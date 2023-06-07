你的氣血充足嗎？透過「三大症狀」來自我檢測

文／彥寬（氣學管理首席講師）

人一旦氣血不足，血液循環受阻，各部位器官就會出現功能衰退，相對便會引起睡眠障礙。

氣血是否充足，可從身體的一些狀態來判斷，如眼睛是否疲勞？身體有痠痛現象？或心情是否常大起大落等來檢查。以下分項詳述。

狀況1：眼睛過勞

氣血是生命之本，帶給生命能量。如同充足的電力可以讓智慧型手機的功能發揮得淋漓盡致。但是當氣血不足，人體沒有足夠的能量做好調控，管理，平衡身心的工作，身體不聽指揮，就會有睡眠障礙，自律神經失調，焦慮、恐慌等身心問題出現。當電力不足的時候，再好的手機也是英雄無用武之地。

長期生活忙碌，工作壓力，長時間盯著電腦或手機螢幕，其實都在不知不覺中耗傷氣血，慢慢讓人氣血不足，氣血循環不順暢，很多人一到下午就感覺眼睛脹澀，愛打瞌睡，需要喝咖啡提神。

《黃帝內經》說：「五臟六腑之精氣皆上注於目」，眼睛可以反映一個人的精氣神，當人的氣血運行失常，臟腑就無法得到充足的養分，營養也無法上行滋潤到我們的雙眼。

👉大腦細胞氧氣不足，眼睛自然容易累

如果經常感到眼睛不舒服，看東西吃力，很可能是氣堵在頭部。自然氣血循環變差，就容易讓人頭脹、精神緊繃、易怒、臉部發紅發熱，眼睛會有視線模糊、眼睛乾澀等問題。

請你打開雙手，看看自己的手指末端，如果指頭容易有皺褶，就代表身體氣虛，氣血送不到末梢或大腦，細胞得不到氧氣與元氣，自然眼睛看東西容易累。

眼睛問題跟五臟六腑的健康脫不了關係，其中又跟肝的關係最密切。中醫說「肝開竅於目」、「肝氣通於目」，肝氣不舒，肝血不足常常表現在眼睛上。

例如手機或電腦看久了，氣血循環變差，眼睛得不到血液的滋養，就容易眼睛痠澀、疲倦、畏光、有異物感或灼熱感，嚴重還會紅腫、充血、角質化。還有的人淚水分泌異常，或是眼睛不明亮，看起來混濁無神，也跟肝腎氣血不足有關。

氣虛也會影響呼吸，《黃帝內經》提到：「氣有餘則喘咳上氣，不足則息利少氣」，息利少氣就是一種呼吸短淺，缺氧的呼吸。

呼吸是靠肺臟，如果肺氣不足，就會影響呼吸功能，導致身體處在低含氧量的狀態，人容易疲勞、注意力不集中、記憶力差，雙眼不容易聚焦，臉色蒼白，手指末梢也因為滋養不足而乾癟。

氣虛同時會改變情緒，個性壓抑，愛生氣，情緒起伏大的人，容易肝氣上衝，肝氣不疏泄，會化成肝火上逆，或心火變旺，出現眼睛紅、腫、脹、痛，還有口乾、口苦、口臭等問題。

神奇正陽功的功效是疏通全身氣血，達到疏肝氣養雙目，調理肺氣補氧氣，氣血調和之後情緒自然穩定，大腦放鬆對於睡眠有非常大的幫助。

圖／三采文化《白雁時尚氣功2 神奇正陽功》

書名：《白雁時尚氣功2 神奇正陽功：7日入門預備功，除壓養眠，改善神經緊張！》 作者：彥寬 出版社：三采文化 出版日期：2023年6月2日

狀況2：渾身痠痛

過了中年，肩頸僵硬、腰痠背痛是很普遍的毛病，嚴重的還會形成五十肩。以上毛病最主要是由氣血不通、能量不流通所造成。

中醫說的「痛則不通」，當身體出現痠、痛、脹、麻，就表示有經絡穴道瘀堵，而氣血為了要通過，就會去衝撞經絡瘀堵的地方，因此產生痠痛點。

氣血不通，最常發生在久坐、少活動的人身上，特別是長時間低頭滑手機的人，氣血運行不通，常常造成局部缺血缺氧，身體各處痠痛。

我在課室中觀察到，現代人因為氣虛，元氣不足，再加上忙碌高壓的生活型態，缺乏運動、情緒鬱悶，長期下來身體氣血循環都不太好，很容易形成中醫說的「肝氣鬱結」，也就是肝經被氣堵住了，氣血運行不暢。

