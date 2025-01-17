連日低溫「大寒」到！該怎麼進補？養生要點一次看

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書名：跟著節氣養生：夏天做空氣浴，秋天洗冷水澡……顛覆想像的四季養生！零成本的自然保健法 作者：許承翰 出版社：崧燁文化／崧博出版 出版時間：2020年8月19日

文／許承翰

大寒養生之飲食調理

1.冬飲紅茶健康吉祥

茶中含有很多有益於人體健康的營養成分。中外科學家的研究充分證實了經常飲茶可以延年益壽。嚴寒的冬季，冰天雪地，萬物蟄伏，寒邪襲人，人體生理功能減退，陽氣漸弱，對能量與營養要求較高。中醫認為：「時屆寒冬，萬物生機閉藏，人的機體生理活動處於抑制狀態。養生之道，貴乎禦寒保暖。」紅茶中含有豐富的蛋白質和醣類，性味甘溫，加入奶、糖後，芳香不改，冬季飲之，可補益身體，善蓄陽氣，散寒和胃，生熱暖腹，提高人體對冬季氣候的適應能力。

紅茶類在加工過程中經過充分發酵，使茶鞣質氧化，故又稱全發酵茶。茶鮮葉經過氧化後形成紅色的氧化聚合產物——茶黃素、茶紅素、茶褐素。紅茶乾茶呈黑色，沖泡之後，這些色素一部分溶於水，形成紅葉紅水的紅色茶湯，給人暖和吉祥的感覺。紅茶除了能生熱曖腹、溫補陽氣外，還可助消化，去油膩、開胃口。冬季人們的食慾增進，進食油膩食物增多，因此在飯後、酒宴之中及朋友相聚之際飲紅茶，別有一番樂趣，同時也有利於身體健康。故而冬天喝茶以紅茶為上品。

冬季宜喝的紅茶有荔枝紅茶、檸檬紅茶、玫瑰紅茶、桂花紅茶等。沖泡紅茶，宜用剛煮沸的水沖泡，並加以杯蓋，以免釋放香味。

2.營養味美臘八粥

每年的農曆十二月初八，民間稱之為「臘月」初八，是春節前的第一個節令，此後「年味」日漸濃郁起來，民間把這一天當做年節來過。一到臘八節，家家戶戶都要吃臘八粥，這已是流傳千年之久的一種習俗。

臘八粥的做法隨各地風俗，種類不一，風味各異。臘八粥香糯可口，嚴冬食之，能夠暖身祛寒，且其性味平和，補而不膩，堪為冬季養生佳品。傳統養生學認為，臘八粥具有健脾益腎、滋補虛損的功效。清代營養學家曹燕山在《粥譜》中表明，臘八粥能夠調理營養，易於吸收，有和胃、補脾、養心、清肺、益腎、利肝、消渴、明目、通便、安神的作用。科學研究也證明，臘八粥確是「食療」的佳品。臘八粥的原料主要由多種米、豆、乾果和堅果構成。從現代營養學角度來看，豆中含有優質的植物蛋白；乾果「濃縮」了諸多鮮果中的營養物質；堅果不僅含有豐富的蛋白質，而且富含維他命E和多種微量元素，這些對於提高人體免疫力、延緩衰老都不無裨益。隨著人們生活水準的提高，臘八粥不僅在「臘日」食用，大凡冬令皆可不定期食用。若能四季常食，定可獲益良多。

