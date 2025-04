【攀爬樂5-2】王一訢／我七歲姪子的靈魂拷問

一個日常午後的提問

看著電腦螢幕上全副武裝、命懸一繩的三人攀登小隊,我的思緒又被拉回玉山東峰北壁,扛著SONY FX3高畫質相機在那座破碎巨岩上,記錄一場動人心弦的攀登行動……因為整個人都專注在剪輯岩壁上拍回來的影像,絲毫沒有察覺背後匍匐靠近、精心策畫一場伏擊的小獸(我姪子),受驚嚇的我決定展開一場報復性的人獸搏鬥,姪子很快就被壓制在棉被叢中,一陣掙扎後,他終於奮力探出頭對我拋出靈魂拷問:「叔叔!你為什麼會想要綁著繩子去攀岩啊?」

第一次有關於攀爬的記憶,應該是還在讀幼稚園的時候,在舊家公寓的房間裡,嘗試攀爬燙衣板,想登上窗台看看外面的鴿子,結果摔了個狗吃屎。也許大多數人都有徒手攀爬的本能,並對於還看不見的事物存有好奇心。

一直是到大學畢業後,我才開始認識攀岩──這個影響現在的自己甚多的運動。

在這個快節奏、資訊爆炸的世代,要感受到「專注」幾乎可說是一件奢侈的事,我發現自己愈來愈難長時間專注在一件事上。第一次攀岩,是戶外雜誌社同事相約下班後一起去抱石,我驚喜地發現,這個要在岩牆上手腳並用保持姿態、保持不墜落、嘗試完成目標的運動,讓我感受到久違的極度專注,擁有這樣類似「心流」的狀態,為生活帶來真實的滿足感。

我享受攀岩的運動性,而攀岩對我來說也遠遠不只是一項運動。

攀岩,源自對登山風格的想像

最早的攀岩,其實只是一種登山策略、技能、風格,為的是登上難度更高的山岳,或是對一座山峰「原來可以登頂」產生想像。隨著登山者一次次刷新本來人類認為「不可能攀爬」的難度,攀岩一直到1970年才在法國被獨立出來,成為一項單項運動,是個非常年輕的運動項目。

我認識攀岩也是從對登山的想像開始,大概四年前,在網路上看到一篇相機品牌Nikon與高山攝影師小紘合作,在南湖南峰探勘、攀爬高山岩壁的攀登紀錄,他們嘗試在台灣實踐阿爾卑斯式攀登風格(見註解),不依靠登山步道、以攀爬垂直岩面的方式登頂。

●註:阿爾卑斯式攀登(alpine style),源自歐洲阿爾卑斯山區,有別於流行於喜馬拉雅山區勞師動眾曠日廢時的大本營登山風格,前者強調自主性、快速,強調登山的風格與過程勝於登頂的結果。

小紘從南湖南峰帶回來的影像記錄與文字,帶給我對登山新的想像,並開始期許自己往垂直維度精進。學習攀岩的過程中,我開始用不同的面相來觀察一座山峰,並開始在南湖南峰西壁、雪山南壁、玉山東峰北壁以攀岩的方式實踐不同風格的登山。

2022年,我獲得了一次在加拿大訓練登山、攀岩技能的機會,學習在台灣無法習得的攀登技能(種子計畫)。我們的導師,是旅居加拿大的台灣資深攀登者徐耀群,一位十八年前,在台灣攀登界落後世界一整個世代時,遠赴加拿大學習新技術深根的先驅者。原本,他準備將所學的攀登知識傳承下去。

靜默矗立的玉山東峰北壁。圖/魏道暄攝影

重返巔峰北壁,記錄屬於台灣的攀登故事

遺憾的是,就在同一年,徐耀群於玉山東峰北壁嘗試攀登一條新路線時,意外墜落身亡。而種子計畫並沒有因此停止,接手擔任導師、傳遞火炬的任務,交給了耀群的加拿大籍摯友兼攀登夥伴Patrick Lindsay。

在加拿大受訓時,我在那座終年積雪的山頂,看到Patrick在留言鐵盒裡放進一張字條:"Hey Larry my brother……I’m here with your Taiwanese team……"

後來Patrick告訴我,他希望能來台灣攀登玉山東峰北壁,來紀念自己最好的朋友;同時身為記者與攀登者的我,決定開始記錄這個過程。

當初,因為對登山風格擁有不同的想像,我愛上了攀岩;因為開始攀岩,我認識了這個動人的故事;因為這個「橫跨東西方、超越生與死」的冒險故事,我開始做一件過去從沒想過的嘗試──拍攝並製作紀錄片電影《重返巔峰北壁》。

至於姪子的靈魂拷問,我會回答:「攀岩讓叔叔認識了很多很棒的人,帶我去了很多以前想不到的地方,豐富了我的生活!」

七歲的姪子大概還不會懂,但我由衷希望某一天,他也能找到一項這麼熱愛、啟發自己的運動。

●作者簡介: 王一訢,人與人之間存在著隔閡是源自不理解,我相信那道牆能因一篇報導或影像故事,而逐漸消弭。所以我選擇成為一位獨立記者、紀錄片導演,分享溫暖的文字與犀利的影像。