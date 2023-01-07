現代的中東石油危機、恐怖攻擊 起因於歷史的這場戰爭！

被割裂的帝國與現代中東的形成

文／尤金．羅根(Eugene Rogan)

一九一九年六月，出現在巴黎和會最高委員會（Supreme Council）面前的鄂圖曼代表，不敢指望戰勝國對他們展現同理心。他們以「威爾遜總統的原則」為訴求―也就是有名的十四點原則中第十二點，呼籲替「現今鄂圖曼帝國中土耳其人居住的部分」取得「穩固的主權」―作為戰後鄂圖曼土耳其的願景。基本上，他們想保留一九一四年十月的國境內所有領土，包括直接由土耳其人統治的地區（安那托利亞和色雷斯），以及在鄂圖曼帝國保護下由當地統治者進行高度自治的地區（阿拉伯各省與備受爭議的愛琴海島嶼）。「所有土耳其人都能感受到這一刻有多麼沉重。」某位鄂圖曼代表在外交備忘錄中下結論，「無論如何，鄂圖曼人民的想法很明確：我們不接受四分五裂的帝國，或者各區分屬不同國家託管。」

鄂圖曼代表提出外交備忘錄的五天後，也就是一九一九年六月二十八日，協約國與德國簽訂凡爾賽和約。在這份和約中，戰勝國強迫戰敗同盟國接受高基準的嚴苛條款。德國被迫為戰爭造成的損失與傷害負全責，其軍隊必須接受裁軍。此外，德國還喪失超過兩萬五千平方英里土地，並且支付史無前例的高額賠償金―三百一十四億美金（六十六億英鎊）。

處置其他戰敗國的條款幾乎一樣嚴苛。一九一九年九月奧地利在聖日耳曼昂萊（Saint-Germainen-Laye）簽訂的條約中，奧匈帝國被強制解散，奧地利必須負起戰爭責任，支付沉重賠款，而且帝國領土被分割為數個繼承國，包括匈牙利、捷克、波蘭，以及由塞爾維亞人、克羅埃西亞人與斯洛維尼亞人組成的王國（該王國之後更名為南斯拉夫王國）。

一九一九年十一月，協約國與保加利亞簽訂納依條約（Treaty of Neuilly-sur-Seine）。在保加利亞的歷史中，它是「國家的第二場災難」（第一場災難是保加利亞在一九一三年第二次巴爾幹戰爭中戰敗）。在條約中保加利亞被迫割讓西色雷斯（最後判給希臘）以及西方邊境領土，並負擔一億英鎊賠償金。

一九二○年六月四日，匈牙利在法國的大特里亞農宮（Trianon）簽訂和平條約中，匈牙利人領土減少至戰前奧匈帝國的百分之二十八，並且使這個內陸國背負大筆賠償金。

鄂圖曼帝國沒有什麼理由能得到比盟友們更大方的條款。事實上，協約國與德國簽訂的凡爾賽和約，將「國際聯盟盟約」（Covenant of League of Nations）納入其中，讓一個分明是為瓜分鄂圖曼帝國而設的託管制度，得以依國際法授權而確立。盟約第二十二條為，「曾屬鄂圖曼帝國的某些民族，其發展階段已達到可暫時被視為獨立國家之程度，但仍須由受委託國提供行政建議與援助，至其完全自立為止。」

土耳其代表回到伊斯坦堡後，戰勝國進行最後一輪談判，以達成分割鄂圖曼領土的最終協議。一九二○年四月，大英帝國、法國與義大利等國首相在義大利觀光勝地聖雷莫（San Remo）會面，解決胡笙－麥克馬宏書信、賽克斯－皮科協定與貝爾福宣言之間的矛盾。各國以日本為公正的旁觀國，經過六天的討論，同意判定由英國託管巴勒斯坦（包括外約旦）和美索不達米亞；法國託管敘利亞（包括黎巴嫩）。義大利政府暫時保留對各國協議的正式同意權，直到取得它宣告在安那托利亞的利益為止。

