三日月／來一碗暖呼呼的勇士湯

大年初一，到自家位於壽豐的小田地走春兼播種。欣喜地發現颱風後傾倒的樹豆展現旺盛生命力，沿著田邊種植的樹豆僅一兩株乾枯，大部分都活了下來，雖然呈四十五度角生長，樹上依舊開滿黃色小花，整串花序上還有陸續長出的花芽，花苞、花朵和豆莢同時在樹上團聚，好不熱鬧。

樹豆對我來說有特殊的意義，五年前，我和先生首次踏入田間，嘗試將書上的知識實踐在土地上。我們花了幾個月，將原本滿是石塊、寸草不生的地逐步整理成堪可種耐貧瘠作物的旱地。當時看了多本樸門設計和自然農法的書，學習美洲原住民傳統農法，種下「印地安三姊妹」玉米、毛豆和南瓜，試圖改善土質，並種下台灣原住民的傳統作物樹豆，上述作物皆存活，而樹豆不僅頑強地生存下來，還開滿小黃花，讓初次接觸農業的我信心大增，更開啟探索原住民作物與食材的興趣。

我並非烹飪達人，沒有創新樹豆料理的天分，五年前只懂得將樹豆加入白米煮成樹豆飯。去年認識許多來自部落的朋友，才有機會品嘗以樹豆做的布朗尼、義大利麵和奶酪，但最喜歡的仍是傳統吃法──樹豆排骨湯。

又稱為「勇士湯」的樹豆排骨湯，無須花俏的手法與調味料，只要將洗淨的樹豆入鍋燉煮，待湯汁轉為紅褐、樹豆鬆軟後加入排骨、薑片，熬至湯汁變更加濃厚，豬肉油脂全釋放到湯中被樹豆吸附，加上香菜即可起鍋。

食物不只是為身體帶來營養，也帶給我們繼續往前的力量。初一走春後的晚上，喝一碗自家摘收的樹豆熬煮的湯，便覺得又有努力的勇氣與精力了。