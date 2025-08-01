陳若彣／我的解憂小基地

告別職場，當時間不再是壓力，閒適許多的心靈仍需要空間，安放我的夢想、疑惑和情緒。

退休後常跟銀行打交道，我喜歡迎著風穿過一條條巷子，慢慢散步前往。經過自助餐館，每道菜在素色大陶盤上散發獨特魅力，店裡的黑地磚襯著白牆，與著白衣的老闆娘，顯得極簡優雅，我便隔著落地窗，用雙眼享受美食美景。

分行在馬路轉角處，是藏在角落的獨棟大樓，迷你小廣場阻絕了車聲人聲，推門迎面就被音樂包圍，有時是柴可夫斯基、布拉姆斯，更多時候是不知名的曲子，也許是因為挑高的天花板，音效非常乾淨。

一切都是輕輕的，沒有大聲叫號或大型看板，除了幾把絳紅色的椅子與盆栽，入眼皆是雪色，莊子有云，「樸素而天下莫能與之爭美」，我想到俄羅斯小鎮蘇茲達爾（Suzdal），七平方公里內有數十座教堂，古老寧靜的教堂內音樂特別美；儘管家人勸我網路銀行甚是便捷，不！臨櫃於我更滋潤。

回歸全職煮婦，每周總要去傳統市場轉一轉。生鮮及熟食攤位多在市場西側，熙熙攘攘，八個出入口，這一處就占了三個。相比東側的成衣、內睡衣及美甲店，靜謐如老僧入定。就在這近乎歇業的小攤間，夾著個咖啡攤。

一坪的空間安放五個座位，豆子種類從耶加雪菲、香水、夏娃到藝妓每周輪替，在這雜氣氾濫、裝潢簡陋的環境竟已堅持十年。少時家貧，只記得有回家中得了包咖啡，媽媽用紗布裹著用鍋煮，香味歷久不散。媽媽晚年困在輪椅上，午後仍要來上一杯，她喝的是懷念吧！

香味承載記憶，只要呼吸，香味就會帶我回到記憶最深處。咖啡攤老闆娘是通透之人，她微笑傾聽、接話回應，堪比《王牌酒保》中的調酒師。長玻璃櫃內，存放熟客的各式精美杯具，可窺其一斑。我偶爾繞去嗅聞香氣，閒聊兩句，釋放一下無由的心緒。

離開市場，前往美容院捯飾一番。自小梳辮子，除了中學幾年清湯掛麵，嫁為人婦後便改編髮為挽髻。以前我不愛做頭髮，許是血壓低，在美容院躺著洗頭老覺頭暈，醫生交代要多曬太陽多運動，現下每日到巷口公園蹓躂，認識一幫老姊妹，她們喜去公園另端巷尾的美容院，囑咐我要找「姑姑」剪髮。

「姑姑」見我的三千煩惱絲，說年紀大了，洗吹耗時費力，鼓吹我即刻剪成齊耳短髮。返家後，女兒直白表態：「太醜了！不看日子剪髮，會笨。」哎呀，職場打滾數十年，日日追求完美，今後卻「江湖路遠難相逢」。

此金山美容院不接受預約，老人才有餘閒來排隊。三位老師傅洗剪染燙全包，無論手腳多快，來客愈積愈多，群賢薈萃，生活大小事，各家觀點，簡直是「金山論壇」，原來上美容院是最好的消遣，漸漸地，我也能享受美容院的茶話會，偶爾還能分到點心糖果呢。

生活裡有點綴，閒情使生命更有厚度，讓平凡的日子充滿感動，油然生出寧靜的愉快。