陳若彣／我的解憂小基地

聯合報／ 陳若彣
我的解憂小基地。圖／想樂
我的解憂小基地。圖／想樂

告別職場，當時間不再是壓力，閒適許多的心靈仍需要空間，安放我的夢想、疑惑和情緒。

退休後常跟銀行打交道，我喜歡迎著風穿過一條條巷子，慢慢散步前往。經過自助餐館，每道菜在素色大陶盤上散發獨特魅力，店裡的黑地磚襯著白牆，與著白衣的老闆娘，顯得極簡優雅，我便隔著落地窗，用雙眼享受美食美景。

分行在馬路轉角處，是藏在角落的獨棟大樓，迷你小廣場阻絕了車聲人聲，推門迎面就被音樂包圍，有時是柴可夫斯基、布拉姆斯，更多時候是不知名的曲子，也許是因為挑高的天花板，音效非常乾淨。

一切都是輕輕的，沒有大聲叫號或大型看板，除了幾把絳紅色的椅子與盆栽，入眼皆是雪色，莊子有云，「樸素而天下莫能與之爭美」，我想到俄羅斯小鎮蘇茲達爾（Suzdal），七平方公里內有數十座教堂，古老的教堂內音樂特別美；儘管家人勸我網路銀行甚是便捷，不！臨櫃於我更滋潤。

回歸全職煮婦，每周總要去轉一轉。生鮮及熟食攤位多在市場西側，熙熙攘攘，八個出入口，這一處就占了三個。相比東側的成衣、內睡衣及美甲店，靜謐如老僧入定。就在這近乎歇業的小攤間，夾著個攤。

一坪的空間安放五個座位，豆子種類從耶加雪菲、香水、夏娃到藝妓每周輪替，在這雜氣氾濫、裝潢簡陋的環境竟已堅持十年。少時家貧，只記得有回家中得了包咖啡，媽媽用紗布裹著用鍋煮，香味歷久不散。媽媽晚年困在輪椅上，午後仍要來上一杯，她喝的是懷念吧！

香味承載記憶，只要呼吸，香味就會帶我回到記憶最深處。咖啡攤老闆娘是通透之人，她微笑傾聽、接話回應，堪比《王牌酒保》中的調酒師。長玻璃櫃內，存放熟客的各式精美杯具，可窺其一斑。我偶爾繞去嗅聞香氣，閒聊兩句，釋放一下無由的心緒。

離開市場，前往美容院捯飾一番。自小梳辮子，除了中學幾年清湯掛麵，嫁為人婦後便改編髮為挽髻。以前我不愛做頭髮，許是血壓低，在美容院躺著洗頭老覺頭暈，醫生交代要多曬太陽多運動，現下每日到巷口公園蹓躂，認識一幫老姊妹，她們喜去公園另端巷尾的美容院，囑咐我要找「姑姑」剪髮。

「姑姑」見我的三千煩惱絲，說年紀大了，洗吹耗時費力，鼓吹我即刻剪成齊耳短髮。返家後，女兒直白表態：「太醜了！不看日子剪髮，會笨。」哎呀，職場打滾數十年，日日追求完美，今後卻「江湖路遠難相逢」。

此金山美容院不接受預約，老人才有餘閒來排隊。三位老師傅洗剪染燙全包，無論手腳多快，來客愈積愈多，群賢薈萃，生活大小事，各家觀點，簡直是「金山論壇」，原來上美容院是最好的消遣，漸漸地，我也能享受美容院的茶話會，偶爾還能分到點心糖果呢。

生活裡有點綴，閒情使生命更有厚度，讓平凡的日子充滿感動，油然生出寧靜的愉快。

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
傳統市場 咖啡 寧靜 退休生活

逛書店

CEO的哲學必修課：柏拉圖與賈伯斯有什麼共同點？霍布斯如何看待祖克柏？從哲學千年智慧中培養領袖特質、發展職場軟實力，養成縱橫職場的優秀領導者

NT$ 280

【實證醫學 完整解析】糖尿病緩解心法：從減藥到停藥！肉菜冷飯定時定量飲食，讓你穩血糖、降三高、減體重！

NT$ 385

千年氣功導引，疏導氣血、引通經絡的不老之術：融合27部中醫典籍與理論的自然身心療法

NT$ 294

腎臟病低蛋白‧低鹽飲食全書：這樣吃就對了！40組健康餐X151道常備菜

NT$ 336

延伸閱讀

陳若彣／我的解憂小基地

強歌／無劇本的退休人生

蔡宛芳／媽媽牌護脣膏

蔡田／藏在心底的眼淚

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。