中玄／當爸媽變臉時
讀小一的外孫女Q寶和幼兒園中班的外孫R弟，睡前問他們的媽媽，為什麼在睡前和早晨上學前會從平時的溫柔改為又急又兇？小女兒回答兩個孩子，因為睡前和上學前都要催促他們按部就班動作，心一急就容易生氣呀。Q寶和R弟大概在電視上看過四川變臉的表演，恍然大悟表示，他們還以為爸媽會固定早晚變臉呢。
聽了小女兒轉述這場對話，我和老妻不禁笑了，想起年輕時照顧兩個女兒，脾氣最差的時刻，的確是在她們睡前和上學前。當時希望她們能準時上床、睡眠充足才能長得好，而且我們尚有工作要處理；但洗完澡的孩子總精力充沛，總會吵架或玩樂一番，要不然就是講完好幾本床邊故事仍不睡，此時不免會叨念她們幾句。有些爸媽為了避免這種情況，周末假日乾脆帶小孩出去跑跳以消耗電力，小孩是容易早點睡了，爸媽卻也跟著累癱了。
孩子上學前卻與睡前完全相反，叫醒她們還一臉惺忪，無論吃早餐或刷牙都無精打采，動作慢吞吞。眼看上學時間分秒逼近，脾氣自然上升，並展開碎念模式，所以家中早晨上學前的氣氛常不好。
這就是爸媽在家最常變臉的兩個時刻，小女兒為人母後的現在，也體會到了。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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