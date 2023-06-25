中醫9大體質你是哪種？想改善體質該吃哪些相對應食物？

文／陳玉娟

中醫體質分類

每個人的體質狀態都會有個體差異，就算沒看過中醫也常會聽人說，體質偏寒偏熱，氣虛等，皆是針對個人體質的描述。體質會受到兩個方向的影響，一是先天，包含先天的遺傳與過敏反應等；二是後天，舉凡生活作息、飲食型態、有無運動習慣等都會影響體質狀態，體質就是我們的生活型態所呈現的結果，養成的體質也會繼續影響我們的生活樣貌，形成循環。

此外，不同體質也會影響我們容易患得的疾病，以及患病後續的發展，中醫在養生與治療方面，則是會依據個人體質的特性作為依據，進一步做出判斷與決策。

體質結果會表現在我們的身形、外觀及心理狀態等；受過中醫訓練的中醫師有一套特殊的診斷學：望、聞、問、切，再加上辨證互相參照，來診斷患者的體質。望是觀察病人的身體狀況，包括整體外觀、顏面及身體的斑點、狀態、顏色、舌苔、眼神等；聞是耳朵聽病人的說話、咳嗽、喘息，並用鼻子嗅其口中或身上是否有異味；問是詢問病人症狀，病程、治療經過、檢查項目、以及家族病史等；切是用手把脈或按腹部及觸摸患處診察。

透過診法獲得的各種訊息資料，運用八綱（陰陽、表裡、寒熱、虛實）和臟腑、經絡、氣血辨證，可以作出較準確的體質判斷。中醫師利用蒐集的資料，探討病因、病機等基礎理論，進行綜合分析，得到一個治療的方向。所以說中醫是很科學的，每次的診斷，都像大數據分析一樣，把人體的各個徵象掃描一次，才能做出診斷，確立治療方針、開出處方。

中華中醫藥學會於二○○九年發佈了《中醫體質分類與判定》標準。中醫將人分為九大體質：平和質、氣虛質、陽虛質、陰虛質、痰濕質、濕熱質、血瘀質、氣鬱質、特稟質。必須說人的體質是會改變的，而且每個人多少都夾雜著兩到三個體質的特性，無法用單一簡單的體質就說明一個人的狀態。

圖／如何出版《備孕聖經：中醫教你養卵、養精、養子宮》

特別將舌象做描述，是因為唇、舌等顏面部的變化是我們每天可以自己觀察的，不像把脈切診那麼需要專業訓練。疫情以後，診間無法脫下口罩，個案回診前必須照相，提供自己的顏面跟舌象協助病情判斷，處方用藥可以更精確。很多個案會用一個檔案儲存自己顏面及舌頭的照片，經過一個月發現真的有變化！例如有個產後大出血的媽媽，剛開始陰虛有熱兼夾瘀，她把這三次回診的照片比對，發現真的舌頭變化大不同！

此章節會先帶大家認識基礎的九大體質及提供對應的飲食建議，章節的最後會提供食物常見的寒熱屬性分類，透過我們對自身體質的認識以及食物的屬性了解，往後看到保健相關資訊時會更容易消化吸收，下一個章節正式進入備孕主題，認識備孕常見的體質。

圖／如何出版《備孕聖經：中醫教你養卵、養精、養子宮》

平和質

特質說明：平和質的人陰陽氣血平衡，常見表現特徵為臉色紅潤、精神好，大小便型態正常，睡眠狀況良好，整體適應能力佳，較少生病。體態身形適中，舌頭顏色呈現淡紅色，舌苔較薄顏色白。

飲食建議：平和質是最理想的狀態，代表自身免疫力佳、脾胃功能好，我們常比喻身體的恆定性是一種緩衝溶液，外界的變化對他（她）的身體很容易可以達到平衡狀態。因此不會引起很大的傷害。飲食上沒有特殊禁忌，注意營養均衡、作息正常、規律運動，但是要避免過度食用辛辣刺激的食物、經常熬夜，或是大病引起體質往陰虛、氣虛、濕熱等其他體質方向走。

氣虛質

特質說明：氣虛質的人元氣不足，常見表現特徵為呼吸短促，身體易流汗（非外在氣候溫度等影響）。容易表現出疲乏精神不濟的樣子，較容易感冒，生病的復原也較為緩慢。體態上呈現肌肉鬆軟不結實，舌頭顏色呈現淡紅色，舌頭邊緣呈現齒痕的形狀。

