中醫9大體質你是哪種？想改善體質該吃哪些相對應食物？

文/陳玉娟

中醫體質分類

每個人的體質狀態都會有個體差異,就算沒看過中醫也常會聽人說,體質偏寒偏熱,氣虛等,皆是針對個人體質的描述。體質會受到兩個方向的影響,一是先天,包含先天的遺傳與過敏反應等;二是後天,舉凡生活作息、飲食型態、有無運動習慣等都會影響體質狀態,體質就是我們的生活型態所呈現的結果,養成的體質也會繼續影響我們的生活樣貌,形成循環。

此外,不同體質也會影響我們容易患得的疾病,以及患病後續的發展,中醫在養生與治療方面,則是會依據個人體質的特性作為依據,進一步做出判斷與決策。

體質結果會表現在我們的身形、外觀及心理狀態等;受過中醫訓練的中醫師有一套特殊的診斷學:望、聞、問、切,再加上辨證互相參照,來診斷患者的體質。望是觀察病人的身體狀況,包括整體外觀、顏面及身體的斑點、狀態、顏色、舌苔、眼神等;聞是耳朵聽病人的說話、咳嗽、喘息,並用鼻子嗅其口中或身上是否有異味;問是詢問病人症狀,病程、治療經過、檢查項目、以及家族病史等;切是用手把脈或按腹部及觸摸患處診察。

透過診法獲得的各種訊息資料,運用八綱(陰陽、表裡、寒熱、虛實)和臟腑、經絡、氣血辨證,可以作出較準確的體質判斷。中醫師利用蒐集的資料,探討病因、病機等基礎理論,進行綜合分析,得到一個治療的方向。所以說中醫是很科學的,每次的診斷,都像大數據分析一樣,把人體的各個徵象掃描一次,才能做出診斷,確立治療方針、開出處方。

中華中醫藥學會於二○○九年發佈了《中醫體質分類與判定》標準。中醫將人分為九大體質:平和質、氣虛質、陽虛質、陰虛質、痰濕質、濕熱質、血瘀質、氣鬱質、特稟質。必須說人的體質是會改變的,而且每個人多少都夾雜著兩到三個體質的特性,無法用單一簡單的體質就說明一個人的狀態。

圖/如何出版《備孕聖經:中醫教你養卵、養精、養子宮》

特別將舌象做描述,是因為唇、舌等顏面部的變化是我們每天可以自己觀察的,不像把脈切診那麼需要專業訓練。疫情以後,診間無法脫下口罩,個案回診前必須照相,提供自己的顏面跟舌象協助病情判斷,處方用藥可以更精確。很多個案會用一個檔案儲存自己顏面及舌頭的照片,經過一個月發現真的有變化!例如有個產後大出血的媽媽,剛開始陰虛有熱兼夾瘀,她把這三次回診的照片比對,發現真的舌頭變化大不同!

此章節會先帶大家認識基礎的九大體質及提供對應的飲食建議,章節的最後會提供食物常見的寒熱屬性分類,透過我們對自身體質的認識以及食物的屬性了解,往後看到保健相關資訊時會更容易消化吸收,下一個章節正式進入備孕主題,認識備孕常見的體質。

圖/如何出版《備孕聖經:中醫教你養卵、養精、養子宮》

平和質

特質說明:平和質的人陰陽氣血平衡,常見表現特徵為臉色紅潤、精神好,大小便型態正常,睡眠狀況良好,整體適應能力佳,較少生病。體態身形適中,舌頭顏色呈現淡紅色,舌苔較薄顏色白。

飲食建議:平和質是最理想的狀態,代表自身免疫力佳、脾胃功能好,我們常比喻身體的恆定性是一種緩衝溶液,外界的變化對他(她)的身體很容易可以達到平衡狀態。因此不會引起很大的傷害。飲食上沒有特殊禁忌,注意營養均衡、作息正常、規律運動,但是要避免過度食用辛辣刺激的食物、經常熬夜,或是大病引起體質往陰虛、氣虛、濕熱等其他體質方向走。

氣虛質

特質說明:氣虛質的人元氣不足,常見表現特徵為呼吸短促,身體易流汗(非外在氣候溫度等影響)。容易表現出疲乏精神不濟的樣子,較容易感冒,生病的復原也較為緩慢。體態上呈現肌肉鬆軟不結實,舌頭顏色呈現淡紅色,舌頭邊緣呈現齒痕的形狀。

