已經瘦成皮包骨仍嫌自己胖？看臉時代必修的「外貌心理學」

文∕釜雲洲

不知從何時起，「外貌自尊」成了熱門詞彙。日常中或網路上，常看到有人因為外貌被歧視而大吐苦水。另外，「外貌至上」一詞的討論度也居高不下。

從外貌心理學的角度來說，許多人因外型不佳而備感壓力，這是令人擔憂的現象。在重視外表的世界裡，對長相不滿會連帶造成整體自尊心低落，並延伸出整型率增加等的各種病態現象。外貌自尊一詞通常是指「自身對相貌的評價」，實際上，這是更為複雜的概念。

我們應該拋開「對主觀形象」的狹義認知，並從多方面進行思考，外貌至上主義亦是如此。外貌至上主義的確切定義，與人們實際所了解的，多少有些落差。為了幫助大家正確理解「外貌自尊」，本章將講述其基本概念、分析常見的誤解，以及客觀與主觀形象之間所出現的差異。

相信各位讀完本章後，將大幅拓展對「外貌自尊」一詞的視野。

已經瘦成皮包骨，仍嫌自己胖？

在韓國，「外貌自尊」是日常用到的詞彙，但它並不是心理學專業用語。人們對顏質的滿意度與多種要素（感知、感覺、行動等）密不可分，由於身材與相貌的關係是環環相扣的，因此我們有必要綜觀所有因素。最重要的是，如果單純認為外貌自尊帶來的滿意度是主觀的，就會產生盲點。舉例而言，有些減重人士採取傷害身體的減肥方式，像是服用有害藥物、一天運動8小時、進行單一食物減重法（Mono Diet）等，而瘦身的目的只是為了變好看。

有人主張「我很滿意自己的外表」，這並不表示他就充滿自信。因為長相屬於身體的一部分，而外貌自尊心則是從尊重身體開始。

身體意象是一種多層次的心理學概念，它綜合了前面提及的諸多要素，意指個體對自己身體的想法、感知、認知，以及由此產生的行動。簡言之，身體意象是個體對外貌的主觀形象加上客觀的行為。人們一般所說的高外貌自尊是指，滿足於自己的樣子，並用健康的方式管理體態；而本書所闡述的外貌自尊，比起主觀上的滿意度，更貼近身體意象或與長相相關的自尊心。

身體意象是心理學界關注的重點之一，因為它與各種精神疾病密切關聯，像是低自尊、憂鬱症與進食障礙症（Eating disorder。按：又稱攝食障礙，屬於一種精神疾患，包括狂食症、厭食症、暴食症等）。不滿意身體意象的人往往具有很強的自我意識，覺得自己的魅力低人一等，想改變容貌；反之，滿意身體意象的人，會尊重自己的身體，不受客觀的審美標準影響。

韓劇「我的ID是江南美人」劇照。本劇講述從小因為長相醜陋而受欺凌的女主角在整容後，以為能夠過上新生活，卻在進入大學後經歷與夢想中完全不同的挫敗（圖／本報系資料庫，愛奇藝提供）

外貌是人際關係的起點

不知從何時起，我們四周充斥著使外貌自尊低落的因素，像是每天在社群媒體上看見的「臉蛋天才」（指面容出眾的人）；變成日常對話主題的肥胖談話（Fat talk，指否定身材與自我貶低的對話）；大部分的公司要求求職者的履歷表附上照片。在日常中，我們不知不覺間因長相不吃香而受輕視，或是歧視某人的樣子。在高顏質為主流的環境下，身體意象、外貌自尊與生活品質的關係密不可分，若某人無法對自身的樣貌感到滿足，那麼那個人的自尊心就變得岌岌可危。

儘管如此，很少有人正確認知到外貌自尊的重要性，一般大眾攻擊他人時，依舊愛把身體特徵作為一種詆毀人的武器。我們經常能看見網友們留言攻擊藝人的容貌。現實中與網路上皆是如此，新聞媒體上也常見對外貌的刻板印象與人身攻擊。會產生這些現象，都是因為人們不知道外貌自尊的重要性所致。令人遺憾的是，身體意象與我們如影隨形，會影響我們的日常、人際關係與思考。

外型既是身體的表面，也是內心的表現，同時，它也是人際關係的起點。 書名：《看臉時代必修，外貌心理學》

作者：釜雲洲

譯者：黃莞婷

出版社：大是文化

出版日期：2023/05/31

高外貌自尊的人不易受他人的言語影響，也不會在意他人的眼光；看到社群媒體、新聞媒體上的俊男美女時，或在生活中遇見外表出眾的人時，不會感到自卑，且能保有高度自信心；放假回來，看見朋友割雙眼皮和隆鼻而變漂亮時，不會心生嫉妒，更不會跟風減肥。就算他人偶爾會干涉、攻擊自身的外觀，高外貌自尊的人也能自我安慰，並快速振作起來。

但是，外貌自尊低落的人則反之。他們在與他人比較時，會自覺低人一等、執著於自己不滿意的身體部位、充滿負面想法、害怕聽到他人對自己的評價、過度在意外觀，甚至是無法接受自己的真實面貌、排斥社交，最終力求改變。

如何經營好人際關係，是大家長久以來所關注的事，也許是因為過度重視與外界之間的關係，我們才會經常煩惱如何避免與家人、朋友或同事發生衝突。不過，有些人的矛盾出自於內部──抵觸的對象就是自己的身材。身體內部產生的衝突，其影響遠大於外部。不論我們與家人或戀人的關係有多親密，都抵不過與我們自身身軀的關係，人際關係固然重要，我們與周身的關係更為重要。

●本文摘自大是文化出版之《看臉時代必修，外貌心理學》