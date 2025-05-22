Ariel曾／看表演圓夢
因故無法觀賞的一齣舞台劇宣布加演，我喜出望外，在啟售日搶到理想的座位，一想到接下來的幾個月可以欣賞好幾場表演，心中格外滿足。
兒時的我喜歡模仿明星，在學校有任何表演機會定毛遂自薦，中學時常擔任主持人，在同樂會上表演喜劇，逗得老師同學哈哈大笑；大學參加話劇社，著迷在聚光燈下的魔幻時刻，享受觀眾鼓掌叫好的成就感。
當時我真的有在戲劇界發展的念頭，但理性告訴我非本科系出身，入行不易，尤其又肩負經濟壓力，無法配合排練，只好退出社團。
體認到興趣無法支應生活，我早早放棄表演夢，但始終保持對舞台的愛。以前的演出資訊不似今日流通，加上忙於工作和照顧小孩，甚少有機會觀賞藝文演出。直到近幾年，政府大力推廣藝文活動，孩子也長大了，我像要彌補多年來缺席劇場的遺憾，加入售票網的群組，除了把握早鳥票的機會，也樂意填寫問券換取折扣碼，接連看了好幾齣精采的演出。
正所謂「台上一分鐘，台下十年功」，不管是捧腹大笑的喜劇，百看不厭的經典回歸，還是熱鬧華麗的音樂劇，演員一舉手一投足都牽動著觀眾的情緒起伏，搭配精緻製作的音樂、布景、燈光，每一齣都讓人深受感動、回味無窮。
能在台下欣賞這麼多的優質演出，都要感謝專業人士的堅持與付出，儘管無法成為其中一員，但能用購票和掌聲的實際行動，支持有才華的人在舞台上發光發熱，也算是另一種實現年輕夢想的形式吧！加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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