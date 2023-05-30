該轉職嗎？什麼工作才適合我？生涯諮詢師三招帶你跳脫困境

故事的主角名叫艾莉，一個二十五歲女孩，工作了兩年，換過三份工作。助理跟我說案例的時候，感慨道：「現在的孩子越來越定不下來啊，這麼頻繁跳槽，竟然說自己是認真的。」

「說說看，什麼情況？」我好奇地問道。

「英語系的，畢業之後做了半年的中學老師，就辭職去教英語補習班，倒也算是學以致用。後來，補教業不是都轉型了嗎？無奈之下，又回去做學校老師了，但沒到半年時間，她又去做房地產仲介。您說這是在忙什麼呢？」

「認不認真是態度問題，從跳槽次數可是看不出來啊。」我笑著和助理說：「她來諮詢的訴求是什麼呢？」

「找到符合自身優勢的新工作。」

「哦，找到優勢。」我想，這又是一個希望透過「優勢」來突圍的人。

諮詢時間到了，諮詢室門口來了一個怯生生的女孩。

「趙昂老師。」她站在門口，像是守著一條邊界線。

「你好，是艾莉吧？快請進。」我起身請她進來。

坐下以後，我主動提問：「我看了你的諮詢資料表，是希望透過諮詢，找到符合自身優勢的工作嗎？」

「嗯，是的。」然後，沒話了。

「還有別的期待嗎？」

「我就是希望找到自己的優勢。」

「能不能具體說一說？」我繼續引導她，希望聽到更多資訊。

「老師，您也看過我的簡歷了。像我這樣換了好幾份工作的人，是不是就不容易求職呢？我還能有什麼優勢嗎？」

「別著急。能不能先說說你換工作的原因？我看你之前的幾份工作還都是英語教學，怎麼最後這一份工作，轉換到了房地產仲介呢？」我想先找到一個切入口。

「我就是想跳出原來的圈子。」聽她說「原來的圈子」，我以為是補教圈子。等了一下，她又說：「在我們那個小城市，感受不到工作的快樂，整天感覺很壓抑，大大小小的繁瑣事，想有一些創新也做不到。所以，我就又回到北京了。工作不好找，有朋友介紹了這個工作，說是先做再說。其實，還有一份工作是保險代理人，我沒去，想著反正隨時都可以做，就先等等看。」

「哦。你之前有在北京工作的經歷是吧？」這個在資料表裡沒有寫清楚。

「是的，英語補習班的工作，就是在北京的。」艾莉停了一下，說：「我還是喜歡大城市。」

「那兩段在學校做教師的工作，是怎麼回事呢？」

「都是家人安排的。他們就是希望我回到老家去，說是『女孩子要有穩定一點的工作』。可是，穩定倒是穩定了，一點意思都沒有，這不是我想要的生活。」艾莉顯然有些不滿。

「英語系畢業做英語老師，和做房地產仲介相比，倒更像是學以致用呢。」我慢慢梳理她的選擇邏輯。

「家人也這麼說。可是，老師，你不知道，我並不喜歡幾十年千篇一律的生活，那和一個機器人也沒什麼區別。原本在補習班教英語，還總要想著有所創新，不管主動被動，都要多學習一些東西。」艾莉一下子把自己換工作的原因都說了出來，顯然她和家人是做了一番抗爭的。

我在紀錄紙上記下：成長、自由，這是她追求的職業狀態。

和很多年輕人一樣，初入職場，有著旺盛的精力、滿滿的熱情，急於找到合適的平臺展示自己，希望能夠獨立。然而，他們又總會面對這樣的現實：因為缺乏職場的歷練，沒有足夠的經驗，不知道該如何選擇，於是就會受到各種挫折和打擊。

「那你重新回到北京，看起來似乎實現了願望。你又如何看待目前的工作呢？」來做諮詢，肯定是有所期待，我希望能幫她把期待呈現得清晰些。

「這份工作只是臨時過渡，我已經覺得它不適合我了。」

「嗯？具體說一說。」

「我需要一份工作生存下來，但又不知道自己可以做什麼。像這樣每天到處跑、蒐集資訊、做業務，似乎並不適合我啊。之前做過補教業，現在這一行整體轉型了，我可以做些什麼呢？」艾莉顯然做過一番研究，繼續說道：「我有些朋友做自媒體，有些做銷售人員，有些回到體制內，還有些考公務員去了。」

「我就是特別迷惘啊，好像什麼都能做，又好像什麼都不在行，都需要從頭學起。」她解釋說：「我倒不是怕從頭開始，只是不能再浪費時間了，我都快三十了。如果這個做兩年、那個做兩年，最後什麼都不精，怎麼辦呢？」看來，她的時間緊迫感很強烈。

