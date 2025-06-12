李廖潘子／何時退休才最好？

一進到六十歲，朋友圈流傳著從「實質退休金收入」來看，六十二歲提前退休和六十五歲屆齡退休領得一樣多。依據2024年勞保局統計，我國勞工的平均退休年齡約為六十二歲，單身的我同樣在一滿六十二歲時便辦理退休。

一退休，從職場舞台謝幕回歸自身日常生活，不必再努力認真工作追求成就，不用處處在意外界評價追求認同；因為老臉皮厚，無法吸引別人眼光，反而能暢懷觀察外在人事物，因為身老態慢，可以隨時紅燈靜止，感受自己所思所為。人生頭一遭覺得：身心放鬆，活著真好！

六十二歲真的是最佳退休時機嗎？一位惜字如金、脾氣冷熱無常的大學友人豪邁地說：「我的人生，二十五年求知識、二十五年工作，五十歲退休。」她退休後，上午玩股票賺零用金，下午休閒運動保健康，羨煞眾人！但令我驚訝的是，退休之後的她變得笑口常開，耐心傾聽朋友講話，溫和待人。我心裡想著這樣的退休代價真棒，但沒想跟進。

十二年後當我高喊：「退休真好！」有一位友人說很羨慕我，但他害怕提前退休沒事幹，還是繼續工作比較安心；也有朋友非常熱愛工作，屆齡退休後又去找一份兼職工作。台灣現今是老化社會，政府鼓勵老人退而不休開創人生職涯第二春，年輕人期待老人自己照顧自己，不要成為他們的負擔；老人本身也活得戰戰兢兢，又重訓又慢跑，深怕老病拖累兒孫。

到底老人應該何時退休？或該退而不休？別跟他人比較，問自己最實在，答案就在自己心裡面。