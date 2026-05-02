台灣女性每天只給自己1小時！Hami書城母親節「閱讀+保養」組 陪妳重塑Me Time

根據社群媒體與生活型態調查顯示，台灣女性每天平均照顧家人、處理工作事務的時間超過十小時，留給自己的時間卻不到一小時。無論是否為人母，如何透過高品質的自處時間（Me Time）重拾身心平衡，已成為當代女性最重要的生活課題 。今年母親節，Hami書城與德國有機保養品牌德國世家聯手推出優惠，訂閱指定月讀包方案，限時贈送市價$2,950的深層再生夜間精華液。一本好書+一瓶好保養，或許就是寵愛自我最簡單的開始。

1.8萬冊書庫 創造你的獨處閱讀時光

Hami 書城月讀包收錄逾1.8萬冊電子書與雜誌，包括《VOGUE》、《ELLE》、《康健》、《料理台灣》與《媽媽寶寶》等 …涵蓋時尚美學、健康養生到家庭關係等多元主題內容，不受時間與地點限制，只需打開 Hami 書城 App 即可隨時隨地閱讀。無論是通勤的零碎時間、孩子的午睡片刻、伴侶不在眼前的清淨時光，或是夜深人靜屬於自己的那一小時，都能讓閱讀輕鬆融入生活。

此外，本次活動更加碼推薦六本圍繞「女性」與「媽媽」身份的精選書單，每一本都在說不同的真實故事：

●《當媽這堂課》——用真實筆記陪伴教養，寫給每一位在摸索中前行的媽媽。

●《我的30分媽媽》——以漫畫方式溫柔拆解「好媽媽」的迷思，讓每位媽媽得以喘口氣。 ●《後悔當媽媽》——以誠實而勇敢的姿態，說出許多人不敢開口的心聲。

●《給我40歲的女兒》——由心理醫師媽媽娓娓道來中年女性走過的心路，寫給女兒，也寫給所有正在摸索自己的女性。

●《五十歲後我的媽》——記錄一段與老媽之間的告別練習，深情而不煽情。

●《女兒心上名為媽媽的傷口》——從母女關係切入，幫助讀者清理代代相傳的情感糾結，走向真正的和解與修復。

六本書各自說出了「女性」這個角色不同面向的重量，這裡沒有完美媽媽的教戰守則，只有真實女性走過的痕跡，等著與你的故事相遇。

電子書遇見有機保養，共同實踐「永續」生活哲學

這個母親節，Hami書城獻上一份兼具知識滋養與肌膚呵護的雙重禮遇。即日起至5/31日，凡訂閱Hami書城月讀包「美力進化論」聯名方案，即可獲得德國世家限定保養禮。方案分為訂閱90天499元，及訂閱600天2,980元兩種，最高贈送德國世家深層再生夜間精華液30ml（價值$2,950），優惠下殺達五折，送禮自用兩相宜。

而活動期間於Hami書城全站消費滿新台幣2,000元，還送Dr. Hauschka德國世家律動護唇棒4.9ML乙支，數量有限，送完為止。

母親節的禮物，不一定要貴重，但務必要深刻。Hami書城與德國世家兩個品牌在 2026 母親節攜手，正是因為共享同一個核心信念：真正對自己好，從來不是一次性的消費，而是日復一日、由內而外的持續累積。

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