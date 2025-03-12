丁綉慧／深夜的紅豆湯

甫開工，料峭春寒依舊凍人，幾個猝不及防、飄然遠逝的人事物讓人震驚，留下好多的傷感懷念與捨不得。

生活總會因為眼前所遇、心有所感而讓人陷於過往回憶，哀悼嘆氣後，提醒自己得要留有餘裕、保持距離和合宜空間，慢慢調適，回應生活中太多的無法挽回、無可奈何和無言以對，才有氣力面對將來，讓日子持續走下去。

朋友在凌晨時傳來短訊分享：「今天開心的事：整理家裡、資源回收、清掃露台的落葉、丟掉枯黃的盆栽，趁著空閒熬了一鍋紅豆湯，很好吃！」好好過生活或許從不會是念想著去日艱難、為未來訂立崇高遠大目標的昨日和遠方，而是在每個當下踏實地度過平和日常、清理捨棄生活中的餘枝蔓生，日復一日的循環往復，亦有值得珍視的美好，讓焦躁慮想的心得以安放其中，不再忙於徒勞。

在一直、一直來的明日生活或許依舊庸碌，願能在其中撐出一方間隙，量杯紅豆、待泡水膨脹，慢火細心熬至破殼加糖，即使身陷最深的黑夜，也要為自己舀碗綿粒帶沙的暖湯滋養心房，就能懷抱夢想甜入夢鄉。