3.春節不要讓腸胃超負荷

春節是中國的傳統節日，一到春節，張燈結綵，闔家團圓，走親訪友，湖吃海喝，從這家吃到那家成了生活的全部內容。不管是天上飛的、地上跑的、河裡游的，在春節時都能吃個痛快。口福享了，腸胃卻超負荷了。以雞鴨魚肉為膳食主打的春節，進食過量，很容易造成急性胃擴張，消化吸收不良，頭昏腦脹、心慌氣喘、脈搏加快、血壓增高等一系列症狀。因此，宴席頻繁的節日期間更應合理飲食，調理腸胃，以防消化疾病的發生。

a、不要暴飲暴食：春節期間，面對美味佳餚，人們最容易暴飲暴食，即吃得過飽、喝得太多。其實，暴飲暴食對身體極為有害，容易引發消化不良、急性胰腺炎，以及某些疾病的併發症。所以春節飲食不應順性而為，應有所節制。

b、多吃新鮮蔬菜：春節期間雖然不停的走親訪友，實際運動量卻相對減少了，因此，有不少人會出現便祕或排泄不順的情況。所以，春節期間人們應多吃些新鮮蔬菜。富含葉綠素、胡蘿蔔素、維他命、纖維多的蔬菜不僅能和大量的肉、魚、蛋類取得營養的均衡，還具有調理腸胃的功能。

c、適當吃粗糧：春節期間，由於人體攝取大量油膩食物，容易造成胃負擔過重從而引起炎症，還易造成腸道功能紊亂引發的腸道消化不良和腹瀉。因此，過節時應吃點清淡的粗糧讓「不堪重負」的胃腸道得以休息調整，恢復常態。

4.不要緊閉門窗保暖

在隆冬臘月，為了驅寒取暖，人們往往喜歡緊閉門窗。冬季緊閉門窗的做法雖然保住了室內的溫度，卻使室內的空氣品質急劇下降，從而讓人失去了這個對身體健康更重要的東西。

現代室內建築採用了不少含有放射性物質的材料，如大理石、花崗岩、瓷磚等。如果長時間緊閉門窗，就會使室內放射性物質及二氧化碳濃度過高，從而使人頭昏腦脹，鬱悶不適。

科學研究顯示，一個密閉的房間，只要6個小時不通風，其氧氣含量就會下降到20%（正常情況下為21%-22%），通常此時人們會感覺到疲勞乏力、精神不振、胸悶、氣短、頭痛等症狀，不少人甚至開始感覺到呼吸有壓力或者感冒次數增多，還有人出現了嗜睡、反應力遲鈍等現象。

因此，不管天氣多麼寒冷，都應經常開窗，保持空氣流通，尤其是患者的住所更應注意經常通風。冬季應每天開窗2-4次，每次10分鐘左右。實驗顯示，室內每換氣一次，可除去室內空氣中60%的有害氣體。

5.要防靜電傷身

冬天天氣乾燥，在日常生活中，由於皮膚與衣服之間以及衣服與衣服之間互相摩擦等原因，常常導致身體累積靜電，早上起來梳頭時，頭髮會經常「飄」起來，越理越亂；晚上脫衣服睡覺時，黑暗中常聽到劈啪的聲響，而且伴有藍光；見面握手或突然碰到某處金屬時，會突然感到指尖針刺般刺痛……這樣的狀況頻繁發生時，生活就會受到干擾，甚至可能造成某種心理壓力而影響身心健康。

因此，冬天一定要採取保護措施以防靜電傷身。

為了防止靜電的發生，室內要保持一定的溫度，除經常通風換氣外，要勤拖地，勤灑水，還可以使用加溼器或在室內放些盆栽花草。

盡量選用純棉製品作為家居飾物的材質，盡量避免使用化纖地毯和以塑膠為表面材料的家具，以防止摩擦起電。

盡量選用高保溼的化妝品及保養品，以減少身體靜電的累積。

當頭髮無法梳理時，可將梳子浸入水中片刻，等靜電消除之後，便可以將頭髮梳理服貼了。冬天應選擇柔軟、光滑的棉紡織或絲織內衣、內褲，盡量不穿化纖類衣物。洗衣服時可使用防靜電的洗滌劑。

摸金屬物體之前先摸一下牆壁，這樣可以將體內靜電「放」出去，防止靜電傷人。還可以先用小金屬器件（如鑰匙）、棉抹布等先碰觸大門、門把、水龍頭、椅背、床欄等消除靜電，再用手觸及。

