活生生的資訊，根本不需要去閱讀「討論九○年生」的相關書籍。跟身邊的九○年生、八○年生多對話、觀察他們，自己也會變得越來越年輕，同時也會走在趨勢前端。

有一個國中生群族會喜歡的衣服品牌。我一開始心想到底誰會去穿那種衣服，後來發現藝人們開始穿，我自己還為此寫過專欄文章。那個品牌開始進入韓國免稅店，也進軍海外市場。如果當時我跟姪子等國中生多聊天的話，就可以知道這個趨勢，進而事先發現這個前途看好的品牌和產業。

觀察後輩們喜歡的事物，喜歡去的場所，還有飲食方法等，就可以看出趨勢，也可以獲得享受人生的全新方法。當然還可以更加瞭解後輩們的內心。如果還有無法理解的部分的呢？那就不要理解，只接受可以理解的部分。

●本文摘選自采實文化出版之《不必口吐荊棘，也能自信鋒利》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！