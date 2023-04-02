當精神分析治療碰到僵局 造成反治療效果的三大因素

文／林玉華（國際精神分析學會兒童暨成人精神分析師，《僵局與詮釋》譯者）

分析師選擇做何種詮釋的能力，以及他能否藉由詮釋傳達他對患者的理解，使患者感受到分析師對他的接納是療效的另一重要因素。詮釋不僅僅是了解患者意識及潛意識中之主要問題及焦慮的工具，詮釋方式也反應了分析師本身的心智狀態。羅森費爾德堅信即使最困擾和棘手的患者，其病症可能會使他們一再地以扭曲及傷害分析歷程來防衛其焦慮，但還是會想盡辦法用各種管道向分析師表達他們的困境以讓自己更容易被了解，若分析師足夠警覺，會發現病患其實對於分析師的問題常常能生動而正確地理解，對於分析師的失誤和弱點有很大的容忍度，且沒有太大的憎恨；反之，有很強的能力跟分析師合作。他們會想跟分析師溝通他們對於分析師的感覺和想法，包括公開地批判分析師無法了解他們；若分析師誤將此批判詮釋為患者對分析師的施虐攻擊，則會讓患者認為分析師無法容忍他們的正確觀察而產生強烈的罪惡感。

羅森費爾德提出分析師行為中反治療效果的三個因素：

第一，分析師固著於特定角色。他強調分析師必須讓病患的潛意識指派他該扮演的角色；分析師之所以固著於任何特定角色，常常源於分析師自己的自戀慾望（narcissistic desire），亦即分析師想在患者身上獲得工作上的滿足，並藉此肯定自己的治療能力。這些自戀需求常常造成分析師在診療室裡行動化甚至造成分析中的僵局。

第二，模糊而時機不對的詮釋。當分析師的詮釋未能正確指向病患當下立即的焦慮或詮釋的時機不對時，例如，靜默太長或是詮釋太快，病患可能會覺得被批判或被拒絕。不當時機的詮釋也會讓病患擔心分析師是否太焦慮、不確定，或洩漏出分析師的自大防衛（omnipotent defence）。分析師能在正確時機做詮釋，才能幫助患者面對他所無法接納的部分自己。

第三，僵硬無彈性的詮釋。分析師可能過於僵化和局限，在潛意識層面和病患共謀，一起將「禁止進入的私領域」（private: no entry）排除在分析之外，進而導致治療的僵局。此時患者可能會暴力地用各種方式批判分析師。這些來自患者的攻擊常被過於僵化的分析師錯誤地詮釋為跟患者過去的經驗有關。這種以患者為中心的詮釋會引發患者強大的焦慮、增強患者對分析師的批判及攻擊，最終導致患者的無望感，因為它讓患者更加害怕自己永遠無法被理解和接納。若分析師能認真看待患者的觀察，並成功地釐清出自於他自己及出自於患者的種種障礙，分析中的僵局才有解套的可能。

羅森費爾德以能設身處地為患者著想並貼近患者的經歷之獨特能力而聞名。本書提醒分析中的負向治療反應所產生的僵局，常常根植於分析師的盲點，為此仔細傾聽患者對其介入方式的反應，以及識別分析師可能存在的錯誤和沒有助益的態度，是克服僵局的重要因素。他堅信雖然患者在某些方面可能更想抗拒改變而不是讓分析師幫助他們，但如果以創新的方式面對分析中出現僵局的關鍵時刻，治療歷程即有起死回生的可能。

每一位來到診療室的個案，都需要有一位治療師守護著，確定他承受得起躺椅上的風風雨雨

書名：《僵局與詮釋：精神病、邊緣人格及精神官能症之精神分析治療》 作者：赫伯特．羅森費爾德（Herbert A. Rosenfeld） 出版社：心靈工坊 出版時間：2023年3月20日

這是筆者閱覽本書時，腦海中無時不自覺浮現的影像。作者真誠的人格及其面對嚴重患者時細膩的心思，在本書的字裡行間一覽無遺。作者雖自稱不是一個理論學家，讀者不難發現精神分析理論其實已經在本書豐富的臨床素材中涓涓流淌。本書以大量的臨床素材帶領讀者穿梭在督導、治療師、個案以及診療室上演的戲碼之間。隨著劇情的轉折，讀者得以窺見分析師如何透過細心察覺與聆聽，穿越層層愁雲，陪伴患者一起走過躺椅上的風風雨雨。

●本文節選自心靈工坊出版之《僵局與詮釋：精神病、邊緣人格及精神官能症之精神分析治療》，譯者林玉華文章〈導讀：轉逆境為道用—穿越僵局之路〉。