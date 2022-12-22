轉職總是靠運氣？求職者想增加交涉力 必須善用這項武器！

盤點現今轉職市場的問題

文／松本淳

「轉職，是左右人生的重大事件。只不過，現今的轉職市場仍面臨堆積如山的課題，像是無法遇見適合自己的企業、極富價值的能力卻遭埋沒等。其中一大主因，就是「轉職市場並沒有完全開放」。」

轉職得靠運氣？

與歐美商務人士不同，我們要轉職時通常會採低調的方式進行。為了避免職涯出現斷層，幾乎都是任職期間就開始尋覓下一任東家。想要避免被其他人發現，就只能在一定的時間內， 從有限的資訊與選項中挑出下一條路。在這樣的情況下，不見得能夠找到真正適合自己的職場定位，「時機」與「運氣」便成了左右轉職是否順利的一大要素。

其實，這個自由市場機制並沒有確實運作，導致許多人蒙受機會損失。也就是說，儘管世界上有公司會需要自己的經驗、技術與智慧，卻可能在轉職活動中無法遇見彼此。這也造成在決定勞動條件與待遇時，對求職者會相當不利。

舉例來說，透過適度的時間安排，讓自己在同時期收到兩三家公司錄取通知就算是很厲害了。也因為時間的限制，想要再接觸更多公司是相當困難的。如果市場更加開放的話，就能在眾多企業中選擇最有利自己的條件，但身處這種選項甚少的環境下，無論如何主導權都會落在企業端。

即使能力非常優秀，轉職後「初期待遇比照上一份工作」的情況並不罕見。最大的原因，就是求職者的交涉力不夠強。想要改變這樣的現況，求職者必須擁有更強大的武器，那就是「獲得更多資訊」與「增加選項的數量」，並善用LinkedIn等有助於商務談判的SNS。

書名：《LinkedIn活用大全：求職、人脈拓展、個人品牌經營， 你活躍於世界職場的必備武器》 作者：松本淳 出版社：悅知文化 出版日期：2022年12月5日

「職涯資訊×持之以恆」的發文，拓展新機會

人只要有團隊可待，就很容易安於現況，在這個情況下所遇見的人，以及獲得的資訊，就會侷限在這個「封閉的世界」。當有一天開始思考想藉由轉職提升自己的價值時，才會注意到自己缺乏資訊與人脈。

從長遠的目光來看，要為職涯增加價值，認為「自己隸屬於社會而非單一組織」的觀念相當重要。換句話說，就是應構築以自己為中心的「社會人脈網」。正是這樣的人脈網，才能夠帶來真正需要的資訊與全新的機會。

SNS正是實現如此理想的手段之一，積極地發布消息，藉此打造出可信賴的人脈網。像這樣所獲得的資訊，會遠比短時間內低調找工作所獲取的更加有用。公開自己的資歷，平日就開始發聲，必定會有真正需要自己的企業找上門。

●本文摘選自悅知文化於12月05日出版之新書《LinkedIn活用大全：求職、人脈拓展、個人品牌經營， 你活躍於世界職場的必備武器》。