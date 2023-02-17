新的一年想扭轉乾坤揚眉兔氣？就從練習感激開始！

文∕塔爾．班夏哈

黎巴嫩裔美國詩人卡里．紀伯倫（Kahlil Gibran）形容，我們就像容器一樣，能夠體驗悲傷，也能體驗快樂。每經歷一次悲傷，我們就能從容器內挖出更多空間，這意味著我們將有更大的空間可以體驗快樂。同樣地，在我們允許自己體驗悲傷、恐懼和憤怒時，我們也在擴展我們體驗快樂、愛、興奮以及希望的能力。

培養愉快的情緒在承平時期很重要，在艱難時期也很重要。感覺很好本來就是一件怡人的事，但除此之外，保持愉快還有另一像目的——激發我們的活力，以及拓展眼前的可能性。透過體驗正向情緒，人們可以改造自我，變成一個更具創造力、韌性，也更健康的個體。改變自己的方法之一，是透過練習感恩。

我寫感恩日記已經有二十多年了，寫感恩日記或週記，都可以讓我們更快樂、更樂觀，也更有可能實現我們的目標，它讓我們對待他人更友善、慷慨，身心也更健康。

從根本上來說，好事和壞事都會發生在每一個人身上，至少在某種程度上，我們的幸福程度取決於我們所選擇關注的焦點。感恩日記所影響的，不只在於你思考和寫下生活中美好事物，或你想細細回味的那幾分鐘，它的影響範圍更擴大。一個小小的正向經驗就可以改變我們一整天的歷程，從處於下滑的軌道轉變為向善正循環。

當生活困難，周圍的一切黯淡無光時，此時表達感謝是一個特別有用的工具。幸福科學的基本前提是，在任何情況下，你都可以找到值得感謝的某件事。就算事情看起來正在走下坡，但只要能把焦點放在一兩件順利的事情上，你就可以扭轉乾坤，用一根蠟燭照亮整個黑暗的房間。

你在寫感恩日記時，不必刻意抽離情緒，以至於落入千篇一律的乏位陷阱。你可以找到新的東西來關注與感謝，這個世界如此豐富。即使你在重複感謝同樣的事物，你仍然可以透過觀想，以及細細品味來體驗新鮮感。當你積極地把你正在寫的東西視覺化，這時你會活化大腦的視覺皮質，避免自己陷入重複的僵局。

書名：《更快樂的選擇》

作者： 塔爾．班夏哈

出版社：天下雜誌

出版時間：2023年1月3日

你可以花一點時間，甚至只是幾秒鐘，來品味你所感謝的事物並且和它產生連結。我在我的感恩日記中，寫下家人們的名字。那時，心存感激是一種真實的感受。相反地，如果我只是寫下來，沒有思考他所連結到的感受，反而會降低成效。

你可能會想，這一切聽起來很不錯，但是我沒有時間寫感恩日記！寫日記不需要很長的時間，每晚只需要兩三分鐘就可以了，試試看吧。如果你把寫感恩日記當作一種常規的練習，那麼你在一整天當中，就會開始尋找稍後要放入日記中的東西，這樣可以幫助你更專注於當下。這個簡單的練習可以成為一種寶貴的儀式，你可以獨自進行或與他人分享，無論在家裡或在工作場合，無論是在好日子還是艱難時期。

●本文摘自 天下雜誌 出版之《更快樂的選擇》。