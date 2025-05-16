平常忙於工作，早餐經常外食，考慮到食安和健康，周末我準備了白煮蛋、自調鮮奶茶當早餐，但八歲的女兒安安對如此單調的早餐似乎沒什麼興趣。

我努力灌輸雞蛋的優點，「可以讓妳長大，皮膚也變好喔！」愛美的女兒聽完，高興地吃了蛋，卻留下蛋黃捏在手裡，問我：「媽媽，『蛋黃質』有什麼作用？」見我有些困惑，安安認真地表示：「蛋白的營養是蛋白質，蛋黃的營養不就是蛋黃質嗎？」我恍然大悟，多麼可愛天真的思考邏輯啊！真是把我逗樂了。