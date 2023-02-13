歡聚後更感到心累寂寞？心理師提醒：「小心假性外向」

文／楊思遠（資深心理諮詢師、心理專欄作者）

坐在回家的計程車上，周祺戴上耳機，癱在後座上，一邊瀏覽著城市的夜景，一邊聽著音樂。「啊，終於可以放鬆一下了！」此刻，她忍不住發出這樣的慨嘆。

就在兩個小時之前，身為一家企業市場部總監的她，還在公司舉辦的晚宴上和客戶們推杯換盞，笑語盈盈。她周到而細心地穿梭在新舊朋友之間，詢問他們對公司的產品和服務有什麼意見，偶爾和其中一些人商量最近去哪裡打場球。

她性格陽光開朗，總是表現得積極主動，讓所有人都覺得她能量滿滿。但只有她自己清楚，在熱情爽朗的外表下，她早已身心俱疲。她很想找一個安靜的地方，無人打擾，只是一個人著。

生活中，你是否也有過這樣的時刻？

在很多人面前極力表現出一副開朗的樣子，內心卻疲憊不堪；在各種聚會活動中看似和誰都很熟絡，內心卻覺得很孤獨；身邊人都說你很外向，但你自己明白，這一切不過是偽裝出來的……

「外向」只是你慣用的一張面具，幫你隱藏了真實的自己。我稱之為「假性外向」。

「外向」這個詞最早是由心理學家榮格提出的——他在一九二一年出版的代表著作《心理類型學》中提出了「內向」和「外向」的概念。他認為，「內向」的人能量指向內部，從獨處中獲取能量，因此更喜歡安靜；「外向」的人能量指向外部，從社交中獲取能量，因此大多開朗活潑，喜愛社交。

在社會發展的過程中，「內向」和「外向」更常被用來描述人的性格特徵。當我們說一個人很「外向」的時候，大腦中會自動浮現出這個人開朗健談的畫面；而當我們說一個人「內向」的時候，就會不自覺地給他打上「木訥」、「不善言辭」、「沒什朋友」等一系列標籤。

人是社會型動物，想要自身獲得發展，就需要不斷地與社會進行連結。客觀來講，性格外向的人確實比性格內向的人更容易完成與他人的連結，這就導致我們整個現代社會更加崇尚「外向」。

無論是學校教育還是家庭教育，我們總是被宣導做一個外向的人：老師教導我們要「融入團體」、「積極主動」，家長告訴我們「見到親戚朋友要主動問好」。整體的社會偏好如此，於是「內向的人」彷彿成了不受歡迎的代表，甚至在某些時候，性格內向被視為失敗的注腳。在這種集體無意識的作用下，「內向的人」往往也悄悄地給自己貼上了「我不好」、「我不應該這樣內向」的顯著標籤。

因為覺得「我不好」、「我不應該這樣內向」，「內向的人」開始尋求改變，他們努力地讓自己看起來外向一些，努力地去迎合這個社會的「標準」，以期獲得精神上的認同， 滿足內心深處對歸屬感的渴求。

當很多人不顧自己內心的真實感受，開始扮演「外向」時，「假性外向」便有了真實的演繹空間。

當然，「假性外向」並非一個完全負面的詞彙。由於社會角色的需要，我們每個人在人際互動過程中多多少少會戴上一些人格面具，「假性外向」便是其中之一。

就像前面提到的周祺，由於工作需要，她在一些特定的場合必須表現出自己的外向，以確保工作能夠順利開展。在這種情況下，「假性外向」非但不是負面的詞彙，反而有諸多積極的意義。

書名：《假裝自己很外向，你在迎合什麼？：外向孤獨者的勇氣之書》 作者：楊思遠 出版社：圓神出版 出版日期：2023年2月1日

「假性外向」真正的問題，不是你在社交中展現出自己開朗健談的一面，而是你忽略了自己內在的真實感受，否認自己的內向性，試圖把自己完全改造成一個符合大眾期待的所謂「外向的人」。你可能常常會開懷大笑，但是你知道，自己其實一點都不快樂。

再以周祺為例，假如她真的是一個內向的人，在特定的工作場合扮演「外向」之餘，她必須承認自己的內向，每天給自己留出一些獨處的時間，獲得心理能量。這也意味著，她需要拒絕一些善意的邀請，承擔可能引起的誤解或非議。如果做不到這些，而是一味地滿足他人，努力成為「外向的人」，那麼她的心理能量將會持續地消耗下去，使身心健康受到極大的影響。

我們表現出自己外向的一面，甚至假裝自己很外向，這些都不是問題，問題是不要否認自己的內向，不要完全活在他人的期待裡，也不要忽略了自己最真實的感受。

當全世界都在為「外向」歡呼喝采的時候，我們可以淡定地回應：「內向，也很好。」

●本文摘自圓神出版之《假裝自己很外向，你在迎合什麼？：外向孤獨者的勇氣之書》。