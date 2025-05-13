愛藍／只要妳喜歡，媳婦買給妳

年輕時的婆婆，是個十足強勢的大女人，精明幹練，脾氣暴躁，聽她說話得必恭必敬如小學生聽訓示般立正站好，在我眼中她是家中的「武則天」，唯我獨尊，統領家中五個男人。

婚後第一年的母親節禮物，我想破頭也不知要送什麼。自家媽媽送什麼都歡喜收下，可婆婆不同，與老公交往時，送禮便一向傷腦筋。老公說：「我媽最愛新台幣，包個大紅包錯不了。」「可是送錢不是很俗氣嗎？買禮物比較有誠意欸！」「我媽就喜歡俗氣，信我的話準沒錯。」老公信誓旦旦。

答案揭曉的時刻來臨：大嫂送的保養品，婆婆說皮膚易過敏不合用；二嫂送的保健食品，婆婆說胃不好不能亂吃；三嫂送的項鍊耳環套組，婆婆說沒有場合戴。只有我的紅包被默默收進皮包，我瞄老公一眼，他鬍子翹翹挺得意。

事後問他，嫂嫂們送禮沒先探問嗎？他說三位嫂子一向禮物買兩份，媽媽、婆婆各一，殊不知先生的話一定要聽，兒子還是比較懂母親，俗氣就俗氣，她喜歡最重要。

公公過世後，不放心婆婆一人生活，我們決定搬回老家。婆婆很愛看電視購物頻道，直說比八點檔連續劇還好看，中意的便會喚我一同觀看。問她：「妳喜歡嗎？」「這個看起來還不錯。」話要會聽，如今當她多年的媳婦比她兒子還懂她了，不囉嗦速速下訂，自己選的若不好用，怪不到我頭上。

高齡九十歲的婆婆還會抹粉點胭脂跳土風舞，買東西送她算是生活中的小情趣，我這媳婦可不能手軟。