滿佳／別當干預他人家務事的親友

近日看完一齣有關夫妻為懷孕努力的戲，感觸良多，不吐不快。戲裡的夫妻倆結婚之初就約定不生小孩，太太是長女，十歲起就幫著在市場營生的父母看顧弟妹，對照看孩子一事已感到疲累不已，但與公婆同住，難免被暗示想抱孫子，已生育一雙兒女的大姑甚至當面指導行房技巧。

傳統觀念中總認為不孕的問題是出在女方身上，婆婆催促夫妻倆去做檢查，意外發現先生是無精症，太太安慰他別在意，可以借精受孕或領養。然而返家後，婆婆及三姑六婆圍攻太太，又是把脈又是按穴道，藥補食補樣樣來，見太太吃撐到嘔吐，心疼的他硬著頭皮當眾承認不孕的人是自己。那場景諷刺又荒謬，熱心過度的長輩逼得晚輩得當眾揭露隱私，看得我反感至極。

說到底，別人家肚皮的動靜與旁人何干？

當年我三十五歲才結婚，半年後暑假返鄉探親，婆婆以陪老公買中藥為由，帶我去一位公公至交開的中醫診所，對方見我長得清瘦就說順道幫我把脈，接著勸我多吃些有營養的東西調養身體，方能更健康也有利將來生養孩子。我這才恍然大悟，買藥是藉口，實是婆婆擔心我高齡不孕。

身為醫生的老爸知道此事後很不以為然，鄭重告訴自家女婿，懷孕是夫妻雙方的事，兩人得同時去做檢查，才能找到癥結。但我倆忙著上班，事情不了了之，沒想到年底我無預警懷孕，三十七歲時兒子平安報到，我們也進入兵荒馬亂的育兒生活。

婚姻中有孩子固然圓滿，但孩子是活生生的個體，需要用心撫育，不是想要時就可以去買的物品，倘若雙方有共識，沒有孩子的兩人世界依舊能非常美滿。我有個大學閨密因輸卵管阻塞影響排卵，經開刀治療後仍無法懷孕，她先生沒有領養孩子的打算，宣告自家妻子就是他的孩子，帶著她到處旅遊，幸福度日令人稱羨。

每個屋簷下都有各自的天地，我們管好自己的即可，懷不懷孕、想不想有小孩，統統是夫妻倆的事，尊重為要，別當干預旁人家務事的親友，徒惹人厭。