飲食建議：氣虛質的族群，常會有身體疲乏、喘促，以及多汗的情況，飲食上適合吃益氣健脾的食物，例如山藥、黃耆、小米、馬鈴薯、南瓜等，減少耗氣的食物如白蘿蔔、柚子等，有助改善這類情況。

陽虛質

特質說明：陽虛質的人陽氣不足，常見表現特徵為手腳冰冷、臉色蒼白、身體畏寒、喜歡吃溫熱飲食。容易發生水腫、腹瀉大便不成形，易表現出精神不濟，容易感冒。體態上呈現肌肉鬆軟不結實，舌頭胖大、舌苔變厚呈白色水滑。

飲食建議：陽虛的人因為身體能量不足，需要溫熱的食材讓身體溫暖，例如肉桂、薑、韭菜、芝麻、黑豆、龍眼、荔枝、榴槤等，不宜生冷寒涼食物及冰品。

陰虛質

特質說明：陰虛質的人體內陰液不足，常見表現特徵為口鼻與喉嚨容易乾渴，手心與足心有發熱的感覺，以及容易失眠，大便乾燥等情形。體態身形偏瘦，舌頭顏色偏紅，舌苔少且少口水。

飲食建議：陰虛質的族群，常會有口乾舌燥、手腳心熱、皮膚乾燥以及情緒焦躁、失眠的情況，飲食上適合吃滋陰潤燥的食物，例如蓮子、絲瓜、水梨、百合、秋葵等，減少燥熱的食物如燒烤、油炸、麻辣、羊肉爐、餅乾零食等容易上火的熱性食物。

痰濕質

特質說明：痰濕質的人，體內水分容易停滯凝聚，形成痰濕。常見表現特徵為容易流汗且體表黏膩感，胸悶與痰多，臉部肌膚油脂多，喉嚨容易有痰、頭暈倦怠等情形。體態身形肥胖，腹部肥滿，口舌黏膩，舌頭肥厚，舌苔厚、顏色白且膩。

飲食建議：痰濕質的人，體內水分容易滯留，容易水腫、皮膚易出油，大便黏膩，飲食上適合吃利水去濕的食物，例如薏仁、紅豆、紫菜、茯苓、冬瓜等，減少甜食、勾芡，以及苦寒的食物，如苦瓜、爌肉、羹麵等。

濕熱質

特質說明：濕熱質的人體內濕熱，常見表現特徵有感到口中有苦味，容易口乾，想喝涼水，臉上油脂分泌多、易生粉刺。身體容易感到疲倦，脾氣大，大便黏膩，小便顏色黃。男性陰囊潮濕，女性白帶會增加。體態身形中等或是偏胖，舌頭顏色偏紅，舌苔顏色偏黃色而且黏膩。

飲食建議：濕熱質的人除了身體沉重、倦怠以外，比痰濕的人多了「熱」的症狀，小便黃、體味重、皮膚容易有濕疹。適合吃清熱利濕的食物，例如苦瓜、綠豆、薏仁、白蘿蔔、蓮藕、豆腐等，減少燒、烤、炸、辣、甜食、酒及熱性食物。喝冷飲、吃冰品反而會加重濕熱的現象。

血瘀質

特質說明：血瘀質的人體內血路運行不通形成瘀血，常見表現特徵為膚色與唇色偏暗，容易出現瘀斑。此體質易患女性生殖系統腫瘤，與身體出現疼痛。體態身形胖瘦皆有，無特定型態，舌頭與膚色一樣顏色偏暗，舌頭上有瘀點，舌下血管怒張，色暗。血瘀質可能兼夾寒或熱，所以舌頭的顏色可能偏淡或偏紅，臨床上有寒凝血瘀或熱鬱血瘀等不同的表現。

飲食建議：血瘀質的人體內血液循環不順暢，容易出現瘀斑、膚色黯沉、碰撞容易有瘀青、身體痠痛的狀況，適合吃活血的食物，例如薑黃、紅麴、納豆、酒釀、丹參、山楂、玫瑰花、茉莉花等，減少燒、烤、炸、辣、甜食、及油膩食物。

氣鬱質

特質說明：氣鬱質的人體內氣機鬱滯，主要常見表現為神情抑鬱、情緒低落與悶悶不樂，較易煩躁不安，喉間有異物感，以及胸悶與胸部兩側脹痛等。體態身形偏瘦，舌頭顏色呈現淡紅，舌苔薄成白色，氣鬱夾火時，舌色就會偏紅。

