安倍晉三逝世周年！全世界最感念安倍前首相的，是台灣人

文／八旗文化

向死而生的安倍哲學

七月十五日（二〇二二年）晚上，產經新聞的前政治部長石橋文登在「言論テレビ（電視台）」著名主持人櫻井良子的節目上，談到了他所認識的安倍晉三前首相。

日本的報社通常會派一些年輕記者，去和一些前途被看好的年輕國會議員交朋友，讓他們經常一起吃飯喝酒、打高爾夫球，以建立信任關係。等這些政治人物成為政要之後，好方便拿到一些獨家報導。

石橋就是在九〇年代末開始，和安倍晉三交朋友的，一直交往了二十多年。我在東京當編輯的時候，石橋是編輯長，經常聽到他和時任首相的安倍在電話上像朋友一樣聊天。

石橋曾經說，安倍非常尊敬自己的父親安倍晉太郎。他年輕時曾給父親當過九年的秘書，他的很多處世哲學和待人接物的方法，都來自父親。所以，他一定會在辦公室裡的醒目位置放上一張父親的照片。

安倍晉太郎擔任過外務大臣、自民黨幹事長等重要職務。在距離當上首相還差一步的時候，因癌症去世，享年六十七歲。

石橋在接受採訪時說，四年前，有一次他去首相官邸找安倍，發現安倍在不停地指揮安排新的工作，於是問道：「為什麼要把自己弄得這麼忙？」

安倍回答說：「時間不多了。我父親是六十七歲時過世的，我的身體不如父親好，能夠活到六十七歲就不錯了。所以，要把人生當作還剩下四年來安排，多做一些事情。」

石橋還說，安倍一直以來最想做的事情，是在自己的任內修改日本的憲法。但因為疫情的突然出現、打亂了節奏，不得不放棄，把修憲的事情交給黨內的後進。

去年九月，安倍過六十七歲生日，很多朋友前去祝福。安倍卻對好朋友麻生太郎說：「如果允許的話，還想再活三年。希望可以活到七十歲……因為擔心台海有武力衝突的危險。」安倍對石橋也說：「習近平的第三任期前半很危險，日本一定要做好準備。」

後來，安倍提出了「台灣有事就是日本有事」、「日本要考慮和美國核共用」，以及「要把國防預算提高到GDP的百分之二」，甚至投稿給美國的《洛杉磯時報》，要求美國改變對台灣的戰略模糊政策。這些動作在某種意義上，都可以說是石破驚天的。其目的只有一個，就是警告中國，不要在台海輕舉妄動。

石橋說，做為政治家的安倍晉三，一直以「向死而生」的態度在運籌帷幄。他原來打算要用三年的時間，來緩解台海危機。沒想到，七月八日卻倒在了奈良的街頭，和他的父親一樣，享年六十七歲。

書名：《矢板明夫的台日大比較：台灣＋日本除以二，說不定更好》 作者：八旗文化 出版社：八旗文化／讀書共和國 出版日期：2023年3月29日

為何台灣有事就是日本有事？──談《安倍晉三大戰略》

《安倍晉三大戰略》一書的「創會紀念版」，原定要在「台灣安倍晉三之友會」舉辦成立大會時，發給顧問、發起人和安倍前首相本人作為紀念。八旗文化特地做了不一樣的書腰版本。很遺憾，成立大會將改為追悼音樂會。

該書裡有一篇我寫的推薦序，和大家分享其中一段，關於「台灣在安倍大戰略中扮演的角色」（節錄）：

安倍在中國崛起的威脅下，從二〇一七年開始，努力促成Quad（四方安全對話）以圍堵中國的擴張。而中國的擴張，就是台灣的危機。因為中國侵略其他國家有國際法的問題，但台灣的國際地位模糊，若中國以國內法的名義侵略台灣，外國難以插手。為了讓中國打消侵略台灣的念頭，亞洲的民主陣營便需要保持軍事上的絕對優勢。

現在的美國雖然在亞洲保有強於中國的軍事優勢，但今後這樣的優勢未必能繼續維持。因此，日本在美國的支持下尋求改憲，脫離戰後體制，並增強軍事實力。但是，光靠日本的力量還不夠，還需要聯合印度和澳大利亞，才能有效維持地區安全。

所以，安倍構思的Quad，可以說就是為了保護台灣。安倍認識到，今天的日本站在新冷戰架構中的最前線，而台灣的位置，則是比日本還要更前面；日本若是烏克蘭，而台灣就是克里米亞，所以安倍當然要挺台灣。台灣淪陷了，日本不僅會成為衝突的最前線，作為國家命脈的海運航線也會被中國切斷。可以說，台灣與日本有著唇亡齒寒的關係。

因此，安倍主張，日本要全力支持台灣，更在二〇二一年底明確地喊出：「台灣有事就是日本有事，日本出於國家戰略的需要，會全力支援台灣。」

另外，「安倍大戰略」中最為強調的部分，乃是台灣與日本都擁有「自由民主」的最核心價值。因此，安倍在日本繼續推動台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）、提供台灣疫苗等等，除了基於日台之間的友誼，更是不希望台灣因為內部政治動盪而導致混亂。

我認為能左右台灣命運的國際力量，百分之七十來自美國，百分之二十是日本，其它占百分之十。換句話說，台灣只要有日、美支持，就能決定自己的未來。

●本文摘自八旗文化／讀書共和國出版之《矢板明夫的台日大比較：台灣＋日本除以二，說不定更好》