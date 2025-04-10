【攀爬樂5-5】齊孝晨／一不小心就爬了起來

那邊好像有個會攀岩的朋友

一如建築系的學生走在路上會觀賞不同建築的材質、結構、美感；攀岩愛好者走在路上，也會觀賞不同的建築牆面，分析材質、結構是否適合攀爬，路線構成可能如何破解。

身為影視幕後工作者暨攀岩愛好者，在拍片現場的等待空檔，會不經意透露一些生活小習慣，好比抓住門框上緣時以指尖抓握的「crimp」，捏住牆面凹凸處時用拇指、食指和中指抓握的「pinch」，如果在工作空檔發現其他夥伴做出這些小動作，通常確認過眼神，就知道對方有在攀岩。

攀岩愛好者之眼，無論在城市還是山間，看到每面牆壁每塊岩石，可能都在尋找看起來手感很棒的岩點。有岩友組成城市攀岩團體，默默在各個大街小巷，以現有公設結構定線，某面紅磚牆或麥帥橋下的籃球場，都可能是一條抱石路線。

愛上攀岩後，就連郊遊時看見適合攀爬的牆，齊孝晨也會不顧穿著地試爬。圖／齊孝晨提供

當牆面成為有趣的存在

在岩館常看到有人穿著印有標語的T恤──Walls Are Meant for Climbing，牆是用來爬的。未接觸攀岩前，從沒意識過牆的存在價值，直到開始攀岩這項運動，每每看到不錯的手點、腳點，牆就有了不同的生命價值，變成一種有趣的存在。

還沒接觸攀岩時，只是在臉書上看到曾經一起工作的朋友似乎迷上攀岩，不時到處去摸石頭，看見路邊一顆岩石就會撲上去又摸又蹭，說什麼岩縫塞起來手感很好。有次去爬加里山，遇見戶外抱石的人，還以為怎麼一群人趴在石頭上刮青苔，是去野外採集青苔做科學調查的人嗎？看著他們背抱石墊爬山，不知道巨大的抱石墊會不會很重，帶一隻柴犬一路尾隨，還把抱石墊咬爆，沿路掉渣。後來山友問要不要一起去攀岩，才終於踏上攀岩這條不歸路。

攀岩跟爬山很像，我喜歡高的地方，所以我喜歡上攀多於抱石。

上攀和抱石的不同，在於抱石的攀爬高度通常在三米以下，可以直接墜落於軟墊上，無須使用繩索確保。上攀則需要使用繩索確保，比起抱石，其實安全許多，除非確保者疏失，否則不會直接墜落在地。但無論是喜歡抱石或上攀的人，看到適合爬的石頭或牆壁，定會眼睛一亮。

雖然不一定很高，還是有點可怕

有繩子確保的攀岩，也有不同的形式，有牆面已先打好岩械（bolts）的「運動攀登」，和攀爬者得自行於牆面塞岩械的「傳統攀登」。不同的確保方式，有從頂端掛繩降下的頂繩攀登（Top roping），和攀爬者自行從下往上掛快扣的先鋒攀登（Leading）。

初學者一律從Top roping的確保學起，接著再學先鋒確保，所以一開始的上攀很安全，無論如何失手失腳，都會被繩子穩穩接住。直到開始爬先鋒，儘管確保者很可靠，墜落之時還是會下墜一至兩個甚至更多個快扣的距離。墜落高度實際上可能只有一米，瞬間閃過的人生跑馬燈卻可以多達匆匆數年。

再後來開始嘗試傳統攀登，在岩壁一個一個親自放入岩械，先鋒攀登的過程，其實完全不敢有任何失手墜落，怕自己岩械塞得不夠好，一墜落岩械就噴出。

挑戰傳攀，我只敢玩基礎的5.7到5.9，那種不使用確保、徒手攀登（free solo）都沒問題的路線。畢竟繩子本來就只是輔助與確保，以及完攀方便安全垂降的工具，並非攀爬的主力，我爬得很有自知之明。

身為社畜，無論是拍片籌備或休假期間，基本上是二十四小時on call的狀態，唯一能讓我靜心的時刻，便是忙裡偷閒的攀爬。因為在牆面或岩壁上，得以強制不看手機訊息，從各種繁雜的拍攝計畫安排中抽離，專注在路線，觀察下一步手點或腳點如何繼續，直到完攀，下降，回到地面，才返抵現實。

或許，我就是想追尋那份凝神靜謐，才會一不小心就爬了起來，熱衷至今。

●作者簡介： 齊孝晨，影視幕後工作者，副導演。原本只是喜歡爬山，後來開始也爬牆。喜歡高的地方所以喜歡上攀。岩齡約三年，因天資不足後天也不夠努力，攀爬等級一直卡在5.10無法升級。但在岩館或戶外仍能自得其樂。