飲食建議：氣鬱質的人常會不由自主唉聲嘆氣，容易有經前症候群，適合吃可以幫助身體氣機活動的食物，如陳皮、柑橘類水果、咖哩、金針花、玫瑰花、茉莉花等，減少冰冷或寒涼的食物，免得讓身體能量更不易流暢。

特稟質

特質描述：特稟質的人體質以先天遺傳的疾病與過敏反應為主，容易對食物、藥物、氣味、花粉與季節等外在刺激過敏，主要常見表現就是過敏反應，包含氣喘、鼻塞、噴嚏、喉嚨癢與蕁麻疹等反應。體態身形上無特定型態，舌象上易出現地圖舌、裂紋舌，舌苔斑剝不齊的在舌面上。

飲食建議：特稟質的人容易有特殊的過敏症狀，或是先天有遺傳缺陷，可以用些調節免疫的食材，如冬蟲夏草、黃耆、枸杞，避免食用蝦、蟹、茄子、辛辣或刺激性食物。

九大體質建議飲食

在認識了中醫的九大體質之後，除了調整日常生活作息外，如果希望能夠獲得健康平衡的生活，選擇的食物除了健康外，能夠了解食物的屬性，挑選出適合個人體質的食物就更棒了。如同西方有一句俗諺說：「We are what we eat.」

食物的屬性，依據其作用在人體產生的不同反應，有溫、熱、寒、涼、平五種性質，可分為三大類，讓大家能夠在認識自己體質之後，初步的判斷（請見【表2-3】）。不過因為目前的蔬果品種多，有些水果在不同品種下可能會帶有不同屬性，跟不同的食物搭配，作用也不一樣，如果不確定或是希望嚴格的透過飲食挑選與控制調整體質，也可以在選擇的時候跟信賴的中醫師討論。另外跟中藥材炮炙後藥性會改變一樣，食物經過烹煮或跟不同食材一起搭配，屬性也會改變，例如生的桑葚性味偏涼，經過熬煮的果醬性味就變溫了。

圖／如何出版《備孕聖經：中醫教你養卵、養精、養子宮》

溫熱性食物：

食用溫熱類食物，會使身體促進血液循環產熱，提昇體能與精神，會建議體質虛寒者食用。

● 蔬菜及五穀：南瓜、洋蔥、蔥、胡椒、韭菜、芥末、生薑、九層塔、糯米、芫荽、茼蒿、茴香、大蒜、辣椒。

● 水果：榴槤、桃子、金棗、杏仁、荔枝、龍眼、櫻桃。

● 其他：酒、紅茶、咖啡、咖哩、油炸與燒烤物、羊肉、羊肉爐、薑母鴨、麻油雞、紅高麗人參、當歸。

寒涼性食物：

食用寒涼性食物，會使身體代謝與體能下降，寒涼性食物有清熱解暑的作用，適合熱性體質的人，如果體質畏冷虛寒、上呼吸道與腸胃機能狀態不好的人，會建議忌食或減少食用。

● 蔬菜及五穀：筊白筍、海帶、紫菜、苦瓜、竹筍、豆腐、瓜類、萵苣、菠菜、白菜、冬瓜、蘆薈、蘿蔔、蓮藕、莧菜、茄子、芥菜、空心菜、紅鳳菜、油菜、包心白菜、荸薺、瓠瓜、枸杞葉、秋葵、綠豆、薏苡仁、麵筋、芹菜、芥藍菜、黃瓜、豆薯、地瓜葉、金針菜、黃豆芽、麥粉。

● 水果：西瓜、楊桃、橘子、奇異果、火龍果、柚子、葡萄柚、香蕉、香瓜、柿子、李子、枇杷、水梨、草莓、生桑葚、番茄、椰子。

● 其他：所有冰品

平淡性質食物：

性質溫和，排除個人有特殊過敏性反應之外，是適合所有人選擇食用的食物，不用特別擔心個人體質的差異與季節。

● 蔬菜及五穀：四季豆、黑豆、黃豆、木耳、銀耳、蓮子、山藥、番薯、馬鈴薯、豌豆、芋頭、紅豆、蠶豆、香菇、菱角、花生、玉米、胡蘿蔔、各種菇類、甘藍、洋菇、豌豆、黑豆、黃豆、菜豆、白米飯。

● 水果：木瓜、柳橙、蘋果、葡萄、甘蔗、百香果、棗子、番石榴、鳳梨、檸檬、釋迦、加州李、菠蘿蜜、無花果。

● 其他：雞肉、魚肉、豬肉、排骨、雞蛋、豆漿、牛奶。

●本文摘自如何／圓神出版之《備孕聖經：中醫教你養卵、養精、養子宮》