初春時節，南國陽光燦亮未見雨紛紛，連假期間於鄉間小徑晃悠，驚喜發現路旁農田滿園紫茄垂墜，長條修身姿態佳美，陽光下閃耀著華麗光澤。

燒盤茄子，僅襯蔥、薑、蒜、辣椒、九層塔即能入味，低調不張揚、個性隨和百搭，然餐廳端出的油膩身形早已臻入化境，讓人不敢恭維，家常烹調通常是輕速簡便，免除下鍋翻炸瀝油工序，斜切滾刀塊，熱水燙至未褐變即撈起，另起鍋製作醬汁，熱溫冷食皆宜；上桌前或許綴點香菜，則能畫龍點睛，賦予不同的風味層次。

小時候極不愛吃茄子，熱食似糜軟若爛泥，涼拌冷食亦不堪入目，光回想就讓人退避三舍；孰料近年逐漸戀上紫茄細皮嫩肉、軟潤綿滑的口感，或許人生經歷積累的堅硬和苦澀，讓喜好的食物和口味也悄悄改變，開始吃軟不吃硬，也漸能領略茄子隱而不彰、幽微淡雅的輕甜略苦，恰好完整地包覆著日復一日的生活，與看似平淡日常裡所有的滋味。