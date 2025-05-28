即使已經半退休，每天的繁雜事項依然不少，我長期訂報章雜誌，有時又忍不住買新書，文學同好也時常贈書，家裡的文字總是逐日堆積。

我喜愛讀書看報，但實在消化不完，這日難得空閒，認真讀了將近一整天的舊報紙，又哭又笑，閱畢太陽已近西沉。這麼多文章，那麼多的喜怒哀樂與閃爍過的好文字，稍縱即逝，很難重來也很難追憶，只留下陣陣的心情餘韻。到底讀了些什麼呢？很難言說，只記得那一整天的感動心情，久久不散。

想到前幾日觀賞影片，高山冰川美不勝收，了不起的自然景觀令我讚嘆不已。但這樣的美景往往無人分享，因為在這個網路時代，每個人都忙著做自己的事，與知交好友促膝長談聽夜雨的歲月早已不再。少了聽眾或觀眾，那些敝帚自珍的好東西只能自己獨享。

現代人的耳朵、眼睛、腦袋每天都要處理無數的訊息，一天過去，囫圇吞棗地記取，又一股腦兒地遺忘，只留下天光雲影共徘徊。

不過，從另一個角度想，我今天光是獨自一人，就可以藉由書報看盡那麼多人的心情與喜樂，我真的是夠幸運了，遺忘一些又何妨呢？曾經有過，那些記憶就存在著，只是我不復記憶而已。而不只是個人的心情和故事，風霜雨露、花草樹木，水兀自流動，花兀自綻放與生存著，地球早已經歷過這一切，只是不斷打掉重練而已，永遠會有生命生生不息，或許這就是上天的恩賜。

如是，我望著落日餘暉，得出這樣一個結論：生活裡的各種記取與遺忘都是值得珍惜的。

說不定，善於記取，也善於遺忘，只要能享受片刻，那就是最美的小日子──儘管誰也無法分享，但也任誰都奪不走。