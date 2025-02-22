2/22貓之日解讀喵星人！從聲音到肢體語言，秒懂貓咪的心情

文／林子軒

（節錄）

聽懂基本「貓語」，完全掌握愛貓好、壞心情

對人類而言，以語言作為主要溝通方式再自然不過，但語言仍有局限，即使精通 多國語言，人與人的溝通表達上仍有詞不達意，或是因用字遣詞造成誤解的情況。而貓咪卻極少有溝通不良的情形發生，其表達喜、怒、哀、樂的方式更是直接，完全不加掩飾。例如開心時會發出呼嚕聲；遭遇威脅時則會豎毛拱背，不斷哈氣。貓咪藉由 不同的聲音及肢體動作，將想表達的訊息非常清楚地傳遞出去。

不論貓咪活潑或是內向，都可以透過豐富多變的聲音了解她。比起狗，貓咪至少可以發出三十多種截然不同的聲音，而其中光是「喵」的變化音就多達近二十種，有的貓咪甚至還會模仿蛇或是鳥的叫聲。這些聲音的複雜性及多樣化，幾乎可以成為一種語言了，讓人不由得佩服。除了部分品種，如暹羅貓、東方貓等，沒事就愛喵喵叫之外，大部分貓咪的肢體動作及聲音都有意義。

雖然每隻貓咪的表達方式原則上都差不多，但仍有各自不同的地方，有些喜歡輕咬飼主，有些則喜歡拚命撒嬌引人注意。因此，藉由長時間與貓咪相處，搭配了解一些基本的「貓語」，我們便能更理解貓咪的行為動機及需求。

除了聲音，貓咪也會藉由尾巴、眼睛、頭部等肢體語言來表達情緒，需要飼主細心的觀察。

尾巴

1. 豎起雞毛撢子

大多數動物突然遭遇驚嚇或是禦敵時，都會毛髮倒立，貓咪也不例外，只是尾巴看上去較明顯。除了尾巴，貓咪背部的毛髮也會豎起，讓整體體型看起來比原先大一點，警告其他動物不要招惹她。

2. 夾在兩腿間

當貓咪遭遇威脅或是極度恐懼、無處逃跑時，基於本能便將尾巴藏起來。這個動作包含了舉白旗投降的意思，對外宣告自己不具威脅性，請勿攻擊。

3. 來回甩動

這個動作類似狗開心搖尾巴，但意義卻大大不同，貓咪甩尾是表示焦慮不安。替貓咪洗澡或是窗外傳來鞭炮聲、雷聲時，貓咪便會將尾巴來回不停地甩動，依其焦慮的程度，有時貓咪也會將尾巴如同鞭子般，重重拍打地面，表示極度不悅。

4. 快速顫抖

就像人會因為狂喜而顫抖一樣，當貓咪發現獵物或是極喜歡的食物時，會因為太過興奮而尾巴不停顫抖。此時也可以觀察到貓咪瞳孔放到最大、鬍鬚向前豎起等徵狀。

5. 高舉

貓咪將尾巴高高舉起並露出會陰部，代表她感到自信、愉悅。這個動作來自貓咪幼年時期的記憶，母貓舔舐其肛門、尿道等處刺激排泄。

雖然貓咪成年後已不需要靠外界刺激才會排泄，但仍會很自然地對喜歡或是信任的對象做出這個動作。

6. 輕輕擺動

有許多人認為貓咪並不會像狗一般回應飼主的呼喚，但事實上，貓咪是透過尾巴輕擺來回應飼主：「有什麼事嗎？」若飼主太過頻繁呼喚貓咪卻又沒有什麼特別的事情，貓咪也會跟人一樣裝傻，對於無意義的呼喚置之不理。除了聲音，貓咪也會藉由尾巴、眼睛、頭部等肢體語言來表達情緒，需要飼主細心的觀察。

眼睛

1. 瞳孔放到最大

記得鞋貓劍客那雙有求必應的大眼嗎？當貓咪瞳孔全開時真的是萌死人不償命。但事實上，貓咪將瞳孔放到最大代表情緒非常亢奮、激動，這種現象常發生在貓咪遊戲、捕獵或是打架的時候，並伴隨著鬍鬚往前傾及耳朵直立。

2. 瞳孔成梭狀

當貓咪感到安心、滿足時，便會將瞳孔開合到中間大小。若貓咪正以這樣的瞳孔看著你，則代表她很愛你，並感到放鬆。此時是輕撫貓咪、替貓咪好好梳理的好時機。

3. 緩緩眨眼

相較於人類透過親吻來表達愛意，貓咪則是透過眼神。若貓咪不時瞇眼看著你，代表貓咪非常愛你，正在用眼睛給你一個飛吻。當然，你也可以用這個方式給貓咪一個回吻，訣竅是閉眼的速度要緩慢，更可以將過程分成「I」、「LOVE」、「YOU」三個階段，將眼睛緩緩閉上。

