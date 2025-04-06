【攀爬樂5-1】陳婕寧（Janet Chen）╱當攀登作為一種生活方式

因策展工作而展開的攀登

去年底因應策展工作，採訪了攀岩產業中多位重要角色，如選手、攀岩教練、岩館經營者等，猶記得其中一位定線員提到，攀岩對他而言，像是呼吸、吃飯一樣的日常，不知道缺少了它生活將會是如何。我想了想，相對於我而言，策展就是如此的存在，是我的第一份工作、一種生活方式，也是用來理解這個世界的途徑，直至現在十一年，依舊熱愛著，每個經手的案件都鮮明地在人生歷程中的某個節點留下標記，其中攀登就是這樣被刻畫進生活裡的。

2016年，在當時任職的策展公司中負責《UP TO 3742 | 臺灣屋脊上》展覽專案，以野外採集的方式作為核心架構，籌組一支擁有不同背景與專業的參展者，踏上為期十二天的北一段旅程，米亞桑作為計畫背後的專業後盾，我負責行程及展務的協調與整合，以及在山下對接山上夥伴回傳的資料及影像。

當時，政翰籌組的團隊中有方翔、黃世帆、張國威、全志平、張元植、魏泰域等，永遠記得，我收到一張張在山脊上行走、在岩壁上摸索與攀爬的畫面，明明同樣面對著山岳、望著岩壁，透過他們眼中看見的卻是一片遼闊，能憑藉自身的已知知識、體能不斷推進未知；那個片刻，不禁望向深夜坐在辦公室、同樣身為人類的自己，相形之下劇烈地感受到那股渺小，直至現在回顧，何其有幸這就是我接觸攀登／攀岩的起點。

當攀登成為策展的一環

見過這些生命與攀登緊密交織的人們，我非常好奇這項連結是如何產生。於是在2016年年底，便前往萬華運動中心體驗上攀、報名確保課程，後續因為沒有考取確保證照，攀岩這件事就暫時擱置，畢竟在公司體制之下，時間必定被外部分割與牽制，總會有許多足以延宕或阻礙事物開展的變因，但心中還是掛念著。2019年年底，受共同學習上攀的朋友邀約，前往原岩攀岩館萬華店體驗抱石，正式認識了這項不需繩索，高度仰賴全身力量的運動，一路攀爬至今。

日常即靈感來源，沒有生活，便無法孕育新的創造。生活本身蘊含著豐饒的本質事物堆疊，擁有綿長且存續的概念，無論是策展還是攀岩，從基本／本質出發，才能開展出更深層的意義與體驗，我始終確信著生活步調上的掌握與工作上的創意產出是相輔相成，也因此享受著興趣喜好與工作沒有界線且高度連結的狀態。

在動盪的2020年創立山陽山陰，創業後扎實地擁有時間主導權，工作之餘持續投入抱石運動，迷戀上攀登時只有自我與身體對話的純粹，也在反覆嘗試與墜落（Fall）的過程中，瞭解到自身與身體的陌生，而開始接觸功能性訓練。

練習做自己的觀察者

種種選擇之下，顯化於表象的結果有很多，例如告別許多食物去改變體態，克服許多慣性而汰換家具，有意識的重新與身體相處；內嵌在心智中持續發酵的是：理解到無論平衡或失衡都是重要的養分，策展工作有周期，抱石跟訓練也是，訓練需要監控，專案需要被管理，疲勞亦是。練習做自己的觀察者，去感受那些高低起伏或是重疊所產生的交互影響，是一件很有趣的事情，另一點則是質勝於量，通常要達到形式本身並不複雜，如何達到的過程與細節才是至關重要。

而後，除了攀爬本身，也自然而然地夾帶策展工作者的本能，開始自發性記錄著台灣攀岩產業的樣貌──抱石俱樂部計畫於焉而生，去年十月受委託策畫抱石推廣活動，著實是一場別具意義的時刻──當攀岩與策展工作完全結合的樣貌。

攤開每周行事曆，先安排運動再配置工作已是日常，四、五年來將功能性訓練作為開工前重置（Reset），每周二次的抱石訓練作為轉換，清楚知道這些規律與自律，努力地在思想續流之間創造空隙，拓展出內在空間讓創意與靈感流動，進而更有餘裕，也更靠近自由。

對我來說，攀登／攀岩從來就不只是一項形式、一項運動，而是一種生活態度與方式。