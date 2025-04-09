【攀爬樂5-4】古庭安／母子間的龍洞平衡練習

當攀爬生活多出一個新生命

懷孕前我是繩索技術員、攀岩者、行山人，對自己的工作和戶外活動都設立了一些目標，但現在短期目標則是陪伴孩子到他三歲。會選擇當全職媽媽的原因，是我認為在孩子年幼時期，照顧者除了滿足生活需求，更是他們情感依附的對象，看到孩子每一天快樂成長，我也會覺得很滿足，我相信這會是人生中最珍貴的一段時光。

在孩子來到世界以前，自由自在、隨心所欲的我以為攀岩、爬山就是我的全部，當時覺得自己絕不會因為身分的轉換而放棄，因為這些都是滋養我生命的重要元素，已經是我習慣的生活方式了。沒想到為人母後，世界瞬間被重塑，我不再只是熱愛攀登的自由靈魂，而是有責任和牽掛的母親，當我第一次抱著呱呱墜地的兒子，感受他的體溫與心跳時，那是多麼美好而震撼的一刻，內心充滿喜悅和母愛。

與此同時，一股矛盾也悄悄浮現，每日每夜照顧孩子的我，還能像以前那樣無所顧忌地去攀岩嗎？還能無憂無慮地追求極限、挑戰自我嗎？

古庭安帶著兒子到龍洞，讓他從小接觸自然。圖／古庭安提供

最常去龍洞的嬰兒

還好，家中神隊友除了疼小孩也非常疼愛我，周末我能自行出門去龍洞攀岩，但攀岩對我而言，不僅是一項運動，更是一種心靈的追求，攀岩時的專注，讓我能夠徹底放空，與自我對話，成為母親後無時無刻想著孩子，這種追求反而變得矛盾。

我經常因為自己出門攀岩而感到愧疚。當我背上裝備準備出門，總會搭配兒子哭喊媽媽的聲音，這種情感上的拉扯讓我陷入掙扎。於是我開始害怕自己會不會太自私？會不會因為追求自我而忽視了孩子的需求？攀登曾是我最自由的時刻，如今這份快樂卻成了內心掙扎的根源。

每當我站在岩壁前準備攀爬，腦中不再只有目標和路線，更充滿對孩子的思念。他是否已經睡著？會不會因為我不在而哭泣？這些問題如影隨形，讓我無法完全沉浸於攀登的快感中。

歷經幾番掙扎與矛盾，我才慢慢意識到：身分的改變，不代表要放棄自我追求，而是要學著找到平衡。攀登和母職，兩者並不互斥，關鍵在於如何調整心態。

我學著調整自己的期望，不再追求攀登路線級數，而是學會享受每一次出行的過程。我學會了接受自己的限制，也學會了尋求支持。我開始將孩子融入我的攀登世界，他從在我肚子裡就是最常造訪龍洞的胚胎，當他出生後，我也帶著他去龍洞。當然每次的成行都要感謝身旁的朋友，在我攀爬之時幫我照顧孩子，雖然他還無法真正享受攀爬的樂趣，卻可以在岩壁下玩耍、觀察大自然。他應該是最常去龍洞的嬰兒了。我會試著傳遞我對攀登的熱愛，讓孩子了解媽媽不僅是照顧他的人，也是有夢想、有目標的個體，希望他以後也能找到自己人生中熱愛的事情。

古庭安帶著兒子到龍洞，讓他從小接觸自然。圖／古庭安提供

身分轉換也能獲得力量

在這場與自我追求和母職責任之間的拉扯中，我又更認識了自己一些，這樣的過程，讓我明白攀登不僅僅是在岩壁上，更是在生活中的每一刻。學會接受身分的轉換，學會找到平衡，學會在矛盾中找到和解，這才是真正的攀登。成為母親，我並未失去自我，反而感到更加完整。

攀登教會我如何突破身體的極限，而成為母親，則教會我如何擁抱生活中的轉變。這兩者相輔相成，讓我成為更強大、更豐富的人。我不再只是熱愛攀登、追求極限的自由靈魂，也不僅僅是那個哄孩子入睡、照顧家庭的母親，我是這兩者的結合，是一個跟孩子一起重新長大，不斷平衡、重塑自我，從身分轉換中獲得力量的人。

如今，我站在岩壁前，不再只是追求級數的攀爬，更是在挑戰自己，在每一次向上的過程中，都感受到內心的強大與釋放。我不僅是在攀爬岩壁，更是在攀爬人生，當我站在岩壁頂端，俯瞰廣闊大地，看見的不僅是美好的風景，更是那些我走過的路、爬過的路線，而這些造就了現在的自己，那個擁抱身分轉變，依然勇敢追求自我的古庭安。

●作家簡介： 古庭安，曾為台大電機博士候選人，因熱愛攀岩，肄業並轉職高空繩索技術員。