贈獎公告／【愛書任務】《類生酮+宅運動 方式瘦身法》抽免費贈書！
別再用做不到的方法減肥了！
告別長久的肥胖身材！跟著方醫師這樣輕鬆做，快樂瘦！
－類生酮飲食：
．1週攝取3~4次澱粉主食與少量好油
．改變飲食習慣，自煮、外食，一日三餐，類生酮飲食法都能輕鬆執行
－不出門運動：
．不受限制想動就動，找出適合自己的在宅運動
－正向減肥腦：
．給自己正向回饋，減肥也要快樂瘦，不顯老
．美食不忌口，慢食滿足口腹，身體無負擔
別再用做不到的方法減肥了！改變飲食習慣，找到能每天持續運動的方法，您也能開心瘦身成功！簡單容易執行，不論是外食族、忙碌上班族或是3C族都能輕鬆跟著做！不想胖，那就快樂瘦，希望讀者可以從這本書找到適合自己的瘦身方式！
「琅琅悅讀」與原水文化／城邦文化合作，歡迎踴躍回答下面的票選問題，並留下聯繫email（僅供本次活動使用）即可參加抽獎活動，投票時間至12/31 23:59止。投票次數越多，中獎機會越大！
注意事項：
1. 獎項：《類生酮+宅運動 方式瘦身法》實體書一本，共計3名，《類生酮+宅運動 方式瘦身法》電子書一本，共計2名，電子書將於udn讀書吧贈送。實體書為【合作單位：原水文化／城邦文化】寄出（寄送僅限台灣）。
2. 票選結果預計將於投票結束後一週內公布，後續活動贈獎將個別email通知得獎人，逾時視同放棄資格，由候補名單遞補。提醒您所填email務必以常用信箱為主。
3. 得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。
4. 如無人收件或因會員寄送資料填寫錯誤/資料不完整，恕不補寄敬請留意！
5. 對活動辦法有任何問題及意見請來信至reader@udn.com信箱。主辦單位保留最終取消、終止、修改或暫停本活動之權利。
琅琅悅讀‧贈書／【愛書任務】《類生酮+宅運動 方式瘦身法》抽免費贈書！
中獎名單：
實體書正取：(預計抽出3名，實際抽出3名)
webxxxxxne@gmail.com
chuxxxxng@gmail.com
nicxxxx66@gmail.com
實體書備取：
z0938xxxx55@gmail.com
purxxxxxng@gmail.com
eggxxxxx04@yahoo.com.tw
joanxxxxxxx12@gmail.com
chxxxx1@gmail.com
電子書正取：(預計抽出2名，實際抽出2名)
s22xxxx23@yahoo.com.tw
memxxxx20@yahoo.com.tw
電子書備取：
qaxxxx411@gmail.com
jexxxx75@yahoo.com.tw
dxxxx9@hotmail.com
tdxxxx9@yahoo.com.tw
c3xxxx784@yahoo.com.tw加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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