飲食建議:氣虛質的族群,常會有身體疲乏、喘促,以及多汗的情況,飲食上適合吃益氣健脾的食物,例如山藥、黃耆、小米、馬鈴薯、南瓜等,減少耗氣的食物如白蘿蔔、柚子等,有助改善這類情況。

陽虛質

特質說明:陽虛質的人陽氣不足,常見表現特徵為手腳冰冷、臉色蒼白、身體畏寒、喜歡吃溫熱飲食。容易發生水腫、腹瀉大便不成形,易表現出精神不濟,容易感冒。體態上呈現肌肉鬆軟不結實,舌頭胖大、舌苔變厚呈白色水滑。

飲食建議:陽虛的人因為身體能量不足,需要溫熱的食材讓身體溫暖,例如肉桂、薑、韭菜、芝麻、黑豆、龍眼、荔枝、榴槤等,不宜生冷寒涼食物及冰品。

陰虛質

特質說明:陰虛質的人體內陰液不足,常見表現特徵為口鼻與喉嚨容易乾渴,手心與足心有發熱的感覺,以及容易失眠,大便乾燥等情形。體態身形偏瘦,舌頭顏色偏紅,舌苔少且少口水。

飲食建議:陰虛質的族群,常會有口乾舌燥、手腳心熱、皮膚乾燥以及情緒焦躁、失眠的情況,飲食上適合吃滋陰潤燥的食物,例如蓮子、絲瓜、水梨、百合、秋葵等,減少燥熱的食物如燒烤、油炸、麻辣、羊肉爐、餅乾零食等容易上火的熱性食物。

痰濕質

特質說明:痰濕質的人,體內水分容易停滯凝聚,形成痰濕。常見表現特徵為容易流汗且體表黏膩感,胸悶與痰多,臉部肌膚油脂多,喉嚨容易有痰、頭暈倦怠等情形。體態身形肥胖,腹部肥滿,口舌黏膩,舌頭肥厚,舌苔厚、顏色白且膩。

飲食建議:痰濕質的人,體內水分容易滯留,容易水腫、皮膚易出油,大便黏膩,飲食上適合吃利水去濕的食物,例如薏仁、紅豆、紫菜、茯苓、冬瓜等,減少甜食、勾芡,以及苦寒的食物,如苦瓜、爌肉、羹麵等。

濕熱質

特質說明:濕熱質的人體內濕熱,常見表現特徵有感到口中有苦味,容易口乾,想喝涼水,臉上油脂分泌多、易生粉刺。身體容易感到疲倦,脾氣大,大便黏膩,小便顏色黃。男性陰囊潮濕,女性白帶會增加。體態身形中等或是偏胖,舌頭顏色偏紅,舌苔顏色偏黃色而且黏膩。

飲食建議:濕熱質的人除了身體沉重、倦怠以外,比痰濕的人多了「熱」的症狀,小便黃、體味重、皮膚容易有濕疹。適合吃清熱利濕的食物,例如苦瓜、綠豆、薏仁、白蘿蔔、蓮藕、豆腐等,減少燒、烤、炸、辣、甜食、酒及熱性食物。喝冷飲、吃冰品反而會加重濕熱的現象。

血瘀質

特質說明:血瘀質的人體內血路運行不通形成瘀血,常見表現特徵為膚色與唇色偏暗,容易出現瘀斑。此體質易患女性生殖系統腫瘤,與身體出現疼痛。體態身形胖瘦皆有,無特定型態,舌頭與膚色一樣顏色偏暗,舌頭上有瘀點,舌下血管怒張,色暗。血瘀質可能兼夾寒或熱,所以舌頭的顏色可能偏淡或偏紅,臨床上有寒凝血瘀或熱鬱血瘀等不同的表現。

飲食建議:血瘀質的人體內血液循環不順暢,容易出現瘀斑、膚色黯沉、碰撞容易有瘀青、身體痠痛的狀況,適合吃活血的食物,例如薑黃、紅麴、納豆、酒釀、丹參、山楂、玫瑰花、茉莉花等,減少燒、烤、炸、辣、甜食、及油膩食物。

氣鬱質

特質說明:氣鬱質的人體內氣機鬱滯,主要常見表現為神情抑鬱、情緒低落與悶悶不樂,較易煩躁不安,喉間有異物感,以及胸悶與胸部兩側脹痛等。體態身形偏瘦,舌頭顏色呈現淡紅,舌苔薄成白色,氣鬱夾火時,舌色就會偏紅。

飲食建議:氣鬱質的人常會不由自主唉聲嘆氣,容易有經前症候群,適合吃可以幫助身體氣機活動的食物,如陳皮、柑橘類水果、咖哩、金針花、玫瑰花、茉莉花等,減少冰冷或寒涼的食物,免得讓身體能量更不易流暢。

