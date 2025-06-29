柏芮／五十重聚的反思

大學畢業五十重聚，一直是個很遙遠的目標，沒想到居然就在眼前了。也就是說，當初畢業時二十二歲的同學們，現在是以七十二歲的面貌來相見了。

會場裡充滿歡笑和驚叫聲，雖然有些同學一直保持聯繫，但大多數的人還真是五十年未見。有許多同學只覺得面熟，已記不起名字來。多虧了校方為我們準備了字大又鮮明的名牌，滿場都是托起名牌相認、尖叫、擁抱和拍照的場景。

除了各系的合照，還加上各高中、初中甚至小學的合照。這些組合更是遠遠超過五十年了呢！大家追尋著記憶深處的臉龐，互相回憶當年在學校的點點滴滴，開心又感慨，只聽見攝影師不斷提醒：「先排好拍照，等一下再敘舊吧！」

回到家，貪戀地看著通訊軟體不斷傳來的各種照片，心情澎湃激動之餘，目光也免不了先落在自己的身影上。然後發現，我好像在眾人裡毫不遜色，氣色和狀態都維持得挺好的。

一直以來，早早回歸家庭的我有許多懊惱與不安。眼看著同學們一個個晉升到銀行經理、教授、財務長、CEO，我卻只是一個家庭主婦。雖然一直有在當志工、聽演講和上社大的課，但實在沒什麼說得出口的頭銜和事蹟。

然而這一路走來，好好照顧了父母、陪伴孩子長大、帶大了孫子，一家和樂。往來的朋友也是共同經歷歲月洗禮後的知己。這麼多年心平氣和、身心安頓地享受著生活，讓自己的面貌是順眼又平和的。

林肯說：「人過了三十歲就要對自己的面貌負責。」我想起三十歲的我還在為生活奔波，心力交瘁，常覺得鏡中的自己面目可憎。但七十二歲的現在，我修練得不錯了，確實可以為自己的面貌負責了。