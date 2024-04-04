貓咪亂尿尿！快檢查3大指標─4/4台灣貓節，對你的貓多一點認識

文／單熙汝

貓總是尿在我的被子上，該怎麼辦？

砂盆本身的條件是很嚴格的

無論是身體不舒服或是砂盆不清潔引發的「亂尿尿」技能，處理方式都是一樣的。我們必須讓貓咪重新愛上自己的砂盆勝過其他家俱，讓貓每一次上廁所時選擇貓砂盆。

最常引起貓咪亂尿尿在被子上的原因，不外乎是貓咪覺得「砂盆髒了」。我特別使用引號，是由於很多飼主一直強調：砂盆是乾淨的，貓咪還是亂尿尿。飼主認為的乾淨是用眼睛看的，貓咪認為的乾淨是靠鼻子聞的，於是誤解就在這邊產生了。如果使用有蓋的砂盆，會因為不通風，排泄物的味道就累積在裡面，可以考慮半開放式的，或是完全開放的砂盆。

再來是砂盆尺寸大小的問題。方形的、長方形的、圓形的都沒有關係，粉紅色或是米白色也不影響貓咪的喜好，唯獨尺寸大小是你需要替貓咪準備的重點。一般建議是貓咪身長不含尾巴的一點五倍長，讓貓咪可以方便轉身撥砂。

砂子的清潔度太重要了

砂子應該要時時保持乾淨。如果每一次你鏟屎時，便盆裡已經有三份屎或尿，那相當於貓咪已經去了兩次沒有沖洗的馬桶上廁所。天性愛乾淨的貓咪肯定知道你的被子永遠比牠的砂盆乾淨，於是牠會選擇較乾淨的場所。

最好的習慣是你聽到貓咪走出砂盆或蓋砂的聲音，就可以順手將屎尿剷除。這樣可以確保下次貓咪進入砂盆時，對於砂盆的印象肯定是乾淨的。如果貓咪進入的時候經常都是不乾淨的，久而久之，貓咪上廁所前就不會走去砂盆看看，會直接前往牠習慣亂尿尿的沙發或床。

如果你不在家的時間較長，那麼可以多增加砂盆數量。目的是當貓咪的廁所不乾淨時，牠還有第二個廁所或是第三個廁所可以使用。如果沒有準備備案給牠，牠的第二個廁所可能就會是你的床。

擺放的位置也要注意

「聽說貓咪需要隱密的如廁地點。使用無蓋的砂盆真的適合嗎？」是的，我看到不少養貓人家將砂盆放在隱密的廁所、隱密的角落、並且用隱密的砂盆，但是貓咪竟在地毯上、床上這些開放的地方尿尿。究竟是為什麼呢？

原因很簡單，你的貓認為這些地方很適合上廁所。整個家都很隱密，因為牠已經是被你飼養的室內貓，不是外面討生活的小野貓。在野外當然需要隱密，「隱密」相當於「安全」，而因為室內貓認為整個家是安全的，所以上廁所時，考量的是環境中有哪些地方是他們舒適的馬桶。因此，砂盆放在貓咪願意使用的地方就可以，需要遠離水碗和食盆。

如果住家不只一個平面，會建議貓咪活動的每一層樓都放置一個，假設家裡有四層樓，但是貓咪幾乎不太會去四樓，那麼一、二、三樓各放置一個即可。

貓咪亂尿尿時，絕不可以這樣做

飼主經常和我分享他們使用過無效的做法。讓我們來理解一下為什麼會無效。

抓貓咪到案發現場，讓牠看著自己的尿尿或大便，用口語教育牠

無效的原因是由於貓咪在不對的地方大小便絕對不是缺乏訓練，也不是不懂使用貓砂，更不是故意氣你，而是在向你反應砂盆有問題。所以牠不願意使用，用言語和貓溝通請牠乖乖大小便在砂盆裡貓咪是聽不懂的，必須做出實際行動讓牠有一個滿意的貓砂盆。

再者，問題發生後將貓咪抓至現場，貓的邏輯是無法關聯大小便在這裡是不對的、犯錯的，牠會關聯到的僅有：你突然變得好奇怪，被抓的感覺是不舒服的。

把砂盆外的大便或尿尿放回砂盆裡

貓咪決定在哪裡尿尿或大便，不需要自己的尿味或是大便來刺激。我們在訓練狗狗大小便時，的確會用到尿液來引導，不過在貓咪的世界裡是行不通的，不然貓咪也不會到沒有沾染尿味的物品上尿尿或大便。

把貓咪的大便或是尿尿留一些在砂盆裡，貓咪反而會覺得這個砂盆一直是處於不乾淨的狀態。

把貓咪抓進貓砂盆，等待牠尿尿後給零食獎勵

貓咪絕對知道砂盆在哪裡，只要你的貓這輩子曾正常使用過貓砂盆一次，那就代表牠會使用，是後來發生了一些事情讓牠不使用。所以任何的獎勵，無論是口頭或是零食，都無法讓貓認為在這裡上廁所會獲得好處，而勉強自己在此上廁所。

書名：《全圖解貓咪居家生活大揭密：寵物行為訓練師寫給貓家庭的問題行為指南》 作者：單熙汝 出版社：商周出版 出版日期：2022年8月6日

把貓咪抓進貓砂盆裡反而還可能造成一個變數，如果貓對你抱牠這件事是不喜歡的，牠的厭惡感還會關聯到砂盆和你。

貓咪尿尿的當下，用各種方式阻止

貓咪正在尿沙發時被你逮個正著，你想嚇嚇牠，能讓牠以後不敢在這裡尿尿。如果你真的把牠嚇破膽了，就會成功讓貓不在這裡尿尿，但也順便讓牠轉移陣地變成「到處亂尿尿」。這樣在往後做行為矯正會更困難，也會讓貓咪和你的關係決裂。

所以最根本的做法還是調整好砂盆，發生亂尿尿的情況當下不需要有任何作為，在貓咪離開現場後默默擦拭乾淨，起碼這個做法不會讓問題便嚴重。

●本文摘自商周出版之《全圖解貓咪居家生活大揭密：寵物行為訓練師寫給貓家庭的問題行為指南》。