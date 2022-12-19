贈獎公告／【愛書任務】《失控的熱情》抽免費贈書！

迷茫於職涯苦海，追求興趣 VS 薪水穩定，你選哪一個？

每當談到職涯選擇時，「追隨你的熱情所在」是一句深植人心的口號。彷彿只要這麼做，就會是一條充滿光明的道路，能避開或吞下所有受薪階級工作中的苦，吃苦當作進補。然而，這款「熱情至上」的信仰儘管充滿吸引力，卻並非每個人都能因此獲得救贖。

麥田出版於9月29日上市的《失控的熱情》，本書作者美國新銳社會學家艾琳・賽克（Erin A. Cech）探討「熱情法則」如何讓職涯抱負者為了追尋與表現自我，甘受不穩定、低薪、打零工的困境，獻上自己的肉身築成現代資本主義的高牆，如何營造出一種文化的正當性，能夠合理化並再生產出被剝削、過勞的白領階級勞動力，並因而更廣泛地強化了階級、種族和性別不平等。

透過這本書的實際研究，希望提醒所有求職者、教育者、高等教育管理層、產業領導者以及每一個人，重新思考，究竟我們對一份「好工作」或甚至「好好生活」的想像，到底是什麼模樣。

「琅琅悅讀」與麥田出版社合作，歡迎踴躍回答下面的票選問題，並留下聯繫email（僅供本次活動使用）即可參加抽獎活動，投票時間只到1/8 23:59止，投票次數越多，中獎機會越大！

注意事項：

1.獎項：《失控的熱情》紙書一本，共計1名；電子書一本，共計1名，實體書為【合作單位：麥田出版】寄出（寄送僅限台灣）；電子書將於udn讀書吧贈送。

2.票選結果預計將於投票結束後一週內公布，後續活動贈獎將個別email通知得獎人，逾時視同放棄資格，由候補名單遞補。提醒您所填email務必以常用信箱為主。

3.得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。

4.如無人收件或因會員寄送資料填寫錯誤/資料不完整，恕不補寄敬請留意！

5.對活動辦法有任何問題及意見請來信至reader@udn.com信箱。主辦單位保留最終取消、終止、修改或暫停本活動之權利。