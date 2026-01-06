「我兒子是個宅男喔！」我用了英語「nerd」這個字眼，針對他喜歡電玩桌遊及動漫的「標配興趣」。其實，這個字還有怪咖的意思，最早在美劇中幾乎都是書呆子兼社恐的刻板形象。

「是嗎？」小姑娘聽了我的形容之後駭笑了起來：「就算是宅男，對我來說他就是個頂級宅男！」

這個熱戀中的女孩，讓我看到了她對自己看人眼光的一股自信及洋洋得意。哎！你倆高興就好。兒子被一個母親以外的女人當作心肝寶貝看待，說到底還是有些欣慰與歡喜的。

儘管很多人都說，戀愛能致人腦殘，「戀愛腦」一直是個有點負面的形容詞。可是，宅男能夠在愛情中遇見伯樂，不也是一種十分勵志的可能性？愛情在「可能性」這方面似乎存在了某種公平的概率。一個人無論有多大缺點，或者，讓人覺得他有多麼不配，仍能遇到獨屬於個人定義之下的真愛。

不過，身為母親的我，依舊忍不住要繞回這個只能自問的問題：這段戀情能維持多久？

兒子一向慢熱，說話前腦子裡得先過一遍劇本；那小姑娘外向得像個太陽，渾身上下帶著不確定的驚喜。兩人會走在一起，女孩的主動努力應該是個關鍵，我懷疑兒子會不會被她那股熱力烤焦？而小姑娘的多情、是否得經常遭到比較沒神經那方湊來的冷屁股貼臉？

然而轉念再想，也許這正是他們所需要、亦是最適合彼此的溫度。

年輕時的戀愛，總有點癡傻、也有點天真和莽撞。正因如此，才顯得真切。猶記自己年輕時，也曾被一段激烈的情感捲入漩渦，亦曾堅信某個「對的人」能解決我所有的困惑。雖然最終未能長久，卻徹底打破了我的既定認知，讓我知道「個性互補」的背後，往往伴隨著強烈的摩擦與自我的重塑。

或許，父母所能給予的祝福，不是擔心誰配不上誰、合不合適在一起，而是默默地希望，這份相遇和靠近、能讓彼此的人生有所升級，就個人而言能變得更好更完全。

畢竟，愛情不只存在了「可能性」，更是人生中量身定制的冒險。如果兒子能在那場冒險中學會了微笑、學會了相處以及在意別人──那麼，我想我也絕對能讓自己成為一個「不瞎操心的父母」。

真的難說，頂級宅男配上頂級的愛，這場「不確定」的化學反應，最終會為我帶來一份頂級的安心。