遇到難相處的人怎麼辦？練習轉化情緒 讓生活更自在！

安忍，不是咬牙苦撐

所謂的「安忍」（patience 忍耐、耐性），方法很多，而對它的誤解，同樣很多，在大家心目中，忍耐是個美德，但也是相當無趣的一件善行。

佛法中的「安忍」練習，並不是一種消極的、咬牙苦撐的態度。處理情緒的課題時，「安忍」的真義是：不管是什麼感覺，與它共處一會兒，而不加以反應，每當情緒掉頭回來，讓你有股衝動要立即反應時，就一再一再的練習這樣做。面對難以相處的人，或者說是，面對那些提供你額外磨練機會的人，「安忍」這門學問可以教會你許多事情，練習安忍無形中會讓這整件事的體驗大大不同。

在這種狀況下，我們要學的第一種「安忍」的方法，是「淡化處理」，當對方的惡意或傷人的態度衝著我們而來的時候，把它看淡一點。

例如，有一天老闆要你去和同事張先生一起工作，以期能夠在期限內完成一個專案。你知道，這是件沒人願意做的差事，其他所有同事突然都很忙。張先生是個聰明、口才好、有才華的人，同時也是個徹頭徹尾的控制狂，對於意見相左的人，他多疑又善妒。

於是你決定，要帶著正面的態度與他共事，同時會遵從張先生的帶領，他怎麼說你就怎麼做，絕不給他誤會你的機會。然而——哈哈，天不從人願，你的理性跟不上他的感性，局面完全不是這麼一回事。此時即是使出「淡化處理」這一招的安忍時刻了，安忍不只能幫助你脫身，也能阻止以往幾乎不可避免的傷害與痛苦成形。你可以幫自己和張先生一個大忙。

當張先生不出所料的開始批評、貶低你的工作時，最有智慧的回應是安忍，按兵不動，留出一個空間來。不管張先生的指責是有憑有據，或完全是編織罪名，你都知道他的用意就是要傷害你，貶低你的專業能力，所以此時要安忍並非易事；但不管你覺得自己多無辜，你都不讓自己馬上回應，你不反擊，不用相同的指責方式試圖反駁他，你甚至不否認或糾正他的指控。

書名：《好好鬧情緒：三步驟解脫負面情緒，把「好煩人」化為「好能量」的日常修練》 作者：竹慶本樂仁波切 出版社：天下雜誌 出版時間：2023年6月28日

重點是，當你發現一句責罵的話語，從敵人、朋友或是街上的陌生人口中發出，朝你直飛而來，賞了你一巴掌時，第一件該做的事，就是安忍，靜止不動片刻，只是一個片刻，就有可能改變整件事的結果，它保留住一個空間，讓不同的情況得以發生。

我們從日常生活中可以發現，當我們被批評、指責的時候，通常反應的方式都不太恰當，特別是覺得對方的說法不公平的時候。我們甚至不讓別人把要抱怨的「清單」唸完，就開始展開防衛。

練習「安忍」的同時，我們也必須降低自己的防衛性。加強一個對我們大有幫助的美好特質的同時，也要減少另一個沒幫助的特質。如果我們總是處處防衛自己，就總會覺得難以與對方相契相合，一旦遇到彼此差異之處，就難以和諧共處。

總而言之，我們持續培養自己的覺察力，為別人著想，包括「難相處的人」，我們的所作所為都帶著慈悲心，然後試著「安忍」，就算滿天粗言惡語的箭雨朝我們飛來。逐漸的，我們的防衛心鬆開了，最後終於消融於無形。而我們自己也鬆開了，輕鬆了起來，輕快了起來。

●本文摘自天下雜誌出版之《好好鬧情緒：三步驟解脫負面情緒，把「好煩人」化為「好能量」的日常修練》。