非禮勿視

貓咪非常介意「凝視」。簡單來說，動物們都有「非禮勿視」的觀念，因為喜歡你，非常尊敬你而不敢直視。「凝視」這個動作，包含了攻擊、捕獵等威脅的意涵。一個地位高的貓咪在爭奪食物、配偶時，常藉由凝視、威嚇來逼退地位低的貓，就像電影中黑道火拼前，雙方互瞪嗆聲的戲碼。而這個現象在野外更明顯，通常當你將目光停留在野貓身上時，貓咪的動作會像是按下了「暫停鍵」一般。

因此，若將目光一直停留在家中貓咪身上，貓咪通常會感到不自在，或乾脆把頭撇開不看你；反之如果貓咪無感，就代表她不認為你具威脅性，或是在地位上掌握了優勢。在貓咪的心裡，飼主不只體型龐大具威脅性，更掌握了她們吃喝拉撒睡等「服務項目」的來源，甚至是貓父母的角色。

若想對愛貓表達愛意，又不想因為深情款款的眼神嚇退她，建議學學貓咪，瞇著眼睛看她，再「有禮貌」地把頭撇開。如此一來，就可以用眼睛親吻貓咪囉！

口令＋動作，設計和愛貓間最獨特的溝通暗號

就像我們需要了解貓咪的肢體語言及叫聲所代表的意義，同樣地，貓咪也需要了解飼主的動作及口令所代表的意義。或許大家曾想過，要是可以直接跟貓咪說話聊天該有多好？至少可以直接告訴貓咪不可以跳上餐桌，或今天過得好不好？問問她為什麼老是喜歡跟我唱反調？但貓咪聽不懂，打罵處罰又無效，難道養貓就真的只能變成貓奴嗎？

會有這些困擾，主要是因為貓咪不了解我們的動作及口令。事實上，貓咪的聰明程度不亞於狗，而且貓咪不只聰明，更善於察言觀色。就像每次準備開罐頭時，貓咪就像有預知能力似地飛奔而至；想帶貓咪去動物醫院時，外出籠還沒準備好，貓咪就躲得不見蹤影。

因此，當我們試著跟貓咪進行溝通時，請謹記「所有口令都要伴隨動作」這個準則。對貓咪而言，判讀我們的想法並非是透過我們說話的內容，而是從我們的「語氣」及「動作」來判讀。舉例來說，如果要貓咪了解跳下餐桌的口令，如「下來！」或「NO ！」那麼這些口令就必須伴隨同樣的手勢及語氣，並持之以恆，不可與其他口令的語氣或手勢重複，避免讓貓咪感到困惑。

書名：《貓邏輯：亞洲第一位國際認證貓行為諮詢師，教你用貓的邏輯思考，就能輕鬆解決貓咪行為問題（暢銷新裝版）》 作者：林子軒 出版社：野人文化／讀書共和國 出版日期：2019年9月25日

1. 稱讚

當我們在撫摸貓咪或稱讚貓咪時，必須使用輕柔、愉悅、音調偏高的聲音。這種語調可以讓貓咪感到愉悅。

2. 糾正

若要糾正貓咪的行為，則必須使用響亮、堅定、低沉的聲音，並與肢體動作結合。

這些溝通準則看似簡單，卻不容易達成。舉例來說，許多飼主在貓咪跳到瓦斯爐旁時會大聲斥責，用嚴厲的態度讓貓咪知道不可以那樣做；但當貓咪希望獲得飼主的關注，占據飼主正在閱讀的書籍時，飼主便以輕柔、好笑的語調責怪貓咪，並將貓咪抱離。

貓醫生這麼說

能否維持口令的一致性，並適時給予獎勵，將是與貓咪順利溝通的重要關鍵。雖然這兩件事的後果及危險程度有天壤之別，但在貓咪心目中卻感到非常困惑，明明是不同的語調，但其行為都是被飼主否定，讓貓咪無所適從。

因此，若要讓貓咪了解口令，在溝通過程中就必須維持相同的語調、手勢，甚至是臉部表情。若能維持這樣的溝通方式，除了可以幫助貓咪理解我們所說的話，也能讓雙方更了解彼此。

●本文摘自野人文化／讀書共和國出版之《貓邏輯：亞洲第一位國際認證貓行為諮詢師，教你用貓的邏輯思考，就能輕鬆解決貓咪行為問題（暢銷新裝版）》

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