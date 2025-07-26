莫茲婷／孩子不是籌碼──離異父母如何安頓孩子的心

當婚姻走到盡頭，孩子的心緒，大人真的懂嗎？當父母關係緊張對立，甚至將衝突延伸到對孩子的控制與操弄，孩子不只要面對家庭結構的劇烈變動，還可能被迫捲入名為「忠誠」的拉鋸戰。

前文作者的孩子被父親詢問想跟誰，似乎被迫在兩個最愛的人之間做出選擇，這種「選擇」，本身就是一種傷害。本文將從五個面向出發，談談父母離婚後如何以成熟的方式關愛、陪伴孩子，不讓其成為大人戰場上的犧牲者，而是能被雙方好好愛著的孩子。

1.讓孩子知道「這不是你的錯」：

當家庭出現重大變動，孩子常會誤以為是自己哪裡做錯了導致父母分開，這在年紀較小、認知尚未成熟的孩子身上尤其常見；因此父母需要清楚而溫柔地傳達「這是大人之間的決定，和你無關」、「不管大人住在一起還是分開，你永遠是我們最愛的孩子」，這樣的說法能為孩子築起一道安全的情感防線，讓他在關係動盪中免於自責與焦慮的風暴。

2.別讓孩子成為「夾心餅乾」：

有些父母在離婚後，無意間陷入「誰比較好」的競爭：誰比較有能力？誰更受到孩子喜歡？誰才是稱職的家長？但其實，孩子既不想比較，也不想當裁判。當父母要求孩子選邊站，孩子往往會陷入強烈的忠誠衝突，選誰都像在背叛另一方，久而久之便可能出現罪惡感、自我壓抑與情緒困擾。

另外，有的父母會讓孩子成為「傳聲筒」或「小間諜」，好比「跟你爸說下個月的錢記得匯」或「你媽最近是不是又跟誰見面」，將孩子捲入大人的情緒戰場。

事實上，孩子需要的是父母雙方共同的存在與肯定，並有能自由呼吸、不被情緒操弄的空間。當父母能一致傳遞這樣的訊息：「你可以同時愛我們兩個，我們也都會一直愛你」，孩子的內心才可能獲得真正的安穩。

3.守住「不說對方壞話」的界線：

對孩子而言，父母是內心最重要的依附支柱。當父母不斷貶低對方，孩子往往會感到撕裂與矛盾，因為他既愛這個被批評的對象，卻又無法反駁。為了忠誠，他可能會壓抑自己對被批評一方的愛，並在心中產生糾結，這樣的歷程會在孩子心中留下深層且難以調適的創傷。

因此，當大人選擇不在孩子面前講對方壞話，是在守護孩子內在那份完整的自我認同。大人的傷口，應交給能理解的大人來陪伴處理，而非讓孩子成為情緒出口或垃圾桶。

4.用「合作式的親職」取代敵對與切割：

離婚不等同親職角色的終止，即使不再是伴侶，父母依然是孩子生命中無可取代的存在。所謂的「合作式的親職」，指的是父母即便分開，仍能以成熟、尊重的態度共同承擔教養責任，並維持基本的溝通與一致性。例如一起參與孩子的畢業典禮、協調課業與生活安排，或至少在大方向上有共同的教養價值。

這需要父母放下怨懟，將焦點從自身傷痛轉向孩子的需要。即使感情破裂，也能為了孩子保留一份基本的尊重與合作。

5.父母的修復，是送給孩子最深的禮物：

當父母能逐步療癒自己，孩子便能在更安定的情緒氛圍中成長。別忘了，孩子的感受極為敏銳，即使表面沉默，也能察覺大人的張力與情緒暗流。因此，照顧好自己的情緒，學會放手與和解，是給孩子最大的保護與祝福。

讓孩子不必被迫「選邊站」，是一種成熟的父母愛。讓孩子知道，即便爸媽分開了，他依然是被完整愛著的。

好好長大的孩子，無須在忠誠與背叛間徘徊，只需要安心地做自己──一個值得被好好愛的孩子。