肝氣不舒，全身氣的運行都會堵塞，身體會出現悶、痛、脹等氣滯血瘀症狀，像是頭脹、頭痛、失眠、愛生氣、胸脇脹滿、消化不良、月經不調、乳房、小腹脹痛等。

👉先疏通肝氣，方能順暢全身氣血

改善的唯一辦法是把運送養分的通道疏通，如同讓身體內的高速公路、高鐵、台鐵都運轉起來，把養分及時運進來，把垃圾趕緊運出去。

我的很多學員起初來上課時都有痠痛問題，他們大多肌肉僵硬，全身緊張，尤其背部及肩頸部，捏起來硬邦邦的，背部一點彈性都沒有，摸起來肌肉整片都是緊張的。但是練功後透過動作的調節，讓背部、腰部、肩部、腿部的氣血循環因為放鬆而變好，短時間內就改善了肌肉緊張，循環正常，他們的痠痛消失了，體力、精神也非常明顯變好了。

圖／三采文化《白雁時尚氣功2 神奇正陽功》

狀況3：心情易大起大落

人有七情，即喜怒憂思悲恐驚這七種情緒。傳統中醫認為「大喜傷心，大怒傷肝，憂思傷脾，大悲傷肺，驚恐傷腎」，也就是說，情緒波動過大會干擾氣血運行，傷害五臟，導致生病。

一個學員江小姐，原本開朗、愛笑，因為家庭變故，突然就沒了笑容。加上工作繁忙，經常陷在悶悶不樂的憂鬱狀態裡，變得不想說話、不愛出門，也不想跟人交流，而且易負面思考、愛胡思亂想，也經常失眠。

從氣功學的角度來看，因情緒思想影響氣血運行，出現氣滯現象，氣的不調和，使我們體內氣的流動變差，就容易產生鬱悶、沮喪等負面情緒。

也因為氣堵塞不通影響五臟的供氧、補氣、代謝，五臟又控管著不同的情緒，當產生的這些不良情緒無法順利排解，就形成了中醫所說的氣鬱，特別容易發生在壓力大、自我要求高的人身上。

肝有疏泄功能，負責氣的疏通和宣洩。一旦肝失去疏泄的作用，肝氣鬱結，人的情緒波動會變大，容易憤怒、鬱悶、煩躁。

特別是女性，受肝氣影響最大，很多婦科毛病，像是月經不調、經痛、子宮肌瘤、不孕、乳腺增生等，常常都跟肝氣鬱結，引起氣血瘀滯有關。還有困擾很多人的頭痛、失眠問題，最常見的類型也都是因為肝氣不舒、氣滯血瘀引起的。

👉提振陽氣，情緒才穩定

心情大起大落也跟陽氣不足有很大的關係，陽氣充足的人通常比較樂觀，積極正面，情緒穩定。

陽氣不足的人則容易悲觀，消極負面，情緒起伏很大。換句話說，鞏固正陽之氣，人的情緒才能慢慢好起來，才有辦法整個人充滿了精神和活力。

我認為通過氣功運動來疏通氣血，提振陽氣，當氣血通暢，心才能沉靜，情緒也就穩定了。

江小姐說，練氣功自我調節情緒真的幫助很大，只要身體放鬆，呼吸順暢，混亂的思緒都跟著安靜下來，心情恢復平靜，練功後的她也慢慢找回樂觀開朗的自己。

圖／三采文化《白雁時尚氣功2 神奇正陽功》

健康小測驗：氣鬱特質，你中了幾個？ 1. 經常悶悶不樂、情緒低沉 2. 經常精神緊張、焦慮不安 3. 經常多愁善感、感情脆弱 4. 容易感到害怕或受到驚嚇 5. 常感肋部或乳房脹痛 6. 常無緣無故嘆氣 7. 經常感覺咽喉部有異物感 回答是的題目越多，代表氣鬱傾向越嚴重，需透過提升陽氣讓精神提升。

●本文摘自三采文化之《白雁時尚氣功2 神奇正陽功：7日入門預備功，除壓養眠，改善神經緊張！》。