協約國對阿拉伯地區的分割取得共識之後，接下來就要與鄂圖曼帝國確認最終的和平條約。一九二○年五月，協約國首次將這些條文告知高門，這對土耳其人來說是有史以來最糟糕不過的狀況。除了將所有阿拉伯省分移交給歐洲人託管，和平協議草案瓜分了安那托利亞，把土耳其人占大多數的地區，劃分給之前被征服的臣民和有敵意的鄰國統治。

安那托利亞東部被劃分為亞美尼亞人和庫德族人的居住區域。特拉布宗、埃爾祖魯姆、比特利斯和凡城這四個東北部省分被指定為亞美尼亞人的影響範圍。這四個省在美國仲裁下徹底脫離鄂圖曼帝國，加入高加索新建國的亞美尼亞共和國，首都為葉里溫（Yerevan）。庫德族人分到亞美尼亞人南方邊界上的一小塊領土，在迪亞巴克爾周圍。根據和平條款，庫德族人也脫離鄂圖曼帝國，享有完全的自由，得以獨立建國。

安那托利亞西部的港市士麥那（現今伊茲密爾）與其腹地交由希臘管理。希臘政府必須協助當地的希臘人選出國會，以便在將來有立法權讓士麥那與希臘王國結合。土耳其境內的色雷斯大部分領土，包括埃迪爾內（鄂圖曼人在第一次巴爾幹戰爭失去該城，在第二次戰爭後收復），也割讓給希臘。甚至連結黑海與地中海之間戰略性水道的控制權，鄂圖曼人也保不住。博斯普魯斯海峽、達達尼爾海峽與馬爾馬拉海都將由一個國際委員會控管，只有在國聯（League of Nations）的同意之下，土耳其人才能加入委員會。

安那托利亞的瓜分協議還不只如此。根據英國、法國和義大利等國分別簽訂的協議，安那托利亞的地中海區域將被法國與義大利分割。奇里契亞從海岸邊一直到內陸的錫瓦司這一地區被指定為法國的勢力範圍。義大利要求取得安那托利亞西南，包括安塔利亞港和內陸城市孔亞也在協議中被承認。雖然土耳其地中海海岸名義上還是帝國的一部分，實際上卻成為非正式的法國或義大利殖民區。

書名：《鄂圖曼帝國的殞落：一戰關鍵的東線戰場與現代中東的形成（百年紀念版）》 作者：尤金．羅根(Eugene Rogan) 出版社：貓頭鷹／城邦文化 出版時間：2022年11月24日

和平條約草案中留給土耳其人的領土少得可憐。鄂圖曼土耳其帝國只剩下安那托利亞中部那些沒有人想要的地方：布爾薩（Bursa）、安卡拉和黑海海岸城市薩姆松（Samsun）；首都是伊斯坦堡。即便是伊斯坦堡，也是很勉強地判給土耳其人。如果鄂圖曼不願信守對和平條約的承諾，協約國威脅要從戰後的土耳其取回君士坦丁堡。

這些條款在帝國各地激起反對聲浪。外國軍隊出現在土耳其的土地上，已經令土耳其人十分憤慨。一九一九年五月，加里波利之役的英雄、也是全國最受尊敬的軍事領導者穆斯塔法．凱末爾帕夏被派往薩姆松，依照休戰協議的條款監督鄂圖曼部隊進行復員。一九一九年四月和五月，義大利和希臘占領奇里契亞和伊茲密爾，穆斯塔法．凱末爾決定違抗復員命令，發起反抗運動，對抗入侵安那托利亞的外國軍隊。他在安那托利亞中部城市安卡拉設立根據地，發起代表土耳其人民政治理想的土耳其民族運動（Turkish National Movement），逐漸與伊斯坦堡的鄂圖曼政府分庭抗禮。

●本文摘自貓頭鷹出版社出版之《鄂圖曼帝國的殞落：一戰關鍵的東線戰場與現代中東的形成（百年紀念版）》。