懂得賺錢就能成為富者？其實最重要的，須先學會控制支出！

文／J won（제이원）

「天下沒有白吃的午餐。」——米爾頓．傅利曼 Milton Friedman（經濟學家）

大家時常誤解，懂得賺錢就能成為富者。這其實是錯誤的觀點。

把水倒進水缸前，你應該先觀察缸底有沒有破洞。因為不管倒多少水，破洞的水缸永遠裝不滿。

很多人忽略了這點，誤以為錢就是一切，賺了很多錢，也沒有成為富者。不理智的花錢方式，有如喝鹽水，愈喝愈渴，令人想要喝更多。既然如此，我們該如何理智地花錢呢？

原則和目的必須明確

換言之，你必須樹立原則，規定自己的開銷不可大於收入，而且要明確交代花錢的目的。比方說，月收入一百萬韓元的你，經過百貨公司時，看到了一件原價二十萬的衣服正在半價促銷，明明不需要，卻突然買下來的話，便是違背原則。便宜不等於必要。

再舉個例子，你在超市購物車中裝滿熟食小菜，然後申請三個月分期付款，這也是違反原則的行為。畢竟熟食小菜不能吃三個月。

借錢買皮包、車子，或者去旅行，都不是理智的花錢方式。錢花得愈多，愈覺得貧乏，從而想要花更多錢。

假如只是因為半價促銷，就衝動買下那件衣服，你也不會太常穿它。為什麼呢？衣服打折通常是為了清庫存，相較於生產，物流和保管費用其實更高。如果不及時出售，等到款式不再流行，將更難賣掉，成本（人事、管理、保管費用等）也會加倍成長。

廠商為了快點賣掉那些人氣不高、賣得不好的衣服，寧可打折出售。那種衣服再便宜，你也不會常穿。俗話說：「便宜沒好貨。」那件衣服最終恐怕只會被你收在衣櫃裡面，根本不會拿出來穿。

另外，月入百萬韓元時，治裝費不該超過薪水的百分之十。畢竟新衣服不能用來維生，你還要支付生活費、交通費、伙食費、稅金、房租或房貸、美容保養等各種開銷。

不必合理化自己的購買行為，辯解上次買衣服已經是好幾個月以前的事，那不過是在找藉口。到了下個月，你依舊會找其他藉口。到了下下個月，依然如故。這種壞習慣終將造成過度消費，讓你老是煩惱卡債和帳單。

超額的保費、定期儲蓄、基金也一樣。你必須先懂得控制支出。

書名：《富者的態度：關於工作、投資、關係、金錢的正確心態》 作者：J won（제이원） 出版社：先覺／圓神出版 出版日期：2023年6月1日

支出可以分成兩大類：

第一種是「固定支出」，也就是每個月的定期支出，像是稅金、交通費、房租或房貸、伙食費、管理費、保費、定期儲蓄、基金等。固定支出須盡量控制在月所得的五○％以內。假如你不知道哪些屬於固定支出，可以試著檢視每個月的開銷項目，連續出現三個月以上的，便屬於固定支出。

你可以利用智慧型手機的自動記帳應用程式，或者下載網路銀行交易明細，把它整理成 Excel 檔案，以便記錄、統整每個月的支出明細。

不需要鉅細靡遺地寫下每樣東西的價格。以前是因為沒事做，才會連豆芽菜的價格都寫在記帳本上。現代社會中，大家要做的事何其多，坐在桌子前記錄豆芽菜價格，實在太沒效率了。

自動記帳應用程式能夠自動幫你統計信用卡費，你可以利用它查看支出明細，也可以將內容全數轉存 Excel 檔案。與此同時，你也可以利用網路銀行確認帳戶往來明細，再轉存到 Excel 檔案。如果好好活用這兩種方式，無需一一記帳，就能查看詳細的月支出狀況。

確認支出項目後，如果你的月收入是一百萬韓元，固定支出卻有八十萬，就要想辦法把固定支出縮減成月收入的一半，也就是五十萬。最簡單的方法就是減少與生計無關的開銷，比如保費、基金、定期儲蓄等。

捨不得已經繳納的費用，選擇繼續苦撐，是很不智的行為。這是所謂的沉沒成本效應，是一種捨不得迄今付出的努力，寧願承受後續損失的現象。

儘管表面上看似賺更多的錢就能解決問題，但在這種態度下，其實不管賺多少錢，固定支出都會跟著增加。

除此之外，假如固定支出中，交通費占了很大的比例，你千萬不要去買腳踏車，荒謬地說那是減少交通費的方法。那麼做的目的絕不是為了減少交通費，只是想找藉口買腳踏車。

購物時，切記不要使用信用卡分期零利率。十二期的信用卡分期，形同你借了十二個月的短期貸款。大部分使用分期零利率的商品，其實都是生活中可有可無的東西。況且，零利率只是行銷話術，商品價格中早已包含分期手續費，當你買下那些商品的同時，已經花了更多的錢。

第二種是「消費支出」。會計術語中，固定支出的反義詞是「變動支出」，意即浮動的支出。我做生意時，帳簿寫的是固定支出和消費支出。為了方便起見，後面就統稱消費支出吧。畢竟會計術語說的變動支出較不直觀，不易理解。

消費支出指的是不定期支出的變動成本，像是禮物、紅白喜事、治裝、美容美髮、不定期稅金、生活用品費用等。簡單來說，固定支出以外的開銷都是消費支出。

節省消費支出比固定支出更容易。使用信用卡和轉帳，我們就能隨時確認支出。舉例來說，假如你有下載自動記帳應用程式，便能隨時確認信用卡累計金額或帳戶餘額，調整自己的開銷。

請一邊控制這兩種支出，一邊試算每個月的平均支出。期間愈長愈好，因為每一季的開銷有可能不同，例如春天和秋天的紅白喜事費用通常比較多。

計算出每月平均支出後，請試著以三個月、六個月、九個月為間隔，提高每段期間的帳戶餘額。

舉例來說，假設你的每月平均支出是一百萬韓元，從控制支出的那天起算，三個月之後的帳戶餘額必須是三百萬韓元，再來是六百萬韓元、九百萬韓元⋯⋯以此類推。持續堅持這種習慣，你將能好好控制支出。

等你學會控制支出，也就是學會花錢以後，不管做什麼都能存到錢。

有些做生意的人將公司的錢和私人的錢混為一談，這也是錯誤的管理方式。請明訂自己的月薪，定期從公司領薪水，另外計算公司的損益。

若是公帳呈現赤字，你必須找出控制公司固定支出與消費支出的方法。如果持續虧損，就要盡快找出其他方法（結束營業等），適時做出抉擇，才是明智之舉。

新手總是把做生意想得太簡單，就算赤字逐漸擴大，依舊茫然待在原地，期待利益出現。那可是個無底深淵。

遇到這種情況時，建議各位仔細閱讀第五章「經商的態度」，做好重新出發的準備。要是不先做好準備，賠錢也硬撐下去，赤字恐怕會持續惡化，甚至轉嫁到家人身上。

●本文摘自先覺／圓神出版之《富者的態度：關於工作、投資、關係、金錢的正確心態》