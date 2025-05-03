清晨，電鍋發出咕嘟咕嘟的聲響，是老公幫我按下電鍋，煮蛋。

我習慣在家吃早餐，將煎蛋、麵包、水果和牛奶端上書桌，拍下照片充當早安圖發給親友，再打開電腦看新聞、追劇，有時看著太陽剛爬上山頭，也發現太陽上升的位置四季依序偏移；原來課本上的理論得要親眼去證實才能理解。慢慢吃著早餐，開啟幸福的一天，悠閒的早晨時光，是我整日的動力來源。

最近開始利用清晨時光寫作，要簡化做早餐的流程，於是睡前先將雞蛋清洗後放入電鍋，早上老公會幫我按下開關再去上班。一開始只放一顆蛋，後來問了媳婦，便放兩顆，有時她忘了吃，就讓老公下班後當點心。有天兒子問：「媽媽，琪說她今天又忘記吃蛋，不知道媽媽會不會生氣？」我笑回：「不會啊！你爸爸下班看到還有蛋，吃了再去運動，剛好。」兒子又說：「我告訴她以後會幫她吃。」

某天下午，兒子問我是不是忘了煮蛋，其實是放在電鍋裡保溫到忘了。兒子笑著說：「下次在流理台沒看到蛋，我就去看電鍋。」我這才明白兒子也想吃水煮蛋，於是，我轉而準備四顆。幾日後老公告知往後會自行在便利商店買茶葉蛋在公司吃，無須再特意為他準備，顯然是我們家彼此體貼，在吃與不吃間保有彈性。

我想，電鍋的咕嘟聲，在大家還沒吃膩之前，會繼續在清晨響起愛的節奏。