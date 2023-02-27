25條理財族的墨菲定律！讓你不再輕易陷入畫大餅的陷阱！

文∕賈斯汀．唐納德

我要與你分享自己曾經犯過的一個最大投資錯誤。你還記得2008年底被揭發，由美國納斯達克股票交易所前主席伯納．馬多夫（Bernie Madoff）所犯下的龐氏騙局嗎？是的，我被捲入了這個騙局，損失將近100萬美元。

我一直想投資網路房地產。幾年前，聽說有個很棒的投資機會，發現某公司所建立的網站可以透過廣告收入、附屬收入、電子商務等多種收入來源，來產生被動收入。據說，這個投資最終會建立一份觀眾名單，我不僅可以獲得收入，還會取得一筆可以出售的資產。這筆交易看起來很棒！因為它每年會支付我20％的金錢。除此之外，當網站出售時，我還可以和公司五五對分。

到目前為止聽起來很有賺頭，對吧？

更棒的是，這項投資不需要我做任何事，只需要提供資本。我的兩位好朋友，分別在2013年與2014年先後投資了這間公司，而且這間公司從未拖欠任何付款。無論從各個角度來看，似乎都確定這是個不會出差錯的投資。

讓我先告訴你壞消息。我最後投資30萬美元，並且在第一年賺進6萬美元，就如同他們所承諾的，而且這間公司也從不拖欠任何付款。然後，當網站出售時，我又賺進20萬美元。接下來，我選擇將這筆錢繼續再投資，並且再加碼10萬美元雙倍下注。也就是當時總共投資60萬美元（包括最初投資的30萬美元、20萬美元的網站出售收入，以及再加碼的10萬美元）。

然後，我又拿到了一年半的報酬，總共獲得20萬美元。因為當時一切都運作得精準無誤，所以我又另外再投資20萬美元。至此，總共投資80萬美元。

我拿到了一份非常詳盡且盡責的調查清單；同時，我的團隊與律師，也幫忙我在投資前做查核。當我把這筆交易告訴我的律師時，他立刻積極的說服我不要介入。他說：「這看起來好得讓人難以置信。」遺憾的是，我沒有聽他勸告，最後還是出手投資了。