「為什麼會覺得目前的工作不適合你呢？」

對於職場新人來說，一方面急於建立一種獨立的存在感，迫切需要一個展現自我價值的位置；另一方面卻是對於職場缺乏瞭解，對於可以交換的價值，心裡沒個底。兩邊夾擊，就會既迷惘，又焦慮。此時，摸清楚他們已有的經驗，就特別重要。

艾莉接著說出了自己之前的經歷。原來，在不長的幾段職場經歷中，都會出現一些人際關係的摩擦，不是因為「說話太直」得罪主管，就是因為「不善表達」和同事有了誤會。後來，她就給自己做總結，「我還是做專業人士比較好，這樣就能少和別人打交道，一切都靠專業來說話。」

可是，「專業人士」哪有那麼好做的。什麼職業可以很專業呢？銷售性質的工作好像不算，她首先想到的是學歷──要不要再繼續讀研究所，提高學歷？

這是職場新人容易走入的一個誤區。之所以會在人際關係上出現危機，那是因為，從一個學生到一個職場人，面對這樣一種重要的生涯角色轉變，他們還沒有做好處理複雜人際關係的準備。之前只是同學、老師、父母、朋友的簡單關係，進入職場了，即便在一個相對封閉和單一的工作崗位，也要和不同年齡、不同身分、不同地位的人打交道。角色不同了，關係複雜了，基本的待人處事就夠一個職場新人學一陣子的。何況，有不少人從小被父母過度保護，缺乏對於人際關係的認識，於是一進職場，就受到劈頭蓋臉的打擊。

逃避，是很多職場新人的選擇。為此，才會出現一些「社恐」、「宅男」、「宅女」，其實他們也不是真的願意宅起來，而是沒有在人際往來中得到滋養，就退回到自己的小空間。一旦影響到職業選擇，有些人就會以為，「自己是不是內向，不適合與人打交道呢？我要不要選擇專業性強的工作呢？」

聽完艾莉的描述，我大概清楚了，在她面前展開一張白紙，把剛才聽到的內容重新做一番梳理。

「艾莉，你看，你想要更多的成長，更大的自由空間，想要更多的成就感。這是你選擇來北京找工作的原因。與此同時，你覺得自己的選項有限，又受制於一些能力的不足，比如與人交往的能力。於是，你就感覺自己陷入困境，希望可以盡快突圍。而此時，你所能想到的方法就是借助於『優勢』。」

我一邊在白紙上寫寫畫畫，一邊觀察艾莉的表情。她點著頭，眉頭緊鎖，說：「趙老師，確實就是這樣的情況。那我該如何『突圍』呢？」

「先說說造成這種困境的原因吧。」我直截了當地告訴她，「從某種程度上講，你的困境就是你自己幻想出來的。」

聽了這話，艾莉一臉驚愕。

我繼續說道：「對於一個職場新人來說，職業能力不足，這是現狀，也很正常，需要花時間、做事情，能力才能累積起來。人際交往能力不強，也很正常，因為你正處於一個生涯角色轉換的階段，還沒有適應多角色的狀態。你找不到太多讓自己滿意的選項，也很正常，一方面由於你的視野太窄，見過的職業比較少；更重要的是，即便我現在告訴你一些職業選項，因為從未接觸過，你心裡也沒底。

「你正處於一個職場新人的探索期，需要快速成長。這麼說吧，你想要追求成就感，於是想到了要成長，這是對的。但你想要找到優勢，甚至幻想著藉由優勢來獲得成就感，可能就走錯了路。因為多數優勢都是需要在做出一項項成績的基礎上，才能顯現出來的，而不是像算命一樣算出來一種優勢，預言自己憑藉這個一定能成功。這是導致你陷入困境的重要原因。」

艾莉似乎聽懂了，又似乎更迷惘了。她像是洩氣的皮球，喃喃地說：「難道，我就沒有優勢了嗎？」

看得出來，滿懷希望要追求的東西，似乎一下子消失了，肯定會有失落感。但她不知道的是，她已經擁有的東西更寶貴。

「你的優勢太明顯了，明顯到你都習以為常，從不關注。」聽我這麼說，艾莉又一次驚愕了。「是的，你看：你年輕，有追求積極向上的動力，願意自我改變──這就是你最大的優勢啊。」