6.冬季不要讓骨質疏鬆

冬季，大雪、冰凍天氣較多，讓人外出十分不便，尤其是行動遲緩的老人，更容易發生摔跤骨折的意外事故。冬天導致老人摔倒易骨折的一個重要原因就是骨質疏鬆症。

冬天骨質疏鬆有三個方面的原因。一是維他命D的缺乏。由於人體內維他命D的濃度在冬季時特別低，影響鈣磷的正常吸收和骨化作用，從而導致骨質疏鬆症。二是腎虛。中醫認為導致骨質疏鬆的根本原因是腎精虧虛。腎為先天之本，主骨生髓，腎虛精血不足則髓之生化乏源，不能滋養骨骼，骨之失養會導致骨骼脆弱無力。可見，冬天腎虛是導致骨質疏鬆症的重要原因。三是氣血凝滯。冬天天氣寒冷，容易使人體氣血凝滯。中醫認為，血瘀痺阻脈絡，氣血津液不能濡養筋骨，筋骨一旦失於濡養便易疏鬆脆弱。

因此，冬天預防骨質疏鬆症，應根據發病的原因在日常生活中採取相應的措施。一是在平時的飲食中要注意多吃含有豐富維他命Ｄ的食物，如沙丁魚、魚肝油等，幫助身體更有效的吸收鈣質。二是要注意護腎養腎，以保證腎精的充盈。三是要注意防寒保暖，保證氣血的暢通，以保證筋骨能得到氣血精液的濡養。

7.寒冷慎防老年性肺炎

老年性肺炎在冬季的發生率最高，約占全年的60%～70%，80歲以上的老人在冬天的死亡病因肺炎為第一位。這是因為老年人呼吸器官功能衰退，肺循環不良，加上支氣管黏膜上皮功能退化，咳嗽無力，淨化功能減退，因而影響肺內和支氣管分泌物的排除，而在冬天由於天氣寒冷，一不小心就會著涼，一旦著涼感冒後，就極易引起呼吸道感染而繼發肺炎。

老年性肺炎發病時沒有典型的症狀，表現輕微的咳嗽、咳痰，有時可出現胸悶、呼吸困難。因此，老年性肺炎經常會被視為一般的感冒治療。但是如果因為誤會，使病情得不到及時而有效的治療，後果是非常嚴重的，所以預防和及早發現老年性肺炎十分重要。

冬季預防老年肺炎，最重要的就是注意防寒保暖。冬季氣候寒冷，要適時增減衣物，避免著涼感冒。一旦發生感冒或呼吸道感染，要及時澈底治療，切不可硬撐拖延，以免惡化成肺炎。經常開窗通風換氣，保持居室空氣的新鮮，還要養成良好的生活習慣，注意飲食清潔和多飲水，不吸菸、不酗酒。另外，要經常鍛鍊身體，增強體質，使機體能適應天氣冷熱的變化，提高抗病能力。

8.冬天避風防面癱

寒冬時節，如果臉部長時間受到冷風的刺激，會造成臉部經絡氣血不通，顏面神經因缺血而麻痺，受顏面神經支配的顏面表情肌，就會因營養不足而出現功能障礙，導致面癱。

因此，在寒冷的冬天，尤其是颳風的日子裡，一定要小心預防面癱。

要預防面癱，首先要注意保暖，應避開寒風對面部的直接襲擊，尤其是年老體弱、病後、過勞、酒後及患有高血壓病、關節炎、神經痛等慢性疾病者，盡可能不要迎風走。外出時，為了避免冷風侵襲，最好戴上口罩；開快車時不要打開車窗，車內保持溫暖。

其次要多吃水果蔬菜。尤其是在冬春轉季的時候，可以多吃些韭菜、芹菜、春筍、芥菜等，既可增強體質，又可增強抗病能力。

同時，身體虛弱者還要增強體質，以提高抗病能力。不同年齡、不同體質的人，可根據自身的具體情況選擇不同的鍛鍊項目，如散步、跑步、體操、打太極拳、爬山、跳舞等。

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