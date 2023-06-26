為什麼當我們越渴望得到愛，卻越不快樂？事實上，就算沒得到認同，世界也不會毀滅

情緒不會讓你過得很糟，你的想法才會。當心理師不在你身邊時，本書就是你最佳的陪伴者！ 「辨識→反駁→取代」簡單三步驟，幫助你打破慣性、挑戰自我，從十大非理性信念中解脫，徹底翻轉生命！（編按）

文／亞伯．艾里斯、羅伯特．哈珀

許多強而有力的非理性信念常妨礙你抵擋恐慌與憤恨，其中之一—可說是非理性信念排行榜冠軍，那就是你認為自己必須（沒錯，是必須）獲得生命中所有重要之人的愛或認同，我們稱之為第一號非理性信念。

你可能馬上就想反駁：「但許多心理學家不是一再堅稱，人類需要獲得認同，否則就無法快樂生活嗎？」

是的，沒錯，但這麼說的他們是錯的！事實上，當人們強烈渴望得到認同卻得不到時，會比較不快樂。更何況，在現代社會，要是沒得到某種程度的認同，確實很難生存下去；畢竟，如果沒有人認同你，誰會把房子租給你或賣給你、提供你食物或給予陪伴呢？

不過，成人並不需要（need）認同。這個字源自中世紀英文的「nede」、盎格魯薩克遜語的「nead」，以及印歐語系的「nauto」，這些字的意思都是因疲勞而累垮。在英文裡，這個字主要指的是必需品、強烈的欲望、義務、滿足生活與幸福而極度必要的事物。

人可以獨活而不至於死，也不會因此變得悲慘不已，還可以選擇即使社群成員不喜歡自己，也不會覺得困擾的生活—很顯然的，有些人並不需要社會認同；事實上，還有少數人根本不想得到愛。不過大多數人確實都想獲得某種形式的認同，就算他們戒慎恐懼地抗議說自己並不想要也一樣。人類總是偏好或渴望認同，且得到認同時會更快樂；但不論是「想要」「偏好」或「渴望」，都並非需要或必須。我們喜歡自己的渴求獲得滿足，但就算沒能得到滿足，也很少因此毀滅。

書名：《理性生活【暢銷60年！理情行為療法經典】：教你打破慣性，改寫自己的人生故事》 作者：亞伯．艾里斯、羅伯特．哈珀 出版社：究竟／圓神出版 出版日期：2023年6月1日

但為什麼當我們堅稱自己絕對必須得到認同時，反而會導致自我挫敗呢？

一、要求所有你看重的人都得愛你，就是一種完美主義，是不可能實現的目標。就算你遇到九十九個愛你的人，總還是會有不愛你的第一百人。

二、就算只要求一小部分的人愛你，也很難完全贏得這些人的認同。有些人因為自身原因之故，天生就不太有愛任何人的能力；還有些人會基於完全超乎你能掌控的理由而不認同你（例如你的眼睛是棕色而非藍色）；更有些人會因某些偏見永遠討厭你。

三、當你絕對「需要」得到愛時，就會擔心自己能得到多少認同，又能維持多久。就算你的伴侶、遠房表親和老闆真的關心你好了，他們對你的關心真的足夠嗎？就算夠，他們明天還會繼續關心你嗎？接下來呢？這樣的想法只會讓你陷入無盡恐慌！

四、若你總是需要愛，那就得總是特別惹人愛。但誰能做到這一點呢？就算你有些可愛的特質（例如個性甜美），又怎麼能時時刻刻向所有人展現這些特質呢？

五、就算你總是能從你「需要」的對象身上得到認同，但這會花費你大量時間與心力，以至於沒有時間追求其他目標。一再博取認同，就代表你大多為了他人對你的期待，而非自己的目標而活；這通常也表示你得任人宰割，好獲取他人的認可。

六、諷刺的是，你對愛的需求越高，人們就越不尊重、不在乎你。就算他們喜歡你的阿諛奉承，也可能厭惡你的過度需要關注，並認為你很軟弱。再者，急切地嘗試贏得他人的認同，只會讓你更容易惹怒他人，或讓他人覺得無聊而不再予以關注，反倒讓自己變得不那麼討人喜歡。

七、一旦感受到愛，就很可能覺得這既無聊又麻煩，因為愛你的人通常會占據你的時間和心力。積極去愛人是一件充滿創意又讓人躍躍欲試的事，但迫切需要愛卻很容易阻礙這股熱情，反倒破壞了愛。因為當你乞求他人對你懷抱強烈好感時，就沒什麼時間和心力幫助你索愛的對象成長和發展。

八、迫切需要愛常讓你覺得自己毫無價值：「我必須得到愛，因為我是一個低賤、毫無能力的人；要是沒了愛，我就會活不下去。所以我必須、一定需要得到他人的愛。」用這種態度迫切尋求愛，常會讓你想掩飾低落的自尊，也因此不會積極去處理並克服這一點。你越是「成功」贏得他人深刻的喜愛，越可能誇大這項目標，並繼續灌輸自己「我無法控制自己的人生」的想法。

基於上述原因，你最好能理性放棄贏得不朽之愛的目標，並反過來選擇接納自己，並對自己以外的人事物和想法懷抱積極熱忱。雖然聽起來很矛盾，但通常在全心投入於外在的追求（而非緊盯著自己不放）時，才能真正找到自我。

●本文摘自究竟／圓神出版之《理性生活【暢銷60年！理情行為療法經典】：教你打破慣性，改寫自己的人生故事》