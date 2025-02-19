程耀毅／從小聽周杰倫長大的

「為什麼我這種鋼鐵粉絲都搶不到票？」我忘了小兒子說的那時，有沒有在地上滾八圈哭七回。「我是從小就聽你播周杰倫音樂長大的耶！他的每首歌我只要聽前三秒就可以說出歌名！」這倒是真的。

「這個宇宙就不是這樣運轉的啊孩子」，我不知道這樣說到底是安慰還是教訓他這位大學生。反正後來他只難過了幾天，他同學就幫他搶到最後又釋出視線遮蔽區的票。一個人搶到四張票。「什麼樣的同學！」我不知道在氣什麼地問。原來人家是大學畢業後，還是想當打火英雄，正在準備考消防員，人品極好的好人。而且這位同學自己還沒有要去聽，「沒關係，你們喜歡他，你們去聽就好了。」那種電影裡，不管武林爭奪打殺，逕自在一旁掃地的少林高僧才會說的台詞。

我其實不用到下水道，就感覺偽杰倫糾結在我四周，長達四周（編註：此指有買不到票的粉絲在社群上幽默發起「爬進大巨蛋下水道聽周杰倫演唱會」的活動）。小兒子在演唱會之前，就為了和大家大合唱而開始練歌，從他房間和浴室裡傳出來的都是。

「明天現場你會不會哭啊？」我後來發現他同學幫他在IG剪了一支限動，在演唱會前吃火鍋時問他。「為什麼哭啊？不會啦。」後來影片直接卡演唱會，最後大螢幕跑周杰倫歷年專輯封面的那段，他同學的手機轉過去拍他，早已淚流滿面像隻羊咩咩。

演唱會後，又在家加演四周。

「把鼻，今年你要送我耶誕節禮物嗎？」小兒子在演唱會後兩周發神經。「我們家又沒有在送耶誕節禮物的。」不知道為什麼，我在兩個兒子小的時候，就揭穿了耶誕老公公是為商業服務的存在（如果生的是女兒，我應該至少會帶她去一次北極圈分界線上的耶誕老人村，年年送她耶誕禮物，當她一生的耶誕老人）。

「不是啊，你很久沒有送我了啊……你知道周杰倫的第一張專輯嗎？」「你有CD播放器嗎？」我問了他之前請同學幫他在韓國買New Jeans的最新CD時，一樣的問題。我當然知道。我還記得當年在收音機的那頭，李文瑗訪問周杰倫在第一張專輯中〈娘子〉的創作概念。因為這份情懷吧，我在誠品線上買了這張專輯送他。配送便利商店，收件人留他的名字和電話。

「咦，這是什麼啊把鼻？是詐騙訊息嗎？」收到取貨通知簡訊時，他有點明知故問地問我。「唉呀，怎麼好意思讓您送呢？」他把包裹拿回家，「可是，人家想要耶誕禮物是被好好地包裝起來，然後耶誕夜那天拿給我的說……我會表現出很驚訝的樣子喔！」我說：「不用啦，就這樣，快打開。」他後來一直放在他書桌上沒打開，「你十二年前預購送我周杰倫最新專輯《十二新作》時，就要我期中考後才可以打開。」

在耶誕節前一天，我回家進到臥室，發現那個包裹原封不動地放在我桌上。上面有一張紙條：

親愛的，

你兒子今年很乖，表現很好。這是我幫他精選的禮物，請拿去送給他吧！

耶誕老人上

好喔，我準備上台演出了。