劉昭儀／誰對香菜太癡情？

先聲明：這裡可不是什麼香菜戰場，想引戰的「香黑」請儘速轉台！

我總是被市場裡的香菜吸引，光澤閃耀的翠綠色澤，搭配鮮嫩欲滴的葉片，微微顫顫滿滿一大把，必須從根部緊握。滿手芳香的我，不只是香菜富翁，更是滿載料理魔法精靈的女巫啊！

香菜保鮮學，難如親子關係

香菜很百搭，我總是盤算著夏天的涼拌菜裡，要撒滿香菜葉；搭玉米脆片的前菜或零食要沾的莎莎醬，也需要香菜提味；熱湯熄火前，丟切碎的香菜，順便念一下變好喝的咒語；冷菜、白切或滷味，沒有用香菜裝飾盛盤就顯得乏味；蒸魚後用熱油淋上蔥薑辣椒和香菜，令人食指大動；炒肉類加入味道濃郁的香菜根，味道會變得更加豐富；在孩子愛吃的咖哩中偷渡些許香菜根一起熬煮，保證好吃到叫媽媽（不然呢？）。對了，春天的香菜最飽滿又便宜，可以豪邁地加入豬肉餡做成香菜水餃，包好後立刻煎成一鍋冰花煎餃，沾點辣油，保證讓人瞬間登頂美食天堂！

雖然有滿腹的香菜美食計畫，但冰箱裡的香菜可不等人。即使買來便小心呵護，先擦乾多餘水分，再用紙巾溫柔包覆，放入保鮮盒才能安心保存進冰箱。然而我沒有察覺，此時香菜碼表早已啟動，香菜的活力青春正在倒數計時，分分秒秒邁向焦黃枯萎，而且一葉知秋般，斷崖式的集體兵敗如山倒。

最後，只能氣餒地把曾經小心保護的滿盈翠綠，棄置成已然殘花敗柳的悔恨，並責怪自己為何不把握最佳賞味黃金期，做出隨便怎樣都好吃的香菜料理，然後趕快再去市場尋覓無法割捨的心頭好。沒有香菜的冰箱彷彿黯然失色，但每次擁有後，終究會因為各種錯過，避免不了悲劇的重複發生。

屢敗屢戰的我，又一次的整理剛買回來的香菜，心中再次沙盤推演，如何搶攻保鮮期限。仔細盤算間，突然發現「親子關係」正如香菜之於我，總想著要把香菜變成自己喜歡的樣子與滋味，有時太貪心，有時太小心，時光流逝，才發現耽誤了最初的好味道。

馥郁或點綴，讓香氣縈繞彼此之間

正如同家長們總是習慣把孩子帶在身邊，珍重地教養與陪伴。有時候會心急地希望孩子表現優異，博得滿堂彩；有時候又希望能更多的醞釀累積，才得以培養出正向思考、品行良善的未來主人翁；但時間總是不停歇地向前，孩子轉大人的每個瞬間，都有耗損受傷甚至衝撞的可能。最理解、支持孩子的家長們，可以做的就是盡可能耳聰目明、敏銳地判斷周邊環境資源，找到最適合的組合，也許還要以粉絲的熱情，加油添醋開大火，等待孩子變成喜歡的樣貌，一如我們都喜愛的美味料理。

我最愛的香菜，也許是浮誇的香氣四溢，也許是安靜的擺盤裝飾，或者成為豐富的層次主旋律，可能沒有讓人發現，卻是不可或缺的隱味──無論如何，都會是家長心中充滿愛的好味道！

香菜與孩子是平行宇宙，當然不能相提並論。但我每一次料理香菜，不論鮮活水靈，或枯萎沒元氣，都想著怎樣讓它們以自身樣貌與能量，妝點不同元素的菜肴。最重要的是，適量的擁有，才能更珍惜最佳賞味期限。

太過貪心或支持不夠的父母，反而無法專注欣賞或發掘孩子的特點，就像香菜撲鼻的氣味，是只有父母最能明白的芬芳。千萬不要猶豫蹉跎，耽誤了孩子最具有能量的階段，當他們成為獨特的美味，就不再脆弱矜貴，而成長蛻變為超越單一香氣的存在。

總對香菜太癡情，希望好好呵護他們，成為好料理。每次滿懷期待，卻不一定如願──不過沒關係！即便無法割捨香菜的好味道，但我永遠等待曾經被我緊握的孩子的手，會自己掌廚，在成長的道路上，為自己端出專屬調味的各種精采菜色！

還沒買香菜嗎？你家有什麼樣的香菜料理呢？快去試試一起跟孩子動手做吧！誰叫我們對香菜太癡情呢？