因為有這樣，所以有了以下所謂的「樂享生活理財族的墨菲定律─不可逆的清單」。

樂享生活理財族的墨菲定律─不可逆的清單

1. 如果它看起來好得讓人難以置信，很可能就真的不能相信。

2. 如果有什麼讓人感覺毛骨悚然，很可能就真的很可怕。

3. 謹防自抬身價的人，以及那些透過提及大人物名字來抬高自己身價的人。

4. 重要的事總是簡單的，簡單的事總是難做到。

5. 每當感覺困惑時，就回顧樂享生活理財族的原則和十條金律。

6. 無論多麼希望美夢成真，都得謹防不尋常的高報酬。

7. 謹防垂死的行業。

8. 謹防垂死的市場和城市。

9. 不管這筆交易再怎麼好，如果某城鎮只有一名主要企業主，那麼在那裡可能潛藏很大的投資風險。

10. 如果沒有做任何調查，只是因為朋友的投資就跟進，這是不聰明的。

11. 尚未思考某投資的擁有和操作等花費前，不要出手。

12. 自己盡責調查！不要相信別人提供的數字。記住，他們只是想要賣東西給你的人。同時，與其他投資人比較彼此所獲取的資訊，確保你們的資訊一致。

13. 研究網路上的顧客評論。

14. 針對賣家與他的合作夥伴，進行背景調查。

15. 取得法律建議。專業人士會看到你忽視不見的部分。

16. 確認其他專家都喜歡這項投資。

17. 訪問幾位長期投資人的意見或看法。

18. 某項投資如果沒有長期投資人，你就要謹防留意了。

19. 永遠不要在別人的專業領域與他抗衡。換句話說，面對會在精力與財務等方面榨乾你的律師，不要和他對抗。

20. 放下你的自負，不要自作聰明，才不會讓你的買家低估你。

21. 還沒有詳閱內容並徵得律師同意前，千萬不要簽署合約。

22. 永遠不要以為你簽署的合約就是當初同意的那一份，有人可能在最後一分鐘加進一些狡猾條款。

23. 了解哪些機會是專業人士創造出來的，這些通常是可以預測的。業餘人士編造的投資機會，往往很危險。你必須知道，自己是在和誰打交道。

24. 銀行不在乎錢從哪裡來，只要是合法的就行。

25. 有時候，你可以做的最好投資，就是那些你不願意做的投資。

事後檢討並汲取教訓

針對我所犯的這個投資錯誤，讓我再告訴你一些細節補充說明。我的律師說：「這看起來好得讓人難以置信，好像是個龐氏騙局。」僅僅只是因為對方公司的法律顧問在合約上的文字措辭，他就被這筆交易嚇到了。

最終，這筆交易告吹了！當我開始進行查核工作時，發現了以下事實：

該公司謊稱有第三方審計，而且參與審計的還是一間知名的公司。

這是一間股份有限公司，而且還名列5,000大成長最快速的公司多年，持續利用偽造的財務資料來維持公司在業界或市場的地位。

為了增加可信度，公司創始人不斷點名一些網路名人，並且告訴我這些人都是以投資人和顧問的身分參與了公司投資。

等到最後無法如期付款，公司就利用流入的投資資金來支付投資人的最後破產，於是整個交易就形成了龐氏騙局。

不幸的是，公司企業主拿到的商業建議還很糟糕！我和其他投資人簽署的法律合約裡，內容規定公司有權決定如何使用投資人的投資資金，一部分用來支付保證的報酬，另一部分則是用作公司的「其他支出」。儘管公司企業主堅稱當時並不知情，但是確實有部分資金是要用來支付給舊投資人，然而把新資金用來支付舊投資人的做法卻是違法的。隨著律師和我發現更多實情，我們根據公司的銀行往來紀錄應該也知道發生了什麼事，因為一直都有警告訊號。 書名：《不被投資綁住的樂享生活理財族：《華爾街日報》第1名暢銷書．讓每一塊錢都能回本的「低風險現金流投資法」，打造真正理想的財富與自由》

作者：賈斯汀．唐納德（Justin Donald）

出版社：采實文化

出版日期：2022-08-03

最後，這間公司擴張太快，同時花費太多錢。儘管企業主找來財務長和執行長進行重整，但是一切為時已晚，任何改變都沒有意義了。這間經營了27年的公司，最後就這樣倒閉了。

我現在能說的不多，但是這位公司企業主可能會在監獄裡待上很長一段時間；因為根據我在網路上查到的資訊，商業龐氏騙局的平均刑期是8～12年。撰寫本文的同時，由於調查仍在進行，所以我不便透露更多細節。

事件的啟示是，永遠不要因為自負、損失金錢的恐懼，而做違法的事情；因為這樣做的結果，會讓你入監服刑，毀掉人際關係、名譽、婚姻。錢可以再賺，但是你卻可能一夕之間身敗名裂，並且萬劫不復。

這就是我在財務錯誤學到的教訓。損失金錢已經夠愚蠢了！如果沒有因此汲取教訓，那我就真的是個大傻瓜了。跟比你更聰明的人在一起，聽他們的建議，避免蒙受風險。你可能輸掉一次戰役，但是請你確保打贏這場戰爭。

我的目標，是提供你需要的指導和支援。這麼一來，你就不會做愚蠢的決定，進而損失金錢。你可以運用這些策略與金律來保護自己、減少風險，並且獲取好的報酬。如果過去曾經損失金錢，那錯不在你！只是因為當時還沒有正確的指南與適當的工具，來幫助你實現財務獨立罷了！

●本文摘自采實文化出版之《不被投資綁住的樂享生活理財族》