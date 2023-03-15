春眠不覺曉！3/17國際睡眠日來臨，今天你有睡飽嗎？

文∕琅琅悅讀

3月17日是「世界睡眠日」！由美國成立的非營利組織世界睡眠協會（WSS, World Sleep Society）及世界睡眠日委員會(World Sleep Day Committee)於 2008 年開始共同組織且推廣的【世界睡眠日】（WSD, World SleepDay）。 每年世界睡眠日都定在春分前的星期五，旨在提醒人們對睡眠重視，希望呼籲從各方面採取行動，透過對睡眠充分的瞭解來減輕現代因缺乏健康睡眠所衍生的問題及影響。

而今年的主題為「睡眠對健康至關重要」（Sleep Is Essential for Health），強調睡眠對一個人的身體、精神和社會之重要。

趁着世界睡眠日，琅琅悅讀精選7本書單，重新檢視自己的睡眠習慣，找出失眠、睡不好的原因，對症下藥，改善整體睡眠和健康狀况吧！

📙睏世代：為何你的孩子總是睡不飽？ 書名：《睏世代：為何你的孩子總是睡不飽？》

作者：海勒．特吉恩、茱莉．萊特

出版社：聯經出版

出版日期：2023-03-16

睡眠不足的危機正在壓垮一整個世代的青少年！父母該如何幫助他們走出身心失調的惡性循環？

第一本專門研究青少年睡眠問題並提出解決方法的書。焦慮、憂鬱、慢性壓力，這些嚴重危害身心健康的文明病，正侵襲著我們的青少年孩子，而這一切的起因，竟是睡眠不足！心理師與睡眠專家特吉恩與萊特，在《睏世代》一書中，告訴我們在無所不在的螢幕、課業重擔、夜貓作息與超早第一堂課的夾擊中，青少年是如何在不斷累積的睡眠債與社會性時差中掙扎，如何一點一點賠掉了身心健康和學業成績。

還好，要想改變這個惡性循環，現在絕對來得及！作者在書中提出了實際有效的方法，幫助煩惱的父母們。

📙快眠地圖：按圖索驥保你一生舒眠！高效工作者必備 書名：《快眠地圖：按圖索驥保你一生舒眠！高效工作者必備》

作者：角谷Ryo

出版社：如何／圓神出版

出版日期：2023-01-01

睡不好、很難入睡、睡再多還是感覺累、早上無法神清氣爽地醒來、睡眠淺，半夜都要起床好幾次……

許多人都有這一類的煩惱。為什麼會睡不好、睡不飽？是因為很多人都不知道，1天、1週、每個季節和年齡，各有不同的正確睡眠法。

擁有這些睡眠新知，使你不再輾轉反側……

◎睡回籠覺會擾亂內分泌，最多只能睡20分鐘

◎基因決定你是「晨起鳥」還是「夜貓子」

◎99%的人無法戒掉「睡前滑手機」

◎假日賴床，平日的表現要到週五才會恢復水準

◎一起床就喝咖啡，會降低抗壓性

◎晚上睡不著跟體內的不安基因有關

📙快眠大全：利用光線×溫度×腦科學的123個高效睡眠休息法，終結身心腦疲勞 書名：《快眠大全：利用光線×溫度×腦科學的123個高效睡眠休息法，終結身心腦疲勞》

作者：菅原洋平

出版社：三采文化

出版日期：2022-05-13

寫給腦力疲倦、太過認真的你！

白天昏沉倦怠、狂賴床且起床累、明明很累卻睡不著、週末補眠愈補愈累……在職場衝鋒陷陣的你，知道自己有睡眠障礙嗎？用123個好眠習慣讓生活和工作表現達到高峰！不管居家工作、出差在外或是加班過勞，也能閉眼就睡。

工作緊湊、壓力競爭、作息不正常或是外在資訊干擾多，睡不好、不好睡已經成了現代人的文明病。小心今天的疲勞成為明天的過勞，記憶力減弱、學習動力下降、工作表現低落，甚至還會增加失智症的風險。觀察日常生活的微小徵兆，找出潛藏的失眠因子。睡眠煩惱百百種，從症狀下手，讓你更快入眠！

