健檢報告正常卻仍可能不健康？留意6大警訊避免慢性病纏身

書名：《超預期壽命：如何有效預防、延緩、逆轉慢性病及衰老，長壽的科學與藝術，重塑你的每一天》 作者：彼得．阿提亞、比爾．吉福德 出版社：天下雜誌 出版日期：2024年10月2日

文／彼得．阿提亞、比爾．吉福德

你有很高的機率，可能死於四大慢性衰老疾病：心臟病、癌症、神經退化性疾病、第二型糖尿病與相關代謝功能障礙。

慢性衰老疾病可能會殺死大多數的人，但現代醫學並沒有真正掌握何時及如何治療這些疾病。醫學2.0通常將這些疾病視為完全獨立。

我們治療糖尿病，彷彿它和癌症及阿茲海默症無關，儘管糖尿病是這兩種疾病的主要風險因子。

我們試圖一次解決一個疾病，彷彿這些疾病彼此互不相干，事實上，隨著年齡增長，我們遇到的幾乎所有問題的潛在風險因子，無論是我們經歷的疾病，還是伴隨而來的衰弱和失能，都有共同的核心病理機轉。

事實證明，當中有許多相同的風險因子，是相對容易減少、甚至消除。尤其是它們有某些共同的驅動因素，很容易受到某些戰術和行為改變的影響。

醫學最大敗筆，是試圖在錯誤時間內治療所有這些病症，在病灶根深柢固才治療。結果，在我們還有機會戰勝疾病、改善健康，還有可能延長壽命時，卻忽略以下重要警告跡象、錯過醫療介入機會：

1.在每年體檢時拿到的典型膽固醇檢驗結果，以及背後的許多基本假設（例如「好」和「壞」膽固醇），會產生誤導且過於簡化，以致根本沒什麼用處。它並沒有充分告訴我們，你可能死於心臟病的真正風險。在阻止心臟病方面，我們做的遠遠不足。

2.數百萬人罹患鮮為人知且診斷不足的肝臟疾病，那很可能是第二型糖尿病的前兆。然而，處於這種代謝紊亂早期階段的人，驗血結果通常顯示正常。不幸的是，在現今不健康社會中，「正常」並不等於「最理想」。

3.導致第二型糖尿病的代謝紊亂，也會促使心臟病、癌症和阿茲海默症發生。解決代謝方面的問題，可能會降低這些殺手級疾病的風險。

4.幾乎所有的飲食法都很類似：可能對某些人有幫助，但對大多數人沒什麼用。你該著重的是營養生物化學，即你吃下肚的營養組合如何影響你本身的代謝和生理功能，以及如何利用數據和科技，制定最適合你的飲食模式。

5.大多數人都不知道，有一種巨量營養素需要特別留意：不是碳水化合物，也不是脂肪，而是隨著年齡增長變得至關重要的蛋白質。

6.運動是目前為止最有效的長壽「藥物」。在延長壽命、維持認知及身體功能方面，沒有其他醫療措施能比得上運動。但大多數人做的還遠遠不夠，或用錯誤方式運動，導致弊大於利。

我們應該找出這些慢性疾病的共通性，而不是視為各自不同的疾病。例如為了改善代謝健康和預防第二型糖尿病而採取的措施，幾乎肯定會同時降低心血管疾病、癌症和阿茲海默症風險。

掌握1關鍵，比同齡人健康年輕10 至30 歲

絕大多數的百歲人瑞同樣會死於老化疾病，就像我們其他人一樣。關鍵區別在於，就算他們真的罹患這些疾病，患病年齡往往比其他人晚了很多。我說的不是晚2、3 年，而是幾十年。

波士頓大學老人研究專家珀爾斯（Thomas Perls）的研究發現，總人口中有20% 的人，會在72 歲前被診斷出某種癌症，而百歲人瑞中，直到100歲才達到此門檻，晚了將近30 年。不僅如此，總人口中有25% 的人，會在75 歲前被診斷出心血管疾病，而百歲人瑞中，此患病率要到92 歲才達到。骨質疏鬆症、中風、失智症和高血壓也呈現類似模式，百歲人瑞受這些病症影響的時間比一般人晚了許多年。

他們的長壽不僅僅是因為疾病延緩，還打破了「老年是一段痛苦與衰退時期」的刻板印象。長壽專家觀察到，百歲人瑞的整體健康狀況往往相當好，雖然不是每個這麼長壽的人都在打高爾夫球或跳傘，但95歲以上的受試者在認知功能和日常事務執行能力上得分都很高，例如做飯、剪腳趾甲等看似簡單但對老年人來說極具挑戰的工作。

他們甚至發現，超級百歲人瑞和準超級百歲人瑞（105 至109 歲）往往比一般百歲老人更健康。這些超級生存者的壽命和健康壽命幾乎相同，即活得愈久，身體愈健康。百歲人瑞的壽命和健康壽命曲線，整個向右平移10 年或20 年（甚至30 年）。他們不僅活得更久，生理上幾乎一輩子都比同齡人更健康。

60 歲時，他們的冠狀動脈和35 歲的人一樣健康；85 歲時，可能在外觀、感覺和身體機能上都像是才60 幾歲。他們看起來，像是比駕照上的年齡還要年輕一輩的人。這就是我們想要設法取得的效果。

醫學 2.0 常在健康壽命短的情況下延長壽命，導致發病期延長，病情嚴重的時間更漫長。他們人生最後階段（邊際10年）大多以病人身分度過。相比之下，百歲人瑞過世前，生病和／或失能的時間通常比早20或30年過世的人短很多。這稱為疾病壓縮，意指縮短生命末期的衰退期，延長健康生活的時間或健康壽命。

醫學 3.0 的目標之一是幫助大家度過更像百歲人瑞的生活，甚至更好。百歲人瑞不僅活得久，而且健康狀況也較好，這意味他們能享受一個、兩個，甚至三個「紅利10年」。他們在90歲時，比60多歲的一般人更健康。當他們真的衰退時，這段時間也很短暫。這正是我們追求的：在身體功能良好、沒有慢性疾病的情況下，活得更久，在生命最後階段，發病期更短暫。