特稟質

特質描述:特稟質的人體質以先天遺傳的疾病與過敏反應為主,容易對食物、藥物、氣味、花粉與季節等外在刺激過敏,主要常見表現就是過敏反應,包含氣喘、鼻塞、噴嚏、喉嚨癢與蕁麻疹等反應。體態身形上無特定型態,舌象上易出現地圖舌、裂紋舌,舌苔斑剝不齊的在舌面上。

飲食建議:特稟質的人容易有特殊的過敏症狀,或是先天有遺傳缺陷,可以用些調節免疫的食材,如冬蟲夏草、黃耆、枸杞,避免食用蝦、蟹、茄子、辛辣或刺激性食物。

九大體質建議飲食

在認識了中醫的九大體質之後,除了調整日常生活作息外,如果希望能夠獲得健康平衡的生活,選擇的食物除了健康外,能夠了解食物的屬性,挑選出適合個人體質的食物就更棒了。如同西方有一句俗諺說:「We are what we eat.」

食物的屬性,依據其作用在人體產生的不同反應,有溫、熱、寒、涼、平五種性質,可分為三大類,讓大家能夠在認識自己體質之後,初步的判斷(請見【表2-3】)。不過因為目前的蔬果品種多,有些水果在不同品種下可能會帶有不同屬性,跟不同的食物搭配,作用也不一樣,如果不確定或是希望嚴格的透過飲食挑選與控制調整體質,也可以在選擇的時候跟信賴的中醫師討論。另外跟中藥材炮炙後藥性會改變一樣,食物經過烹煮或跟不同食材一起搭配,屬性也會改變,例如生的桑葚性味偏涼,經過熬煮的果醬性味就變溫了。

圖/如何出版《備孕聖經:中醫教你養卵、養精、養子宮》

溫熱性食物:

食用溫熱類食物,會使身體促進血液循環產熱,提昇體能與精神,會建議體質虛寒者食用。

● 蔬菜及五穀:南瓜、洋蔥、蔥、胡椒、韭菜、芥末、生薑、九層塔、糯米、芫荽、茼蒿、茴香、大蒜、辣椒。

● 水果:榴槤、桃子、金棗、杏仁、荔枝、龍眼、櫻桃。

● 其他:酒、紅茶、咖啡、咖哩、油炸與燒烤物、羊肉、羊肉爐、薑母鴨、麻油雞、紅高麗人參、當歸。

寒涼性食物:

食用寒涼性食物,會使身體代謝與體能下降,寒涼性食物有清熱解暑的作用,適合熱性體質的人,如果體質畏冷虛寒、上呼吸道與腸胃機能狀態不好的人,會建議忌食或減少食用。

● 蔬菜及五穀:筊白筍、海帶、紫菜、苦瓜、竹筍、豆腐、瓜類、萵苣、菠菜、白菜、冬瓜、蘆薈、蘿蔔、蓮藕、莧菜、茄子、芥菜、空心菜、紅鳳菜、油菜、包心白菜、荸薺、瓠瓜、枸杞葉、秋葵、綠豆、薏苡仁、麵筋、芹菜、芥藍菜、黃瓜、豆薯、地瓜葉、金針菜、黃豆芽、麥粉。

● 水果:西瓜、楊桃、橘子、奇異果、火龍果、柚子、葡萄柚、香蕉、香瓜、柿子、李子、枇杷、水梨、草莓、生桑葚、番茄、椰子。

● 其他:所有冰品

平淡性質食物:

性質溫和,排除個人有特殊過敏性反應之外,是適合所有人選擇食用的食物,不用特別擔心個人體質的差異與季節。

● 蔬菜及五穀:四季豆、黑豆、黃豆、木耳、銀耳、蓮子、山藥、番薯、馬鈴薯、豌豆、芋頭、紅豆、蠶豆、香菇、菱角、花生、玉米、胡蘿蔔、各種菇類、甘藍、洋菇、豌豆、黑豆、黃豆、菜豆、白米飯。

● 水果:木瓜、柳橙、蘋果、葡萄、甘蔗、百香果、棗子、番石榴、鳳梨、檸檬、釋迦、加州李、菠蘿蜜、無花果。

● 其他:雞肉、魚肉、豬肉、排骨、雞蛋、豆漿、牛奶。

●本文摘自如何/圓神出版之《備孕聖經:中醫教你養卵、養精、養子宮》