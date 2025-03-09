每次去超商，吸引我的總是櫃台上的加倍佳棒棒糖塔。兒時，棒棒糖是我們三姊弟最愛的獎勵。媽媽會將之藏在家中某處，當我們寫完作業或幫忙做家事，媽媽便會像變魔術般摸出棒棒糖。我們興奮地又叫又笑，迫不及待拆開包裝放入口中，吸吮慢慢融化在嘴裡的甜蜜，恨不得連棒子都吃掉。

長大後的我依然喜歡棒棒糖，但為了健康，愈來愈少吃。若看見超商櫃台上的棒棒糖塔一根根減少，內心總會有些落寞，補齊了則會開心地拍張照片。

那天，見棒棒糖塔剩下最後一根，索性買回家回味，小心拆開包裝紙，是我最愛的草莓口味。在口中轉動棒棒糖，再次回憶起童年的點點滴滴，讓屆六十歲的我，樂趣無窮！