麥可．佛登究竟是誰？他發現榮格理論的盲點 完整其理論

讀佛登，這一本就夠了

文／洪素珍

《閱讀佛登：從兒童個體化研究開拓自性的探索》完整告訴了讀者後榮格學派學者麥可．佛登的學思歷程，旨在囊括他以榮格學說為骨幹，鑽研精神分析學術及實務之成就的介紹、分析以及批判，脈絡完整，大師思想精華，搜羅無遺，是部「讀佛登，這一本就夠了」的傑作。

本書妙絕時人之處，在於作者詹姆斯．阿斯特的精心鋪排，從佛登生平講起，對於許多可能驚心動魄之處，諸如其父疑似自殺、本人婚姻出軌等，就只平鋪直敘，並不加油添醋，很有日本電影導演是枝裕和類似的風格。在雲淡風清的敘事中，可能就讓稍具深度心理學先備知識的讀者同理了佛登，興起「啊！所以他是榮格學派」的共感，之後更容易放心地隨書本節奏，一路從他的專業養成、議題掌握、臨床啟示，到宗教、宇宙論沉思等，馳騁於思想與人生間光影交錯與互為表裡的心靈學術探索的深度之旅。

阿斯特是佛登研究的專家，這種選擇絕非偶然。我想，最重要的原因之一不外是，掌握佛登學思歷程，幾乎便理清了大半的後精神分析發展的梗概。

佛登的專業興趣雖始於比較近於佛洛伊德的個人潛意識研究，但卻又對當中非個人因素的部分著迷，也許因為如此，隨後較親近榮格，成為其專業的活水源頭，似乎也理所當然。

因此，阿斯特寫作本書的主要內容，基本上是依榮格心理學主要概念為架構進行，在一個個觀點中，去展現佛登的思考、批判與修正，形成屬於他自己思想觀念的脈絡和過程。

由於佛登身兼精神科醫師與分析師，有很多機會和多元角度，以及近大量距離的臨床研究案例，相互印證對照，修正、調整實務與理論，這也是他可以自成一家的重要因素之一。本書作者顯然照看到這個重點，於是於書中使用大量佛登主動視角的案例與理論的辯證和對話。如此的寫作編排，讓人對佛登、乃至於榮格的理論，更有生動清晰的理解。

事實上，不僅限於榮格，佛登也借鑒了許多其他精神分析學派的相關理論以及方法，也因而，在榮格理論的基礎上，取得許多突破性發展。比如，榮格心理學重大概念之一的「自性」，榮格說它既為心靈核心，也是心靈整體，定義曖昧不清。這種「怎麼說都對」、近於「偽科學」的說法，不僅困擾許多嚴謹的學者，也讓一眾旁門左道有機可趁，誑語自稱系出「榮格」，一時多少榮格，反教名門正派灰飛煙滅。

於是，佛登提出詮釋自性的解決新方案，如同照妖鏡，成為最為人知的榮格理論發展之一，叫群魔現形。佛登借用克萊恩客體關係理論的方法（是「方法」！而非嫁接「理論」！），解釋他假設的生而有之的原初自性，於人的一生中會不斷地經歷去整合與再整合的活動，所分化出來意識自我與原型，自然都保有原初自性的性質。這一來，才讓榮格學派的自性理論有了脫離偽科學或者形而學之列的可行之道。

猶有甚之者，還有榮格初時建構的理論太過艱深與粗糙的宇宙論，更是令初學者卻步。這也在佛登的努力下有所進展。由此觀之，本書以「共時性」一章作結，分析佛登的想法，寓意尤深，因為這不啻又是另一面激濁揚清的照妖鏡。…

本書採用類似傳奇筆記、小說敘事的寫作結構，透過研究佛登學思經歷，循序漸進擇要概述了榮格心理學，也概括了部分後精神分析理論，精妙絕倫，文不加點，是少數可以當成後精神分析，尤其是快速入門榮格學派，有效掌握梗概的好書之一。

●本文摘選自心靈工坊出版之《閱讀佛登：從兒童個體化研究開拓自性的探索》