黃以宸／國家未來人才培育領航員

我一向喜歡用文字記錄生活，身為千禧世代，學生時期用BBS記錄生活雜感，也跟著潮流寫過網誌，用鍵盤敲敲打打留下對生活的絮叨，從沒想過生活札記會中斷，直到三十一歲那年夏天，坐在電腦桌前打字的我突然聽到門鈴響起，放下尚未寫完的文章起身應門，心想去去就回，收下快遞就能回來接續完成，未想用文字記錄生活的習慣就從這裡中斷了。

我以為只是收下包裹，沒想到是接下一個任務，名為「國家未來人才培育」的任務。我開始日以繼夜地餵母乳、換尿布、洗澡、洗衣、哄睡、餵飯、陪玩、念故事，張羅食衣住行育樂，包辦健康管理、營養規畫、成長保健、運動強身、語言溝通、社交互動、美感薰陶、才藝養成、大腦開發……為勝任培育未來人才的任務，我投入所有時間精力。

女人成為媽媽，孕產育的過程都不容易。當年的我暫時放下自身工作休閒興趣，全職全時全心全力養育兩個孩子，但我體悟到女人成為「某某的媽媽」從來不是失去自己的名字。隨著孩子年齡漸長，我也得空重拾寫作的興趣；曾經中斷的，現在帶著更豐富的閱歷回歸。我不只是「某某的媽媽」，也是我自己，更是「國家未來人才培育領航員」！