📙停止打鼾：別讓打鼾影響你的生活品質──戒除影響睡眠的壞習慣，這樣做最簡單 書名：《停止打鼾：別讓打鼾影響你的生活品質──戒除影響睡眠的壞習慣，這樣做最簡單》

作者： 邁克．迪爾克斯, 亞歷山大．亞當斯

譯者： 劉又菘

出版社：晨星出版

出版日期：2022/08/01

打鼾對生活的影響絕對超乎你的想像，不僅因自己無法有足夠的恢復性睡眠時間、危害健康，更將你與伴侶的距離愈拉愈遠！擁有三十多年臨床經驗的耳鼻喉科顧問醫師，邁克．迪爾克斯醫師設計的「五分鐘運動」，幫助打鼾者消除影響深層睡眠的壞習慣，隨之而來的各種正向效益，將令你驚喜不已。

只要認真解決這個打擾休息、獲得修復身體的壞習慣，你就會發現自己：

．精神飽滿

．工作效率提升

．節省不必要的開支

．避免罹患睡眠中止症所帶來的一連串負面效應：脾氣暴躁 ∕ 注意力不集中 ∕ 記憶力減退 ∕ 糖尿病 ∕ 高血壓 ∕ 心血管疾病

📙睡眠新常識：忍不住要告訴你的最新睡眠改善法，史丹佛教授教你科學新機制！ 書名：《睡眠新常識：忍不住要告訴你的最新睡眠改善法，史丹佛教授教你科學新機制！》

作者： 西野精治

譯者： 高慧芳

出版社：晨星

出版日期：2022/07/12

從今天晚上開始發動睡眠革命，明天開始將會天天都是最美的早晨！

睡眠會影響我們的工作表現及生活品質，一旦睡眠不足，人體免疫力就會下降，容易罹患疾病！想要提升免疫力，就應該重新檢視自己的生活習慣與認知，跟著我們一起理解睡眠相關知識，在夜晚取得充分又優質的睡眠吧！

▲你應該知道的睡眠新常識：

‧睡眠是預防傳染病的第一步

‧睡眠不足容易變胖

‧睡太多也會增加健康風險

‧睡眠不足的疲勞駕駛比酒駕更危險！

📙《為什麼要睡覺？：睡出健康與學習力、夢出創意的新科學》 書名:《為什麼要睡覺？：睡出健康與學習力、夢出創意的新科學》 作者：沃克 出版社：天下文化 出版日期：2019-01-30

晚上總是捨不得睡、躺在床上卻沒有睡意、無法一覺到天亮，睡眠問題百百種！就讓睡眠顧問沃克傳授的睡眠全書《為什麼要睡覺？》來為你解答。

其實我們的身體健康、心理健康、記憶力、學習力、智商與情商，甚至食慾，原來都與每天夜間的睡眠息息相關。這本書總結數十年來睡眠研究成果及最新科學突破，也告訴我們如何睡好覺的訣竅，和睡眠本身帶來的好處與缺乏睡眠會造成哪些健康的問題。

睡眠與做夢的功能，超乎想像：

．學習之前的睡眠，幫助腦準備形成新記憶；學習之後的睡眠，可以鞏固記憶、避免遺忘。

．夢提供虛擬實境，讓過去與現在的知識融合，激發創意。

．夢還能撫慰痛苦的記憶，幫助我們走出創傷。

📙《數位過勞：睡眠專科醫師的56個休息提案，修復online／offline切換倦怠》 書名：《數位過勞：睡眠專科醫師的56個休息提案，修復online／offline切換倦怠》 作者：西多昌規 出版社：三采 出版日期：2022/01/21

遠距工作的方法，有軟硬體技術可以解決；

數位生活的各種過勞&心累，卻是威脅健康的巨大危機！

白天視訊會議、遠距教學，晚上追劇、玩線上遊戲，是你的日常嗎？那「數位過勞」可能正在侵蝕你的健康！疫情趨緩，工作、學校、家庭、生活彷彿回歸正常，但數位生活的後遺症，卻持續衝擊著每個人，使用3C的時間大幅增加。

作者西多昌規以睡眠專科醫師的專業，教讀者如何排解數位過勞帶給身體和精神的疲倦，重新檢視自己的生活安排。後疫情時代有效放鬆才是生存之道！





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