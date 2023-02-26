日本最懂阿宅的精神科醫生 以戰鬥美少女角色探究御宅族心理

文／梁世佑

1961年出生於岩手縣的齋藤環經常自詡（事實上也是）為日本最懂阿宅的精神科醫生。他的《戰鬥美少女的精神分析》被漫畫評論家竹熊健太郎（1960-）認為是第一本「從精神病學角度出發的御宅族理論」，細緻地探討了日本戰鬥美少女的脈絡。

什麼是「戰鬥美少女」？這個詞彙可以拆解成三個部分：「戰鬥」、「美」和「少女」。少女指的是年紀不大的年輕女性，而且特指涉世未深、沒有太多社會或戀愛經驗的「處女」；而「美」則代表這群少女外貌姣好或心靈純潔，至少是具備可以吸引人、讓人喜愛想要呵護的生理特徵。最後，放在前面作為修飾的「戰鬥」則體現了「美少女」的責任或存在意義：為了戰鬥。她們戰鬥是為了守護什麼或是完成什麼使命或責任。

戰鬥美少女的存在使命，或許可以用一句話ACG界的術語來概括：「為這個世界上所有的美好而戰」；而美好，其更精確的內在理路所指的是：御宅族的精神空間世界。

齋藤在本書中指出「戰鬥美少女」是只屬於日本的一種特定語彙範疇，與歐美影視中的亞馬遜女戰士或女性超級英雄截然不同；她們身上大多是沒有任何肌肉的、也沒有任何上過戰場的傷痕，戰鬥服裝幾乎一塵不染且完全不適合戰鬥，所以齋藤創造了「Phallic Girl」概念，也就是擁有陽具的少女來解釋戰鬥美少女。這個詞彙源自精神分析中的「陽具母親」（phallic mother）；而相較於「母親」的生育性，更凸顯於「少女」從內到外都處於純潔無垢的狀態中。

此處所謂的「陽具」，並不是實際存在於身體的器官，而是一種在想像空間中的強烈對比性。例如在今天常見的艦娘武器擬人化作品，如《艦隊收藏》、《碧藍航線》或是《少女前線》、《NIKKE》，這些沒有肌肉的細瘦少女身上不都背負著難以想像的巨大武器和彈藥嗎？理應被好好呵護、躲在後方的柔弱女性竟然要扛起大型武器，代替男性去上前線作戰，這一巨大的兩極對比給予消費者反差的快感和興奮。齋藤吸收了佛洛伊德的陽具崇拜（penis envy）理論，並從拉岡（Jacques-Marie-Émile Lacan）等人的精神分析理論中歸結出戰鬥美少女乃是適應高度資訊化的御宅族所建構出來的想像共同體角色。

值得一提的是，東浩紀為本書的文庫本寫完序後，後來出版了《動物化的後現代：御宅族如何影響日本社會》（動物化するポストモダン）這本今天幾乎所有研究 ACG 的人都會引用的經典書籍。十年前我們在國立交通大學主辦的 ACG 研討會中邀請東浩紀來臺灣演講，並出版該書的繁體版本時，他也提到了這個問題。因為東浩紀所提出的「資料庫消費」可說是把御宅族慾望和喜好做進一步的拆解。

如果齋藤所謂的「戰鬥美少女」是一種御宅族的慾望體現，那東浩紀的資料庫則是可以認為每一項慾望都可以再被細分為「萌點」。每一位受歡迎的動漫角色，不管是服裝、髮色、語癖、個性或是身上特定的裝飾品，都可以被重新組合和調整。如此一來，則觀眾消費的是故事、劇本還是可拼貼的資料庫？而東浩紀與大塚英治等人的討論，則是近代日本動漫研究和產業化發展的重要里程碑。如果從這一角度來說，則本書可說是日本學界探討御宅族究竟是什麼、這一群體是如何產生？又對日本社會有何影響的的一個起點。

最後，本書畢竟是二十年前的作品。許多論述的環境已與今日截然不同。例如本書對於御宅族的定義基本上是男性，忽視了女性消費者和繭居族的多樣性別性，更難以注意到後來BL、美少年作品或是各種同性愛作品的興起，這點本田透或荷宮和子等人均有許多補充和討論。更重要的是，那是個網路不如今天如此普及，更沒有隨時可看、可刪、可上傳、可評論的智慧攜帶裝置的時代，所以 2023年的今天，透過近二十年來大量動漫戰鬥美少作品的觀賞和回顧，更讓我們重新思索本書的論點和時代精神，我想是非常有意思的一件事。

●本文摘自心靈工坊出版之新書《戰鬥美少女的精神分析》。