艾莉更迷惑了，眼睛似乎在說：「這算什麼優勢啊？」

我笑了笑，耐心地繼續說：「有三種認知，是你作為職場新人需要先建立起來的。」我展開剛才為艾莉做的紀錄，一邊圈，一邊講──

．第一，你要知道：優勢不是憑空產生的，是基於過去的經驗累積；準確地說，是基於過去的成績累積出來的。

這一步，誰都繞不過去。你得先放下對於「憑空挖出來一項優勢」的執著，然後在具體的工作中做出成績，才能從當中找出優勢，也才能讓你的客戶或者老闆相信你。

．第二，你要知道：你永遠不會選擇一份超出你視野範圍的職業。

不要期待一位「高人」指點你說某個職業肯定適合你。即便一份職業真的有發展前景，即便你或許真的能做好，那最好的起點，也是從「現在」開始去瞭解，將來再選擇。

所以，最穩當的選擇是從你能接觸到的、有瞭解的、能做得來的職業中，選擇合適的先開始。

．第三，你要知道：作為職場新人，你所處的正是生涯發展中最艱難，也是最具成長價值的一個階段。

說是最艱難，是因為你缺能力、缺視野、缺資料庫、缺人脈。但與此同時，這正是你可以扎根下來做累積的階段。十年後，你所能取得的成就，一定和現在的累積密切相關。

我知道，這三點講起來還是抽象，聽上去有點像心靈雞湯。於是又補充道：「我們說一些具體策略吧，這也是留給你的作業。」

艾莉用力點了點頭。

書名：《每一次職涯瓶頸都是轉機：資深生涯諮詢師帶你跳脫外在困局，清除自我苛責，重寫人生劇本》 作者：趙昂 出版社：寶瓶文化 出版日期：2023年5月30日

．首先，你要去找人做訪談──去找那些你能接觸到的，在某一個領域做得非常好的職場人，進行深入訪談。

這裡面有一個重要標準，就是什麼是「做得好」。一定不只是自己說好，而是有成果，別人都能看得到。和他們進行訪談，你一定會開拓視野，深入瞭解一門職業。

記得問他們三個問題：1.做出了現在的成績，你認為最關鍵的原因是什麼？2.這個職業帶給你最大的價值是什麼？3.你認為這個職業的缺點（需要提醒的地方）是什麼？

我相信，訪談超過二十個人後，你一定有驚喜。

．其次，你要每天記錄「成就日記」。

每晚必須打開筆記本，回顧一天中最有成就感的事情，記下來，分成三部分進行梳理：1.這件事的發生過程，為何使你有成就感？2.展現出你的價值的原因？3.必須每天記，即便當天你發現並沒有什麼使自己有成就感的事情，也要打開筆記本，想一想：第二天準備如何創造成就感？

持續做這件事，就是在持續累積你的優勢。

．最後一件事，三個月更新一次簡歷。

一定要很用心地更新。更新簡歷不一定就代表著你準備找新工作，而是透過定期更新簡歷去發現：自己已經累積了什麼價值，自己還有些什麼不足，該朝哪個方向努力。

聽完這三件事，我看到艾莉的眼睛放光了。我叮囑她：「一定要記得，這三份作業做一段時間後，再來找我。」

對一個職場新人而言，進入職場的前三年都是一段適應期，像是處於斷奶期的孩子離開媽媽的懷抱，添加了不熟悉的副食品，內心充滿焦慮，步履蹣跚。他們想要一個答案，可以讓自己堅定地努力。

諮詢師要做的，不是給一個答案，而是幫他們一起找到可以堅定的力量。在斷奶期，斷奶不是目的，「更好地成長」才是目的。

一個月之後，艾莉欣喜地發來訊息：趙老師，沒想到，我訪談過的一個人邀請我去他們公司上班，是一家網路公司，去做產品經理。這是我想都沒想過的啊！

我回覆她：別急著決定，這是在訪談過程中多少會出現的情況。繼續做作業，三個月之後再下決定。

半年過去了，艾莉再次出現在我的諮詢室的時候，像是變了一個人，衣著時尚得體，滿面榮光。她是來和我報告好消息的：她已經成功入職一家線上教育平臺，做產品研發。

【轉角看見】 進入一個新領域，轉入一個新階段，我們都會有一段適應期。因為環境不熟悉，因為工作沒做過，我們會感到不知所措，會感到失落，會感到挫敗。此時，不要想著逃開，也不要期待奇蹟出現，而是要告訴自己：「我只是剛剛起步，我需要一個階段去提升能力，適應新階段，調整好新角色。」 提升信心、提升能力，是增加內在資源。獲取資訊、豐富人脈，是增加外部資源。資源累積足夠了，自然就擺脫了困境。與此同時，不要忘記── ．擺脫困境不是目的，要問問自己： 1.這個階段獲得的成長是什麼？ 2.我可以累積些什麼成就，為下一個階段做準備？

●本文摘選自寶瓶文化出版之新書《每一次職涯瓶頸都是轉機：資深生涯諮詢師帶你跳脫外在困局，清除自我苛責，重寫人生劇本》。