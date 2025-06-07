黃以宸／國家未來人才培育領航員

聯合報／ 黃以宸

我一向喜歡用文字記錄，身為千禧世代，學生時期用BBS記錄生活雜感，也跟著潮流寫過網誌，用鍵盤敲敲打打留下對生活的絮叨，從沒想過生活札記會中斷，直到三十一歲那年，坐在電腦桌前打字的我突然聽到門鈴響起，放下尚未寫完的文章起身應門，心想去去就回，收下快遞就能回來接續完成，未想用文字記錄生活的習慣就從這裡中斷了。

我以為只是收下包裹，沒想到是接下一個任務，名為「國家未來人才培育」的任務。我開始日以繼夜地餵母乳、換尿布、洗澡、洗衣、哄睡、餵飯、陪玩、念故事，張羅食衣住行育樂，包辦健康管理、營養規畫、成長保健、運動強身、語言溝通、社交互動、美感薰陶、才藝養成、大腦開發……為勝任培育未來人才的任務，我投入所有時間精力。

女人成為媽媽，孕產育的過程都不容易。當年的我暫時放下自身工作休閒興趣，全職全時全心全力養育兩個孩子，但我體悟到女人成為「某某的媽媽」從來不是失去自己的名字。隨著孩子年齡漸長，我也得空重拾的興趣；曾經中斷的，現在帶著更豐富的閱歷回歸。我不只是「某某的媽媽」，也是我自己，更是「國家未來人才培育領航員」！

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
生活 寫作 夏天 為母心情

逛書店

頭腦好的人說話前思考的事：第一本！將「思考維度」融入於「溝通法則」的工具書

NT$ 315

肩、頭、腰、脖痛完全消除！上班族痛點與疲勞根源一次找出，日本脊椎醫教你從體內放鬆的最強訣竅

NT$ 294

從零開始讀懂數位行銷

NT$ 310

攀高、續抱、快逃——K線之道：股票要漲，不能純靠題材，更需要資金拉抬。K線比財報早知道，賺到70%漲幅。

NT$ 336

延伸閱讀

劉昭儀／蘿蔔糕會不會比較乖？

黃以宸／國家未來人才培育領航員

【花藝樂5-5】江曼郁／花店生活

【花藝樂5-4】毛奇／插花是反對簡單路過

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。