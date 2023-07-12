為什麼說白飯好？人體很多小毛病都可以透過吃白飯來解決

文／欒加芹、宮錦汝

白米之功：讓你一覺好夢到天亮

․白米神奇醫例

醫例一「最近一直睡不好，昨天下午兩點我煮了米湯喝，三點時我躺下睡了，結果睡到下午五點，睡得特別香甜。我心想米湯是不是有促進睡眠的功能呢？於是晚上九點我又煮了半斤米量的米湯喝。到了晚上十點睡意襲來，半夜一點鐘起床小便一次，躺下立即就睡著了。要是在平時，我中途醒來就會特別清醒，得很長時間才能再次睡著，今天早晨一直睡到早上六點一刻。真是謝謝欒博士，把這種最廉價的進補方式告訴我們，這可比吃荔枝要好多了，雖然我吃荔枝也能達到這種效果，但是連續吃一段時間後身上就有一種說不清道不明的熱，有時還感覺胃有點不適。」

醫例二「近來夜裡總是睡不安，半夜三點醒來，就再也睡不著了。我也不知道自己哪裡出了問題，聽完博士講了白米的功效，我就按照她所講的方式【多吃米飯少吃菜】，當天晚上睡得特別舒服。」

․欒博士講醫理

有很多人告訴我，在採用【多吃米飯少吃菜】的飲食方式後，睡得很踏實，這些人年齡不同，睡不安穩的原因也是各種各樣。為什麼普普通通的白米就能治失眠？這是因為有些失眠是由於邪氣干擾了心經，使得心不踏實，讓人不能安眠。而白米能夠驅除干擾心經的各種邪氣，恢復經絡的通暢，自然也就能夠恢復心的安寧和踏實。

先飯後菜，過敏體質很快改善

․白米神奇醫例

「身邊有一個同事，曾經對化妝品、紫外線、茄紅素、花粉、灰塵等等東西都過敏，用她老公的話說，除了她本身以外其他東西都會使她過敏。她曾經到上海醫治過，但沒有斷根，後來偶然遇到一名老中醫，告訴她停吃所有西藥，先吃飯後吃菜，就能改善。這個同事嚴格執行，三個月後果真變回正常人，而且體重減輕，真是喜事連連。要知道她原本是七十一公斤的胖子，一年多後減到五十二公斤，本人笑得嘴都合不攏了。」

․欒博士講醫理

上次我已經提到過，過敏其實是心經出了問題。白米，入心經，補益心氣，能恢復心經暢通，確實能治療過敏。為什麼飯菜分開吃就有用，飯菜混著吃就無效？這是因為，飯菜分開吃，白米的功效得以充分發揮，而飯菜混著吃，菜中的油鹽等調料會破壞白米的功效，若油鹽過多，反而會起反作用。這樣嚴重的過敏體質，通過飯菜分開吃就能得到改善，進一步證明了白米的功效有多麼強大，也說明正確的吃飯方式有多麼重要。

書名：《吃對白米飯的人不失眠、不發胖、不得三高：米飯、米粥、米湯的驚人效果》 作者：欒加芹、宮錦汝 出版社：幸福文化／讀書共和國 出版時間：2017年8月30日

米湯是最好的感冒藥

․白米神奇醫例

醫例一「我前兩天感冒嚴重，噴嚏打個不停，在家一天三頓都喝了米湯，兩天後就徹底好了。昨天在外吃飯，到家後覺得缺點啥，臨睡前煮了碗米湯喝才舒服。」

醫例二「我有次感冒很重，回家喝了兩碗濃濃的米湯，第二天全好了！」

醫例三「有一次女兒早上起床後打了幾個噴嚏，流了點鼻涕，但體溫正常，精神也很好，但到了下午，孩子鼻涕流得厲害了，摸摸額頭略微有點熱，但體溫也正常。婆婆是個細心的人，她說孩子可能是前天下午睡覺時受了涼。因為那段時間天氣突然變熱，睡午覺時，公公就給孩子鋪了涼蓆，並且前後窗都打開了。初步判斷，是風寒的影響。我告訴婆婆煮濃米湯給孩子喝，散寒；三餐給她吃粥和爛麵條等稀軟的主食；不要吃肉類和水果；不上幼兒園，也不要活動得太厲害。之後我就去上班了，兩個小時後，婆婆告訴我，孩子不打噴嚏、不流鼻涕了，精神很好。」

․欒博士講醫理

生活中，感冒是我們碰到的最常見的身體不適，小感冒可以不在意，但當症狀很重的時候，如打噴嚏、流鼻涕、身體乏力、沒精神等等，還是讓人有說不出的難受。所以感冒時，即使不想吃藥，也要想想怎麼通過飲食幫助身體更好地恢復。感冒是由於身體偶有虧虛的時候外邪侵犯引起的。既然外邪入侵是致病的原因，我們當然可以用米湯來幫助人體戰勝感冒。因為米湯不僅營養豐富，易於消化吸收，對五臟六腑有很好的補益功效，而且還能幫助人體恢復經絡通暢，驅除外邪。

●本文摘自幸福文化／讀書共和國之《吃對白米飯的人不失眠、不發胖、不得三高：米飯、米粥、米湯的驚人效果》。